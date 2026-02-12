Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Tigela pode conter a referência mais antiga de Cristo

RF
Redação Flipar
  • <p>Conhecida como “Taça de Jesus”, ela traz a inscrição em grego “DIA CHRSTOU O GOISTAIS”, cuja tradução é alvo de intensos debates.</p>

    Conhecida como “Taça de Jesus”, ela traz a inscrição em grego “DIA CHRSTOU O GOISTAIS”, cuja tradução é alvo de intensos debates.

     Foto: Divulgação/Jeremiah J. Johnston
  • <p>Alguns estudiosos, como o especialista em Novo Testamento Jeremiah Johnston, traduzem a frase como “Por Cristo, o mágico” ou “O mágico por meio de Cristo”. </p>

    Alguns estudiosos, como o especialista em Novo Testamento Jeremiah Johnston, traduzem a frase como “Por Cristo, o mágico” ou “O mágico por meio de Cristo”.

    Foto: Reprodução
  • <p>Eles argumentam que o artefato prova que a fama de Jesus como curador e exorcista se espalhou rapidamente após sua morte.</p>

    Eles argumentam que o artefato prova que a fama de Jesus como curador e exorcista se espalhou rapidamente após sua morte.

     Foto: Manuel Rheinschmidt/Unsplash
  • <p>Segundo Johnston, Jesus já tinha seu nome invocado em rituais espirituais logo após sua crucificação.</p>

    Segundo Johnston, Jesus já tinha seu nome invocado em rituais espirituais logo após sua crucificação.

     Foto: Freepik/kjpargeter
  • <p>A peça teria sido usada em práticas de adivinhação comuns em Alexandria, cidade marcada pela convivência entre judaísmo, paganismo e cristianismo nascente.</p>

    A peça teria sido usada em práticas de adivinhação comuns em Alexandria, cidade marcada pela convivência entre judaísmo, paganismo e cristianismo nascente.

     Foto: Flick - Dennis G. Jarvis
  • <p>Outros especialistas propõem que “Chr?stou” pode se referir a uma pessoa comum chamada “Chrestos” ou significar simplesmente “bom/útil”.</p>

    Outros especialistas propõem que “Chr?stou” pode se referir a uma pessoa comum chamada “Chrestos” ou significar simplesmente “bom/útil”.

     Foto: floyd99/Pixabay
  • <p>Outros sugerem que poderia estar ligada a pomadas de unÃ§Ã£o (as “diachristos”), sem ter relaÃ§Ã£o direta com o Cristo bÃ­blico.</p>

    Outros sugerem que poderia estar ligada a pomadas de unÃ§Ã£o (as “diachristos”), sem ter relaÃ§Ã£o direta com o Cristo bÃ­blico.

     Foto: stempow/Pixabay
  • <p>Apesar das incertezas, se confirmada como referência a Jesus, a peça seria um marco na arqueologia, sugerindo que sua fama se espalhou pelo Mediterrâneo já no século I.</p>

    Apesar das incertezas, se confirmada como referência a Jesus, a peça seria um marco na arqueologia, sugerindo que sua fama se espalhou pelo Mediterrâneo já no século I.

     Foto: Flickr - JUAN ANTONIO
  • <p>Isso indicaria que Alexandria funcionava como um centro de intercâmbio religioso onde crenças judaicas, cristãs e pagãs coexistiam.</p>

    Isso indicaria que Alexandria funcionava como um centro de intercâmbio religioso onde crenças judaicas, cristãs e pagãs coexistiam.

     Foto: Pexels/Moaz Ahmed Elsadek
  • <p>Fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande, Alexandria é uma das cidades mais emblemáticas do Egito.</p>

    Fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande, Alexandria é uma das cidades mais emblemáticas do Egito.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Foi um dos centros culturais, científicos e comerciais mais importantes da Antiguidade.</p>

    Foi um dos centros culturais, científicos e comerciais mais importantes da Antiguidade.

     Foto: Wikimedia Commons/ITookSomePhotos
  • <p>Situada no litoral do Mar Mediterrâneo, tornou-se capital do Egito helenístico sob o governo dos Ptolomeus e abrigou a famosa Biblioteca de Alexandria, símbolo do conhecimento universal.</p>

    Situada no litoral do Mar Mediterrâneo, tornou-se capital do Egito helenístico sob o governo dos Ptolomeus e abrigou a famosa Biblioteca de Alexandria, símbolo do conhecimento universal.

     Foto: Wikimedia Commons/Cecioka
  • <p>A cidade também foi lar do lendário Farol de Alexandria, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, que guiou navegadores por séculos.</p>

    A cidade também foi lar do lendário Farol de Alexandria, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, que guiou navegadores por séculos.

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>Sua localização estratégica, no delta do Nilo, a transformou no elo de ligação entre três continentes: África, Ásia e Europa.</p>

    Sua localização estratégica, no delta do Nilo, a transformou no elo de ligação entre três continentes: África, Ásia e Europa.

     Foto: Wikimedia Commons/David Evers
  • <p>Essa diversidade cultural fez de Alexandria um terreno fértil para o surgimento de correntes de pensamento que influenciaram o mundo mediterrâneo.</p>

    Essa diversidade cultural fez de Alexandria um terreno fértil para o surgimento de correntes de pensamento que influenciaram o mundo mediterrâneo.

     Foto: Tech Tuto/Unsplash
  • <p>Hoje, Alexandria segue como a segunda maior cidade do Egito, preservando ruínas e memórias de seu passado grandioso, ao mesmo tempo em que é um polo econômico e portuário estratégico.</p>

    Hoje, Alexandria segue como a segunda maior cidade do Egito, preservando ruínas e memórias de seu passado grandioso, ao mesmo tempo em que é um polo econômico e portuário estratégico.

     Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay