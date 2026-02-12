Assine
Alimentos com poucas calorias que ajudam na dieta

Redação Flipar
  • <p>Eles auxiliam na saciedade, na digestão e no funcionamento do metabolismo. Veja alguns que têm poucas calorias e auxiliam na dieta.</p>

     Foto: Reprodução do site bomboxfood.com.br
  • <p>Agrião – 11 kcal/100g. Rico em vitamina C, ferro e antioxidantes. Consumido cru em saladas ou refogado.</p>

     Foto: Lu Schievano - Flickr
  • <p>Alface – 14 kcal/100g. Fonte de fibras, potássio e ácido fólico. Ideal para saladas e sucos verdes.</p>

     Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • <p>Rúcula – 25 kcal/100g. Rica em cálcio, ferro e vitamina K. Pode ser consumida crua ou em recheios.</p>

     Foto: Andrea Ledesma Ramos - Flickr
  • <p>Bertalha – 19 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitaminas A e C. Usada em refogados e sopas.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Couve – 27 kcal/100g. Rica em fibras, cálcio e vitamina C. Pode ser refogada ou usada em sucos.</p>

     Foto: Youtube Canal BRUNA CARVALHO TV
  • <p>Espinafre – 23 kcal/100g. Fonte de ferro, magnésio e vitamina A. Consumido cru, refogado ou em sopas.</p>

     Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
  • <p> Brócolis – 34 kcal/100g. Rico em fibras, vitamina C e antioxidantes. Cozido no vapor ou salteado.</p>

     Foto: Youtube Canal Chef Zeca
  • <p>Repolho – 25 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser cru, refogado ou fermentado.</p>

     Foto: 8photo/ freepik
  • <p>Repolho roxo – 31 kcal/100g. Rico em antioxidantes, vitamina C e fibras. Ideal para saladas e refogados.</p>

     Foto: Marcelo Träsel - Flickr
  • <p>Couve-flor – 25 kcal/100g. Fonte de vitamina C, fibras e antioxidantes. Usada cozida, em purês e gratinados.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Tomate – 18 kcal/100g. Rico em licopeno, vitamina C e potássio. Consumido cru, em molhos e sucos.</p>

     Foto: Renata Damasiot - Flickr
  • <p>Pepino – 15 kcal/100g. Fonte de potássio, fibras e antioxidantes. Ideal cru em saladas e sucos.</p>

     Foto: Imagem de kalhh por Pixabay
  • <p>Chuchu – 19 kcal/100g. Rico em fibras, potássio e vitamina C. Usado cozido ou refogado.</p>

     Foto: Melsj - Wikimédia Commons
  • <p>Abobrinha – 17 kcal/100g. Fonte de fibras, vitamina C e potássio. Pode ser grelhada, refogada ou em sopas.</p>

     Foto: Youtube Canal Aja na Cozinha
  • <p>Abóbora – 26 kcal/100g. Rica em betacaroteno, fibras e vitamina A. Usada assada, em purês e sopas.</p>

     Foto: Black Coast RJ - Flickr
  • <p>Berinjela â?? 24 kcal/100g. Fonte de fibras, antioxidantes e potÃ¡ssio. Pode ser grelhada, refogada ou assada.</p>

     Foto: Ana Queiroz - Flickr
