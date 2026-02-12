Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Belos faróis pelo mundo: guias iluminados para os navegantes

RF
Redação Flipar
  • <p>No Carnaval, o farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. E que se repete todos os anos.</p>

    No Carnaval, o farol da Barra foi cenário de uma folia de rua vibrante que ganhou fama mundial. E que se repete todos os anos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Os faróis são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Servem de guia para a aproximação da costa. </p>

    Os faróis são estruturas fundamentais para a proteção de navegantes. Servem de guia para a aproximação da costa.

    Foto: evgenit pixabay
  • <p>E, geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo. </p>

    E, geralmente, eles são tão atraentes que se tornam ponto de visitação de turistas. Veja alguns dos mais espetaculares faróis do mundo.

    Foto: Peter Bowers pixabay
  • <p> Kiz Kulesi, Turquia – Fica em Istambul. Construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oriental.</p>

    Kiz Kulesi, Turquia – Fica em Istambul. Construído em 408 a.C, com o objetivo de controlar os navios persas entre o lado ocidental e oriental.

     Foto: Arild Vagen wikimedia commons
  • <p>Farol de Neist Point, Escócia – Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, fica à beira de gigantescas falésias. </p>

    Farol de Neist Point, Escócia – Fica na Ilha de Skye, maior do arquipélago das Hébridas. Construído em 1900, fica à beira de gigantescas falésias.

    Foto: Lionel Ulmer - Wikimédia Commons
  • <p>Farol de Cape Otway, Austrália – Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália</p>

    Farol de Cape Otway, Austrália – Fica no encontro do Estreito de Bass com o Oceano Antártico, no estado de Victoria, na Great Ocean Road. Faz parte do Parque Nacional Great Otway. Construído em 1848, é o mais antigo da Austrália

     Foto: Foto Free de Alex Olzheim do site pixabay.com
  • <p> Farol de Lindau, Alemanha – Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio.</p>

    Farol de Lindau, Alemanha – Fica no lago Lindau, na cidade homônima, fronteira da Alemanha com Áustria e Suíça. Construído em 1856, em frente à estátua de Leão Bávaro, esculpida em mármore para saudar os viajantes que chegavam. Sua torre de 33m de altura tem grande relógio.

     Foto: Foto Free de Andreas Schur por Pixabay
  • <p>St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos – Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas. </p>

    St. Joseph Lighthouse, Estados Unidos – Fica no Lago Michigan e chama atenção pelas formações de gelo que cobrem parte da estrutura da torre por causa das ondas que batem nas épocas geladas.

    Foto: reprodução Joshua Nowicki/Facebook
  • <p>Torre de Hércules, Espanha – Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (Construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.</p>

    Torre de Hércules, Espanha – Também conhecida como Farol de Brigantium, é o mais antigo em atividade no mundo (Construído entre os séculos 1 e 2 d.C). Já passou por reformas e adaptações. Boa parte não é inteiramente original. Desde 2009, é Patrimônio Mundial da UNESCO.

     Foto: Foto Free de Jose Luis Cernadas Iglesias do site pxhere.com
  • <p>Peggys Point Lighthouse, Canadá – Construído em 1915, fica na entrada oriental da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia. </p>

    Peggys Point Lighthouse, Canadá – Construído em 1915, fica na entrada oriental da baía de St. Margaret, na província de Nova Escócia.

    Foto: Pat O'Malley - Flickr
  • <p>Farol de Fanad, Irlanda – Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..</p>

    Farol de Fanad, Irlanda – Construído em em 1818 na beirada de um penhasco, a pedido de moradores após um naufrágio no local em que todos morreram. Dizem que a área é mal assombrada..

     Foto: Foto Free do site pxhere.com/en Nenhuma atribuição necessária
  • <p>Farol de Enoshima, Japão – Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.</p>

    Farol de Enoshima, Japão – Inaugurado em 2003 na Ilha de Enoshima para celebrar o 100º aniversário da companhia elétrica da cidade. Com 40m de altura, tem vista panorâmica do monte Fuji, da Península de Izu, das montanhas de Tanzawa e Hakone, da Península de Miura.

     Foto: divulgação Japan Travel Mate
  • <p>Farol de Tourlitis, Grécia – Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.</p>

    Farol de Tourlitis, Grécia – Construído em 1897, fica na costa de Chora, capital da ilha de Andros. O farol foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial e, em 1994, foi restaurado.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Dona-Pier Trépanier
  • <p> Farol de Aveiro, Portugal – Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal. </p>

    Farol de Aveiro, Portugal – Construído entre 1885 e 1893, foi reformado em 1929. É feito de pedra e fica 66 metros acima do nível do mar. É o maior farol de Portugal.

    Foto: Jesusius pixabay
  • <p>Farol de Ouistreham, França – Construído no início do século 20, foi automatizado nos anos 1990. Tem famosas lentes Fresnel, que permitem ao farol retornar seus próprios feixes de luz. Tem 38m de altura e 171 degraus, na praia Ouistreham-Riva Bella, na Normandia. </p>

    Farol de Ouistreham, França – Construído no início do século 20, foi automatizado nos anos 1990. Tem famosas lentes Fresnel, que permitem ao farol retornar seus próprios feixes de luz. Tem 38m de altura e 171 degraus, na praia Ouistreham-Riva Bella, na Normandia.

    Foto: divulgação trip advisor
  • <p> Farol de Svörtuloft, Islândia – Construído em 1931, fica na prla da península vulcânica de Snaefelsnes. Tem 12m de altura e cor vibrante, como é o costume nos faróis do país. </p>

    Farol de Svörtuloft, Islândia – Construído em 1931, fica na prla da península vulcânica de Snaefelsnes. Tem 12m de altura e cor vibrante, como é o costume nos faróis do país.

    Foto: Reprodução do Youtube Canal Where 2 Next
  • <p> Farol de Promthep Cape, Tailândia – Fica na colina do cabo Promthep, na ilha Phuket, na Tailândia. Construído em 1996 em homenagem ao Rei Bhumibol Adulyadej, abriga um museu náutico, altar budista e restaurante. </p>

    Farol de Promthep Cape, Tailândia – Fica na colina do cabo Promthep, na ilha Phuket, na Tailândia. Construído em 1996 em homenagem ao Rei Bhumibol Adulyadej, abriga um museu náutico, altar budista e restaurante.

    Foto: Reprodução do Twitter @ajourneywith_me
  • <p> Farol de South Stack, País de Gales – Construído em 1809, fica na Ilha de Anglesey. Serve de orientação para navios que vão ou voltam dos portos de Holyhead e Dun Laoghaire.</p>

    Farol de South Stack, País de Gales – Construído em 1809, fica na Ilha de Anglesey. Serve de orientação para navios que vão ou voltam dos portos de Holyhead e Dun Laoghaire.

     Foto: Denis Egan - Wikipédia Commons
  • <p>Farol do Petit Minou, França – Fica na enseada de Brest, em Plouzané, cidade bretã de Finistère. Construído entre 1694 e 1697, faz parte de uma antiga fortificação. </p>

    Farol do Petit Minou, França – Fica na enseada de Brest, em Plouzané, cidade bretã de Finistère. Construído entre 1694 e 1697, faz parte de uma antiga fortificação.

    Foto: fab photos pixabay
  • <p>Farol de La Jument, França – Construído entre 1904 e 1911, fica a 2 km da ilha de Ouessant e é um dos faróis mais espetaculares da costa francesa. – </p>

    Farol de La Jument, França – Construído entre 1904 e 1911, fica a 2 km da ilha de Ouessant e é um dos faróis mais espetaculares da costa francesa. –

    Foto: Falken wikimedia commons
  • <p>Esse farol foi cenário de uma foto histórica. Em 1989, Jean Guichard registrou o faroleiro Theophile Malgorn com a porta aberta em meio a gigantescas ondas. Mas Malgorn fechou logo a porta ao ver a fúria das águas. A tela é tão famosa que reproduções são vendidas pela internet.</p>

    Esse farol foi cenário de uma foto histórica. Em 1989, Jean Guichard registrou o faroleiro Theophile Malgorn com a porta aberta em meio a gigantescas ondas. Mas Malgorn fechou logo a porta ao ver a fúria das águas. A tela é tão famosa que reproduções são vendidas pela internet.

     Foto: reprodução Amazon / Jean Guichard
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay