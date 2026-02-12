Dinossauros que habitaram as terras brasileiras: saiba as espécies
Fósseis encontrados em diferentes regiões, do Nordeste ao interior de São Paulo, comprovam a presença desses animais em nosso território há milhões de anos.Foto: Reprodução TV Fronteira
Estima-se que aproximadamente 40 espécies de dinossauros já tenham sido identificadas no Brasil, incluindo carnívoros e herbívoros de diversos portes.Foto: Divulgação/Museu Nacional
Entre eles, alguns se notabilizam por sua antiguidade, raridade ou excepcional estado de conservação.Foto: Reprodução/Facebook Dino Tchê
O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, abriga fósseis de alguns dos dinossauros mais antigos do planeta, com cerca de 233 milhões de anos!Foto: Domínio Público
Dessas, duas espécies se destacam: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi, considerados os primeiros dinossauros conhecidos.Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
Outro caso que chamou atenção mundial foi o do Ubirajara jubatus, encontrado no Ceará.Foto: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Seu fóssil — preservado com penas — foi alvo de uma grande polêmica após ser levado ilegalmente para a Alemanha, sendo posteriormente repatriado.Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
Atualmente, o Ubirajara jubatus pode ser visto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri.Foto: Divulgação/ASCOM URCA
Já em Minas Gerais, foi encontrado o Uberabatitan, um dos maiores já identificados no país.Foto: Divulgação/@Saurian_drawn
Segundo especialistas, esses fósseis são peças-chave para entender os ecossistemas do passado.Foto: Reprodução TV Fronteira
Os dinossauros triássicos do Rio Grande do Sul, por exemplo, viviam em uma paisagem de rios e lagos temporários, marcada por longas secas e chuvas intensas.Foto: Divulgação/Jorge Blanco
O Ubirajara, por sua vez, habitava as margens de um vasto lago de água salgada que cobria o Nordeste.Foto: Reprodução/Paleocreations
“Era um ambiente de águas salobras, ricas em vegetação, onde também viviam pterossauros e outros répteis”, descreveu o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli.Foto: Sebastian Ganso/Pixabay
Nesses casos, as rochas sedimentares funcionam como um arquivo natural desses ambientes.Foto: Reprodução TV Fronteira
Restos de dinossauros podem ser registrados em rios, lagos ou praias. Em São Paulo, há pegadas em rochas que indicam a presença desses animais em regiões desérticas.Foto: Bruno Navarro/Arquivo pessoal
Apesar da importÃ¢ncia dessas descobertas, os cientistas estimam que apenas 0,1% do potencial jÃ¡ tenha sido explorado.Foto: ELG21/pixabay
A limitação pode ser associada à escassez de profissionais qualificados, tempo e recursos financeiros para realizar as expedições.Foto: Divulgação/Julia D'Oliveira
“Muitos dinossauros ainda serão descobertos nos próximos 100 anos”, afirmou Anelli.Foto: Bianca van Dijk/Pixabay
Para além da ciência, os fósseis são fundamentais para divulgar e preservar a história natural. No Brasil, eles são considerados patrimônio da União e podem ser apreciados em museus de diversas cidades.Foto: Divulgação
