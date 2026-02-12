12 de fevereiro marca incrível coincidência na história: Abraham Lincoln e Charles Darwin nasceram no mesmo dia, mês e ano

Darwin morreu em 19 de abril de 1882. Segundo diagnóstico da época, ele tinha uma doença do coração. Há suspeita entre os estudiosos que o naturalista sofresse de doença de chagas crônica. A tese baseia-se em um trecho de diário escrito por ele relatando ter sido mordido por um barbeiro na cidade de Mendoza, na Argentina, em 1835. Ele está enterrado na Abadia de Westminster, em Londres.