Portal aponta as cidades com ‘melhor clima do mundo’ e Brasil entra na lista

Redação Flipar
    Brisas frescas e pouca variação climática ao longo do ano foram os fatores mais citados como qualidades de cada local. Confira!

     Foto: Lala Miklós/Unsplash
    10º) Florianópolis, Brasil: A capital de Santa Catarina tem um clima subtropical úmido, com temperaturas médias que variam entre 16?°C no inverno e 28?°C no verão.

     Foto: Divulgação
    Ideal para quem busca clima equilibrado e dias ensolarados, já que a cidade tem mais de 40 praias e uma grande diversidade de paisagens.

     Foto: Francisco Anzola - Flickr
    9º) Viña del Mar, Chile: A cidade de 370 mil habitantes encanta com seu clima mediterrâneo ameno. As temperaturas médias variam de 10?°C no inverno a 22?°C no verão.

     Foto: Wikimedia Commons/Carlos Figueroa
    Praias como Reñaca e Acapulco são o principal atrativo, convidando a banhos de sol e esportes aquáticos. Pouca chuva ao longo do ano e ventos refrescantes também são atrativos.

     Foto: Wikimedia Commons/Carlos Figueroa
    8º) Buenos Aires, Argentina: A capital argentina tem um clima temperado úmido, ideal para o turismo durante todo o ano. O clima favorece caminhadas e passeios por bairros históricos e parques.

     Foto: Flickr hectorlo
    A cidade atrai visitantes com sua arquitetura europeia e vida noturna agitada, com destaque para o tango e a gastronomia em bairros charmosos como La Boca e San Telmo.

     Foto: Barbara Zandoval/Unsplash
    7º) Nice, França: Na Riviera Francesa, Nice desfruta de um clima mediterrâneo bem agradável, com verões quentes e ensolarados e invernos amenos. O sol por lá brilha em média 300 dias por ano!

     Foto: Tobi87/Wikimwdia Commons
    A cidade é famosa por seus dias ensolarados, praias de calhau e o calçadão Promenade des Anglais, ideais para passeios à beira-mar.

     Foto: Wikimedia Commons/ Alexander Migl
    6º) Sydney, Austrália: Paraíso dos surfistas, Sydney dificilmente tem períodos de calor acima dos 30ºC.

     Foto: Beau Giles/Wikimedia Commons
    Além das praias, a cidade é ótima para passeios ao ar livre, visitas à Ópera de Sydney e pela região portuária.

     Foto: Jamar Cromwell/Unsplash
    5º) Medellín, Colômbia: Localizada na região montanhosa da Colômbia, Medellín é conhecida como a “Cidade da Eterna Primavera” por seu clima ameno e estável ao longo do ano.

    Foto: Jdapenao Di - Wikimédia Commons
    Parques como o Explora e jardins botânicos, além da vibrante vida noturna e festivais como a Feira das Flores, oferecem experiências diversas aos visitantes.

     Foto: Divulgação
    4º) Cidade do Cabo, África do Sul: Clima mediterrâneo e temperaturas que variam entre 7?°C no inverno a 27?°C no verão. Tudo isso favorece o turismo na segunda cidade mais populosa da África do Sul.

     Foto: Tobias Reich/Unsplash
    A Cidade do Cabo atrai visitantes com suas praias, vinícolas, trilhas na Table Mountain e paisagens costeiras deslumbrantes.

    Foto: Albrecht Fietz por Pixabay
    2º) San Diego, Estados Unidos: Com pouca variação sazonal, San Diego tem temperaturas médias entre 14?°C e 24?°C o ano todo, clima ideal para passeios e andanças pela cidade.

     Foto: vanna Torres/Unsplash
    Praias famosas, como Coronado e La Jolla, são ideais para banho e esportes aquáticos. Além disso, o Balboa Park e o Zoológico de San Diego são atrações obrigatórias.

     Foto: Matthew T Rader, MatthewTRader.com, License CC-BY-SA
    1º) Ilhas Canárias, Espanha: Eleito o destino com melhor clima do mundo, as Ilhas Canárias ostentam um clima subtropical único, com os termômetros variando entre 18?°C no inverno e 26?°C no verão.

     Foto: Flickr - Pedro Szekely
    O clima favorÃ¡vel atrai turistas em busca de praias como Playa del InglÃ©s ou paisagens vulcÃ¢nicas como Teide, no Tenerife.

     Foto: Pxhere - DomÃ­nio PÃºblico
