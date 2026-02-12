Assine
Arqueólogos desvendam rede secreta de túneis em cidade rival de Roma

RF
Redação Flipar
    Durante séculos, essa complexa rede contribuiu para sustentar Veios como uma grande rival de Roma em termos de potência.

    Foto: Divulgação/Ministe?rio da Cultura da Ita?lia
    Os pesquisadores analisaram túneis, canais, cisternas e estruturas hidráulicas que ficavam sob o Santuário de Portonaccio e outras áreas importantes da cidade.

     Foto: Wikimedia Commons/Livioandronico2013
    O mapeamento foi possível graças ao uso do rover robótico “Magellan”, um veículo autônomo adaptado de tecnologia de exploração de Marte.

    Foto: Divulgação/Ministe?rio da Cultura da Ita?lia
    Esse sistema, construído com alta habilidade técnica, servia para abastecimento de água, rituais religiosos e defesa em tempos de guerra — permitindo movimentação de tropas e armazenamento de recursos durante cercos.

     Foto: Divulgação/Ministe?rio da Cultura da Ita?lia
    A descoberta é considerada pioneira e amplia o conhecimento sobre Veios, mostrando que sua resistência não dependia apenas das muralhas.

    Foto: Wikimedia Commons/Livioandronico2013
    Os dados coletados serão usados para gerar modelos 3D do subsolo de Veios. A expectativa é expandir o conhecimento sobre o importante sítio etrusco.

     Foto: Wikimedia Commons/Albarubescens
    Conhecida em latim como “Veii”, Veios foi uma das mais importantes cidades da civilização etrusca e desempenhou um papel decisivo na história antiga da região.

     Foto: Wikimedia Commons/Sailko
    Hoje em dia, o território de Veios corresponde à comuna de Isola Farnese, que fica no Lácio.

     Foto: Wikimedia Commons/Croberto68
    A prosperidade de Veios se devia tanto à agricultura quanto ao comércio, incluindo o intercâmbio com comerciantes gregos.

    Foto: Raphael Rychetsky/Unsplash
    A rivalidade entre Veios e Roma atingiu seu auge no chamado Cerco de Veios, que durou aproximadamente dez anos e terminou em 396 a.C.

     Foto: Lalupa - Wikimédia Commons
    Na ocasião, os romanos, liderados pelo general Marco Fúrio Camilo, finalmente conquistaram a cidade.

     Foto: Domínio Público
    Esse episódio marcou um ponto de virada na expansão romana, pois a vitória permitiu a incorporação de um dos centros etruscos mais ricos e influentes ao território romano.

     Foto: Spencer Davis/Unsplash
    De acordo com as lendas romanas, a cidade foi invadida por meio de um túnel secreto.

    Foto: Wikimedia Commons/Livioandronico2013
    Após a conquista, o território de Veios foi anexado ao Estado romano. Embora a cidade etrusca tenha sido destruída, os romanos posteriormente reconstruíram a área.

     Foto: Wikimedia Commons/Livioandronico2013
    O sítio é hoje parte do Parque Regional de Veio, e as escavações contínuas revelam importantes vestígios da urbanização etrusca, incluindo necrópoles com tumbas escavadas na rocha.

    Foto: Wikimedia Commons/Livioandronico2013
    Entre os achados mais famosos está a estátua do Apolo de Veios, obra-prima da arte etrusca encontrada no antigo Santuário de Portonaccio.

     Foto: Wikimedia Commons/Luciano valle
overflay