Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Hera se espalha por cercas e paredes: beleza e simbolismo

RF
Redação Flipar
  • <p>Pertencente à família das araliáceas, a hera é perene, semilenhosa e pode atingir até 20 metros de altura em superfícies adequadas. Esta planta pode viver em ambientes antropogênicos, arbustivos, assim como em bordas de florestas e jardins.</p>

    Pertencente à família das araliáceas, a hera é perene, semilenhosa e pode atingir até 20 metros de altura em superfícies adequadas. Esta planta pode viver em ambientes antropogênicos, arbustivos, assim como em bordas de florestas e jardins.

     Foto: Pixabay
  • <p>Possui raízes adventícias e estrutura flexível que a ajudam a se fixar em superfícies verticais, permitindo que ela escale e cubra paredes e outras estruturas. </p>

    Possui raízes adventícias e estrutura flexível que a ajudam a se fixar em superfícies verticais, permitindo que ela escale e cubra paredes e outras estruturas.

    Foto: Pixabay
  • <p>Ela, portanto, pode criar verdadeiros tapetes verdes naturais. Essa capacidade de aderência é proporcionada por raízes aéreas modificadas que atuam como pequenos “grampos” ou “ventosas”, algo que permite que a planta se fixe e suba. </p>

    Ela, portanto, pode criar verdadeiros tapetes verdes naturais. Essa capacidade de aderência é proporcionada por raízes aéreas modificadas que atuam como pequenos “grampos” ou “ventosas”, algo que permite que a planta se fixe e suba.

    Foto: Acabashi wikimedia commons
  • <p>Algumas espécies de hera, como a falsa-vinha (Parthenocissus tricuspidata), possuem raízes com ventosas que se fixam com firmeza. Já a Hedera helix possui raízes que funcionam como pequenos grampos, prendendo-se ao substrato. </p>

    Algumas espécies de hera, como a falsa-vinha (Parthenocissus tricuspidata), possuem raízes com ventosas que se fixam com firmeza. Já a Hedera helix possui raízes que funcionam como pequenos grampos, prendendo-se ao substrato.

    Foto: Acabashi wikimedia commons
  • <p>As folhas são geralmente verde-escuras, brilhantes, com formato característico de lóbulo e textura que varia de lisa a levemente rugosa. </p>

    As folhas são geralmente verde-escuras, brilhantes, com formato característico de lóbulo e textura que varia de lisa a levemente rugosa.

    Foto: Pixabay
  • <p>O caule da hera é flexível e permite que ele se curve e se adapte às formas da superfície, assim como a planta apresenta um crescimento contínuo.</p>

    O caule da hera é flexível e permite que ele se curve e se adapte às formas da superfície, assim como a planta apresenta um crescimento contínuo.

     Foto: Pixabay
  • <p>Diante disso, pode ser utilizada como pendente, especificamente em apartamentos, sendo longa e cheia. Em jardins, porém, a trepadeira pode aparecer com uma divisória e forração em áreas reservadas.</p>

    Diante disso, pode ser utilizada como pendente, especificamente em apartamentos, sendo longa e cheia. Em jardins, porém, a trepadeira pode aparecer com uma divisória e forração em áreas reservadas.

     Foto: Pixabay
  • <p>A hera, então, tolera sombra parcial e temperaturas variadas, adaptando-se bem tanto a ambientes internos quanto externos. Ela se ajusta bem a diferentes condições de luz, embora prefira luz indireta ou meia sombra para um crescimento ideal. </p>

    A hera, então, tolera sombra parcial e temperaturas variadas, adaptando-se bem tanto a ambientes internos quanto externos. Ela se ajusta bem a diferentes condições de luz, embora prefira luz indireta ou meia sombra para um crescimento ideal.

    Foto: Pixabay
  • <p>Por outro lado, todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais. </p>

    Por outro lado, todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais.

    Foto: Pixabay
  • <p>Além do paisagismo, é uma planta popular para decoração de interiores, sendo usada em vasos suspensos e como plantas de interior. </p>

    Além do paisagismo, é uma planta popular para decoração de interiores, sendo usada em vasos suspensos e como plantas de interior.

    Foto: Pixabay
  • <p>A hera (Hedera helix) foi introduzida na América do Norte e Austrália, onde pode se tornar uma espécie invasora em algumas áreas. Por este aspecto, em algumas regiões da América do Norte, como o noroeste do Pacífico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda são proibidos.</p>

    A hera (Hedera helix) foi introduzida na América do Norte e Austrália, onde pode se tornar uma espécie invasora em algumas áreas. Por este aspecto, em algumas regiões da América do Norte, como o noroeste do Pacífico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda são proibidos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Isso significa que ela pode competir com plantas nativas por recursos e até mesmo danificar estruturas, como paredes e árvores, se não for controlada.</p>

    Isso significa que ela pode competir com plantas nativas por recursos e até mesmo danificar estruturas, como paredes e árvores, se não for controlada.

     Foto: Pixabay
  • <p>Em sua plantação, a hera prefere lugares bem iluminados e tolera vento a ar-condicionado. No entanto, é essencial evitar posicioná-la em locais com incidência de sol ao meio-dia.</p>

    Em sua plantação, a hera prefere lugares bem iluminados e tolera vento a ar-condicionado. No entanto, é essencial evitar posicioná-la em locais com incidência de sol ao meio-dia.

     Foto: Pixabay
  • <p>A rega deve ser regular, especialmente durante os meses mais quentes do ano, porém deve-se regularmente evitar o encharcamento do solo. A planta, por sua vez, prefere solos bem drenados e pode ser cultivada em vasos rasos ou cuias. </p>

    A rega deve ser regular, especialmente durante os meses mais quentes do ano, porém deve-se regularmente evitar o encharcamento do solo. A planta, por sua vez, prefere solos bem drenados e pode ser cultivada em vasos rasos ou cuias.

    Foto: Pixabay
  • <p>Nesse sentido, esse tipo de cobertura vegetal é uma alternativa sustentável às pinturas e aos revestimentos sintéticos, assim como ajuda a controlar a temperatura dos ambientes.</p>

    Nesse sentido, esse tipo de cobertura vegetal é uma alternativa sustentável às pinturas e aos revestimentos sintéticos, assim como ajuda a controlar a temperatura dos ambientes.

     Foto: Pixabay
  • <p>A hera possui um rico significado espiritual e simbólico em várias culturas ao redor do mundo. Assim, ela é considerada uma planta sagrada em muitas tradições, simbolizando a capacidade de proteger e purificar um espaço. </p>

    A hera possui um rico significado espiritual e simbólico em várias culturas ao redor do mundo. Assim, ela é considerada uma planta sagrada em muitas tradições, simbolizando a capacidade de proteger e purificar um espaço.

    Foto: Pixabay
  • <p>Acredita-se, portanto, que a presença dessa planta em um ambiente ajuda a afastar energias negativas e a estabelecer uma atmosfera de harmonia e equilíbrio.</p>

    Acredita-se, portanto, que a presença dessa planta em um ambiente ajuda a afastar energias negativas e a estabelecer uma atmosfera de harmonia e equilíbrio.

     Foto: Pixabay
  • <p>Essa planta também é conhecida por seu crescimento vigoroso e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Por esta característica específica, a hera torna-se um símbolo de renovação espiritual e crescimento pessoal. </p>

    Essa planta também é conhecida por seu crescimento vigoroso e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Por esta característica específica, a hera torna-se um símbolo de renovação espiritual e crescimento pessoal.

    Foto: Acabashi wikimedia commons
  • <p>Outro ponto interessante é que a planta possui propriedades medicinais, sendo utilizada tradicionalmente no tratamento de problemas respiratórios como tosse e bronquite.</p>

    Outro ponto interessante é que a planta possui propriedades medicinais, sendo utilizada tradicionalmente no tratamento de problemas respiratórios como tosse e bronquite.

     Foto: Hladac wikimedia commons
  • <p>Assim, seus extratos são conhecidos por suas ações expectorantes e fluidificantes, auxiliando na eliminação do catarro. Por outro lado, é importante ressaltar que o uso medicinal da hera deve ser feito sob orientação de um profissional de saúde. </p>

    Assim, seus extratos são conhecidos por suas ações expectorantes e fluidificantes, auxiliando na eliminação do catarro. Por outro lado, é importante ressaltar que o uso medicinal da hera deve ser feito sob orientação de um profissional de saúde.

    Foto: Hladac wikimedia commons
  • <p>O extrato de hera ajuda a fluidificar o muco, facilitando a sua expectoração. É frequentemente encontrado em xaropes para tosse, sendo importante seguir as orientações de uso do produto e a dose recomendada pelo médico ou farmacêutico. </p>

    O extrato de hera ajuda a fluidificar o muco, facilitando a sua expectoração. É frequentemente encontrado em xaropes para tosse, sendo importante seguir as orientações de uso do produto e a dose recomendada pelo médico ou farmacêutico.

    Foto: Acabashi wikimedia commons
  • <p>Entretanto, o uso da hera medicinal deve ser evitado por mulheres grávidas ou lactantes sem orientação médica, assim como em crianças menores de dois anos. </p>

    Entretanto, o uso da hera medicinal deve ser evitado por mulheres grávidas ou lactantes sem orientação médica, assim como em crianças menores de dois anos.

    Foto: Acabashi wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay