Tigela pode conter a referência mais antiga de Cristo
Conhecida como “Taça de Jesus”, ela traz a inscrição em grego “DIA CHRSTOU O GOISTAIS”, cuja tradução é alvo de intensos debates.Foto: Divulgação/Jeremiah J. Johnston
Alguns estudiosos, como o especialista em Novo Testamento Jeremiah Johnston, traduzem a frase como “Por Cristo, o mágico” ou “O mágico por meio de Cristo”.Foto: Reprodução
Eles argumentam que o artefato prova que a fama de Jesus como curador e exorcista se espalhou rapidamente após sua morte.Foto: Manuel Rheinschmidt/Unsplash
Segundo Johnston, Jesus já tinha seu nome invocado em rituais espirituais logo após sua crucificação.Foto: Freepik/kjpargeter
A peça teria sido usada em práticas de adivinhação comuns em Alexandria, cidade marcada pela convivência entre judaísmo, paganismo e cristianismo nascente.Foto: Flick - Dennis G. Jarvis
Outros especialistas propõem que “Chr?stou” pode se referir a uma pessoa comum chamada “Chrestos” ou significar simplesmente “bom/útil”.Foto: floyd99/Pixabay
Outros sugerem que poderia estar ligada a pomadas de unÃ§Ã£o (as “diachristos”), sem ter relaÃ§Ã£o direta com o Cristo bÃblico.Foto: stempow/Pixabay
Apesar das incertezas, se confirmada como referência a Jesus, a peça seria um marco na arqueologia, sugerindo que sua fama se espalhou pelo Mediterrâneo já no século I.Foto: Flickr - JUAN ANTONIO
Isso indicaria que Alexandria funcionava como um centro de intercâmbio religioso onde crenças judaicas, cristãs e pagãs coexistiam.Foto: Pexels/Moaz Ahmed Elsadek
Fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande, Alexandria é uma das cidades mais emblemáticas do Egito.Foto: Reprodução/YouTube
Foi um dos centros culturais, científicos e comerciais mais importantes da Antiguidade.Foto: Wikimedia Commons/ITookSomePhotos
Situada no litoral do Mar Mediterrâneo, tornou-se capital do Egito helenístico sob o governo dos Ptolomeus e abrigou a famosa Biblioteca de Alexandria, símbolo do conhecimento universal.Foto: Wikimedia Commons/Cecioka
A cidade também foi lar do lendário Farol de Alexandria, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, que guiou navegadores por séculos.Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Sua localização estratégica, no delta do Nilo, a transformou no elo de ligação entre três continentes: África, Ásia e Europa.Foto: Wikimedia Commons/David Evers
Essa diversidade cultural fez de Alexandria um terreno fértil para o surgimento de correntes de pensamento que influenciaram o mundo mediterrâneo.Foto: Tech Tuto/Unsplash
Hoje, Alexandria segue como a segunda maior cidade do Egito, preservando ruínas e memórias de seu passado grandioso, ao mesmo tempo em que é um polo econômico e portuário estratégico.Foto: Reprodução/YouTube
