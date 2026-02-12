12 de fevereiro marca incrível coincidência na história: Abraham Lincoln e Charles Darwin nasceram no mesmo dia, mês e ano
Presidente dos Estados Unidos entre 1861 e 1865, Abraham Lincoln nasceu em uma fazenda nas cercanias de Hodgenville, cidade do estado do Kentucky, no sul do país.Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Já o naturalista Charles Darwin, famoso por sua teoria da evolução, nasceu na cidade de Shrewsbury, no ocidente da Inglaterra. Saiba a seguir detalhes sobre essas duas importantes figuras nascidas há 216 anos.Foto: Wikilmages pixabay
Segundo dos três filhos do casal Thomas Lincoln e Nancy Hawks Lincoln, Abraham Lincoln foi viver com a família em Indiana ainda na infância após o pai perder todas as suas terras em uma disputa judicial.Foto: www.whitehouse.gov / By Alexander Gardner Public Domain
Antes de ingressar na carreira política, Lincoln alistou-se voluntariamente no exército para participar da Guerra de Black Hawk, conflito por posse de terras contra os nativos.Foto: Imagem de dcandau por Pixabay
Lincoln atuou como advogado e sua primeira experiência na política foi na Assembleia Legislativa do estado de Illinois, para onde mudou-se com a família na década de 1840. Ele exerceu mandato de oito anos.Foto:
Após perder a disputa eleitoral para o Senado em 1858, foi indicado pelo Partido Republicano como candidato à presidência em 1860. Em meio às disputas entre o norte e o sul do país sobre a escravidão, foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos.Foto: Imagem de Pete Linforth por Pixabay
No governo de Lincoln ocorreu a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão. O conflito teve como causa a defesa da manutenção da escravidão pelos estados do sul (confederados). Os estados do norte (União) eram favoráveis ao trabalho livre e contrários à separação do país.Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
No dia 1º de janeiro de 1863, Lincoln declarou a libertação dos escravos por meio da Proclamação da Emancipação.Foto: reprodução
Em novembro do mesmo ano, Lincoln fez um dos mais famosos discursos da história dos Estados Unidos. Com a guerra ainda em andamento, ele proferiu suas palavras em cerimônia no cemitério militar de Gettysburg, na Pensilvânia, onde ocorreu a batalha mais sangrenta do conflito civil.Foto: Domínio público
“Que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desapareça da face da Terra”, disse Lincoln no trecho final do discurso.Foto: Reprodução
Em 14 de abril de 1865, quando tinha 56 anos, Lincoln foi assassinado quando assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington. O autor dos disparos foi John Wilkes Booth, ator que fazia parte de uma conspiração dos estados confederados.Foto:
Charles Robert Darwin nasceu em uma família próspera. Robert, seu pai, era um médico de carreira bem-sucedida.Foto: Julia Margaret Cameron/Wikimedia Commons
Na juventude, Darwin partiu para Edimburgo, na Escócia, a fim de estudar medicina, mas interrompeu o projeto e foi para Cambridge, onde pretendia se tornar um sacerdote anglicano. Foi na cidade que conheceu o botânico John Stevens Henslow, seu professor na universidade local, com quem obteve conhecimentos aprofundados de história natural.Foto: Sandy B/Wikimedia Commons
Darwin participou de uma expedição científica ao redor do mundo após indicação de Henslow. A bordo do navio Beagle, ele dedicou-se a pesquisas durante quatro anos e nove meses. Em trabalho na costa da América do Sul ele fez a observação de milhares de espécies vegetais e animais, formações geológicas e juntou fósseis.Foto: Domínio público
Na expedição, Darwin começou a desenvolver ideias evolucionistas ao notar que uma mesma espécie tinha características diferentes de uma área para outra, fenômeno que se repetia em animais distanciados pelo tempo – observação possível graças aos fósseis.Foto: Domínio Público / pxhere.com
Nessa viagem, Darwin passou pelo Brasil. O naturalista inglês esteve em Salvador, Fernando de Noronha (foto) e Rio de Janeiro.Foto: Divulgação Governo de Pernanbuco
Em 1859, Darwin publicou o livro hoje conhecido como “A Origem das Espécies”, onde traz conceitos sobre a seleção natural, com as populações se adaptando aos ambientes.Foto: Divulgação Amazon
Os estudos do pai da teoria da evolução geraram reação da Igreja, que enxergava nos conceitos uma contraposição ao criacionismo – crença de que o mundo foi criado por uma força divina.Foto: pixabay
Darwin morreu em 19 de abril de 1882. Segundo diagnóstico da época, ele tinha uma doença do coração. Há suspeita entre os estudiosos que o naturalista sofresse de doença de chagas crônica. A tese baseia-se em um trecho de diário escrito por ele relatando ter sido mordido por um barbeiro na cidade de Mendoza, na Argentina, em 1835. Ele está enterrado na Abadia de Westminster, em Londres.Foto: Borinot bcr/Wikimedia Commons
