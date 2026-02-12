Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Dinossauros que habitaram as terras brasileiras: saiba as espécies

RF
Redação Flipar
  • <p>Fósseis encontrados em diferentes regiões, do Nordeste ao interior de São Paulo, comprovam a presença desses animais em nosso território há milhões de anos.</p>

    Fósseis encontrados em diferentes regiões, do Nordeste ao interior de São Paulo, comprovam a presença desses animais em nosso território há milhões de anos.

     Foto: Reprodução TV Fronteira
  • <p>Estima-se que aproximadamente 40 espécies de dinossauros já tenham sido identificadas no Brasil, incluindo carnívoros e herbívoros de diversos portes.</p>

    Estima-se que aproximadamente 40 espécies de dinossauros já tenham sido identificadas no Brasil, incluindo carnívoros e herbívoros de diversos portes.

     Foto: Divulgação/Museu Nacional
  • <p>Entre eles, alguns se notabilizam por sua antiguidade, raridade ou excepcional estado de conservação.</p>

    Entre eles, alguns se notabilizam por sua antiguidade, raridade ou excepcional estado de conservação.

     Foto: Reprodução/Facebook Dino Tchê
  • <p>O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, abriga fósseis de alguns dos dinossauros mais antigos do planeta, com cerca de 233 milhões de anos!</p>

    O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, abriga fósseis de alguns dos dinossauros mais antigos do planeta, com cerca de 233 milhões de anos!

     Foto: Domínio Público
  • <p>Dessas, duas espécies se destacam: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi, considerados os primeiros dinossauros conhecidos.</p>

    Dessas, duas espécies se destacam: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi, considerados os primeiros dinossauros conhecidos.

     Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
  • <p>Outro caso que chamou atenção mundial foi o do Ubirajara jubatus, encontrado no Ceará.</p>

    Outro caso que chamou atenção mundial foi o do Ubirajara jubatus, encontrado no Ceará.

     Foto: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
  • <p>Seu fóssil — preservado com penas — foi alvo de uma grande polêmica após ser levado ilegalmente para a Alemanha, sendo posteriormente repatriado. </p>

    Seu fóssil — preservado com penas — foi alvo de uma grande polêmica após ser levado ilegalmente para a Alemanha, sendo posteriormente repatriado.

    Foto: Reprodução/Luiz Eduardo Anelli
  • <p>Atualmente, o Ubirajara jubatus pode ser visto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri.</p>

    Atualmente, o Ubirajara jubatus pode ser visto no Museu de Paleontologia de Santana do Cariri.

     Foto: Divulgação/ASCOM URCA
  • <p>Já em Minas Gerais, foi encontrado o Uberabatitan, um dos maiores já identificados no país.</p>

    Já em Minas Gerais, foi encontrado o Uberabatitan, um dos maiores já identificados no país.

     Foto: Divulgação/@Saurian_drawn
  • <p>Segundo especialistas, esses fósseis são peças-chave para entender os ecossistemas do passado.</p>

    Segundo especialistas, esses fósseis são peças-chave para entender os ecossistemas do passado.

     Foto: Reprodução TV Fronteira
  • <p>Os dinossauros triássicos do Rio Grande do Sul, por exemplo, viviam em uma paisagem de rios e lagos temporários, marcada por longas secas e chuvas intensas. </p>

    Os dinossauros triássicos do Rio Grande do Sul, por exemplo, viviam em uma paisagem de rios e lagos temporários, marcada por longas secas e chuvas intensas.

    Foto: Divulgação/Jorge Blanco
  • <p>O Ubirajara, por sua vez, habitava as margens de um vasto lago de água salgada que cobria o Nordeste.</p>

    O Ubirajara, por sua vez, habitava as margens de um vasto lago de água salgada que cobria o Nordeste.

     Foto: Reprodução/Paleocreations
  • <p>“Era um ambiente de águas salobras, ricas em vegetação, onde também viviam pterossauros e outros répteis”, descreveu o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli.</p>

    “Era um ambiente de águas salobras, ricas em vegetação, onde também viviam pterossauros e outros répteis”, descreveu o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli.

     Foto: Sebastian Ganso/Pixabay
  • <p>Nesses casos, as rochas sedimentares funcionam como um arquivo natural desses ambientes. </p>

    Nesses casos, as rochas sedimentares funcionam como um arquivo natural desses ambientes.

    Foto: Reprodução TV Fronteira
  • <p>Restos de dinossauros podem ser registrados em rios, lagos ou praias. Em São Paulo, há pegadas em rochas que indicam a presença desses animais em regiões desérticas.</p>

    Restos de dinossauros podem ser registrados em rios, lagos ou praias. Em São Paulo, há pegadas em rochas que indicam a presença desses animais em regiões desérticas.

     Foto: Bruno Navarro/Arquivo pessoal
  • <p>Apesar da importÃ¢ncia dessas descobertas, os cientistas estimam que apenas 0,1% do potencial jÃ¡ tenha sido explorado.</p>

    Apesar da importÃ¢ncia dessas descobertas, os cientistas estimam que apenas 0,1% do potencial jÃ¡ tenha sido explorado.

     Foto: ELG21/pixabay
  • <p>A limitação pode ser associada à escassez de profissionais qualificados, tempo e recursos financeiros para realizar as expedições. </p>

    A limitação pode ser associada à escassez de profissionais qualificados, tempo e recursos financeiros para realizar as expedições.

    Foto: Divulgação/Julia D'Oliveira
  • <p>“Muitos dinossauros ainda serão descobertos nos próximos 100 anos”, afirmou Anelli.</p>

    “Muitos dinossauros ainda serão descobertos nos próximos 100 anos”, afirmou Anelli.

     Foto: Bianca van Dijk/Pixabay
  • <p>Para além da ciência, os fósseis são fundamentais para divulgar e preservar a história natural. No Brasil, eles são considerados patrimônio da União e podem ser apreciados em museus de diversas cidades.</p>

    Para além da ciência, os fósseis são fundamentais para divulgar e preservar a história natural. No Brasil, eles são considerados patrimônio da União e podem ser apreciados em museus de diversas cidades.

     Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay