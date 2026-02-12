Assine
Pra quem não viu: Cavalo-marinho raro foi 'pescado' por engano

Redação Flipar
  • <p>Ele foi levado por pesquisadores para o laboratório do projeto Cavalos-marinhos do Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula. Foi identificado que se tratava de um macho ‘grávido’, de uma espécie que vem da Patagônia, na Argentina. </p>

    Ele foi levado por pesquisadores para o laboratório do projeto Cavalos-marinhos do Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula. Foi identificado que se tratava de um macho 'grávido', de uma espécie que vem da Patagônia, na Argentina.

    Foto: Youtube/ CLICK PLANETA TERRA
  • <p>O cavalo-marinho é um animal repleto de segredos e particularidades. Um deles é a sua capacidade de camuflagem, que o possibilita fugir do ataque de predadores no fundo do mar.</p>

    O cavalo-marinho é um animal repleto de segredos e particularidades. Um deles é a sua capacidade de camuflagem, que o possibilita fugir do ataque de predadores no fundo do mar.

     Foto: Youtube/CLICK PLANETA TERRA
  • <p>O ponto de destaque é que ele consegue mudar de cor rapidamente, para ficar semelhante ao ambiente em que ele está escondido.</p>

    O ponto de destaque é que ele consegue mudar de cor rapidamente, para ficar semelhante ao ambiente em que ele está escondido.

     Foto: Imagem de VIVIANE M. por Pixabay
  • <p>Outros animais também têm a habilidade de se camuflar. Ou seja, conseguem se esconder no ambiente em que está para fugir de predadores ou para caçar. Além do cavalo marinho, confira quem são os especialistas:</p>

    Outros animais também têm a habilidade de se camuflar. Ou seja, conseguem se esconder no ambiente em que está para fugir de predadores ou para caçar. Além do cavalo marinho, confira quem são os especialistas:

     Foto: Montagem Flipar
  • <p>Qual é o animal mais famoso por ter a “arte” de se camuflar? Pois bem, você pode perguntar para 100 pessoas, que a resposta de quase todas elas será o camaleão.</p>

    Qual é o animal mais famoso por ter a "arte" de se camuflar? Pois bem, você pode perguntar para 100 pessoas, que a resposta de quase todas elas será o camaleão.

     Foto: Imagem de André Pretorius por Pixabay
  • <p>Isso porque essa é a habilidade principal deles, já que controlam a concentração de pigmento nas células de sua pele e, desta forma, alteram a sua cor para ficar semelhante ao ambiente. </p>

    Isso porque essa é a habilidade principal deles, já que controlam a concentração de pigmento nas células de sua pele e, desta forma, alteram a sua cor para ficar semelhante ao ambiente.

    Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • <p> O Leopardo da Neve é um predador extremamente hábil e potente, que costuma se alimentar de ovelhas e cavalos. </p>

    O Leopardo da Neve é um predador extremamente hábil e potente, que costuma se alimentar de ovelhas e cavalos.

    Foto: Youtube/ National Geographic Portugal
  • <p>É dessa forma que é possível descrever um Leopardo da Neve, que consegue se esconder das suas presas já que seus pelos se misturam facilmente com o ambiente de montanhas e neve, nas altitudes da Ásia Central.</p>

    É dessa forma que é possível descrever um Leopardo da Neve, que consegue se esconder das suas presas já que seus pelos se misturam facilmente com o ambiente de montanhas e neve, nas altitudes da Ásia Central.

     Foto: Youtube/National Geographic Portugal
  • <p>Conhecido como o rei da floresta, o leão mostra toda sua inteligência quando está em busca da sua caça.</p>

    Conhecido como o rei da floresta, o leão mostra toda sua inteligência quando está em busca da sua caça.

     Foto: pixabay
  • <p>Com os pelos da cor da vegetação da savana, fica muito difícil da presa perceber que está sendo observada. </p>

    Com os pelos da cor da vegetação da savana, fica muito difícil da presa perceber que está sendo observada.

    Foto: Kevin Pluck FlickR wikimedia commons
  • <p>O ouriço é um animal muito inteligente na hora que está buscando sobreviver e fugir de predadores. </p>

    O ouriço é um animal muito inteligente na hora que está buscando sobreviver e fugir de predadores.

    Foto: Youtube/PeritoAnimal
  • <p>AlÃ©m de conseguir diminuir de tamanho e ficar imÃ³vel por muito tempo, ele procura ambientes que sÃ£o semelhantes aos seus espinhos. </p>

    AlÃ©m de conseguir diminuir de tamanho e ficar imÃ³vel por muito tempo, ele procura ambientes que sÃ£o semelhantes aos seus espinhos.

    Foto: Youtube/ PeritoAnimal
  • <p>A Raposa do Ártico tem uma pelagem branca (algumas vezes acinzentada) muito específica, que funciona de maneira eficaz como camuflagem nas paisagens invernosas.</p>

    A Raposa do Ártico tem uma pelagem branca (algumas vezes acinzentada) muito específica, que funciona de maneira eficaz como camuflagem nas paisagens invernosas.

     Foto: Youtube/ Sabiá?
  • <p>As tonalidades naturais do pelo permitem que este tipo de raposa se misture com a tundra de neve e gelo.</p>

    As tonalidades naturais do pelo permitem que este tipo de raposa se misture com a tundra de neve e gelo.

     Foto: Youtube/ Sabiá?
  • <p>Muita gente não sabe, mas as corujas são um dos animais que melhores se camuflam. Além disso, conseguem mudar o formato do corpo, seja inchando ou murchando.</p>

    Muita gente não sabe, mas as corujas são um dos animais que melhores se camuflam. Além disso, conseguem mudar o formato do corpo, seja inchando ou murchando.

     Foto: Reprodução / Paulo Bahiano MV @paulo_bahiano_
  • <p>De noite, conseguem se esconder para caçar, enquanto de dia usam suas penas e estrutura física para se juntaram ao ambiente repleto de troncos de árvores, por exemplo. </p>

    De noite, conseguem se esconder para caçar, enquanto de dia usam suas penas e estrutura física para se juntaram ao ambiente repleto de troncos de árvores, por exemplo.

    Foto: Imagem de Mark Jordahl por Pixabay
  • <p>O Bicho-Pau é um dos mais conhecidos quando o assunto é camuflagem.</p>

    O Bicho-Pau é um dos mais conhecidos quando o assunto é camuflagem.

     Foto:
  • <p>Não é raro encontrar uma pessoa que estava passando a mão em uma folha e se deparou com esse inseto, que consegue ficar muitas horas sem se mexer e parecer parte de uma árvore ou planta.</p>

    Não é raro encontrar uma pessoa que estava passando a mão em uma folha e se deparou com esse inseto, que consegue ficar muitas horas sem se mexer e parecer parte de uma árvore ou planta.

     Foto: Wikimedia Commons
  • <p>A Girafa! Essa deve pegar muita gente de surpresa, já que não é um animal reconhecido por esse talento.</p>

    A Girafa! Essa deve pegar muita gente de surpresa, já que não é um animal reconhecido por esse talento.

     Foto: Domínio público / pxhere.com
  • <p>No entanto, apesar de não ter fama, as girafas conseguem se camuflar em locais com árvores grandes e com cores semelhantes ao de seu pescoço e corpo.</p>

    No entanto, apesar de não ter fama, as girafas conseguem se camuflar em locais com árvores grandes e com cores semelhantes ao de seu pescoço e corpo.

     Foto: Imagem de Marco Pomella por Pixabay
  • <p>O Sapo-Folha é um animal muito inteligente nesses momentos. Isso porque ele sabe que sua forma e aparência lembra muito com as folhas secas. </p>

    O Sapo-Folha é um animal muito inteligente nesses momentos. Isso porque ele sabe que sua forma e aparência lembra muito com as folhas secas.

    Foto: Youtube/ Canal de Curiosidades
  • <p>Por isso, conseguem se camuflar em vegetações mortas, com diversas folhas caídas no chão, se escondendo assim de possíveis predadores.</p>

    Por isso, conseguem se camuflar em vegetações mortas, com diversas folhas caídas no chão, se escondendo assim de possíveis predadores.

     Foto: Youtube/ Canal de Curiosidades
