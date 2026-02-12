Assine
Abanos refrescam no Carnaval: veja a origem do leque, que remonta à Antiguidade

Redação Flipar
  • <p>A origem dos leques remonta à Ásia. Depois se espalharam pela Europa, ganhando destaque em cortes aristocráticas. O leque LGBT reaproveita esse acessório com um símbolo de orgulho e identidade.</p>

     Foto: Divulgação shopee
  • <p>Ao longo dos séculos, o leque foi reinventado em vários estilos. Hoje, os modernos ganham nova vida em desfiles, festas e manifestações culturais. E abrem espaço para reutilização de leques de modelos clássicos.</p>

     Foto: -Mnemo/Wikimédia Commons
  • <p>De acordo com registros antigos, o leque surgiu em 3000 a.C. na China, de onde chegou ao Japão. Ele também foi utilizado por faraós no Egito, assim como por assírios e etruscos.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Os primeiros leques eram de plumas; os de marfim só surgiram no século 10 a.C. A criação deste objeto foi focado em auxiliar a dissipar a sensação provocada pelo calor, mas logo tornou-se um elemento de distinção de classe.</p>

     Foto: Poderospontes/Wikimédia Commons
  • <p>Ele chegou a ser usado até para afastar o povo do soberano quando este saía a passeio. Esse objeto era um sinal de poder e dignidade, sendo usado em bailes de máscaras no Japão e em cerimônias tradicionais. </p>

    Foto: Poderospontes/Wikimédia Commons
  • <p>Em solo grego, um homem, para se desculpar, tinha que abanar sua esposa durante o sono. Já em Roma, o leque era conhecido como flabelum, visto que as senhoras romanas tinham escravos encarregados de abaná-las, conhecidos como flabeliferos.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Os primeiros leques eram feitos de folhas, penas, pedras preciosas, plumas, folhas ou pergaminhos. Afinal, no século 5, as hastes passaram a ser de marfim, seda, renda e tecido. Além disso, o cabo passou a ser de ouro e prata, tornando-se retráteis no século 15</p>

     Foto: Imagem de PDPics por Pixabay
  • <p>A introdução do leque no Ocidente ocorreu por volta do século XVI, durante o período das grandes explorações marítimas. Navegadores europeus que viajavam para o leste trouxeram consigo o leque, juntamente com outras mercadorias exóticas. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Aqui na AmÃ©rica, apÃ³s as Cruzadas, o objeto de abano jÃ¡ era conhecido entre os astecas e os incas. Quando os primeiros europeus chegaram, em 1519, Montezuma ofereceu seis leques para Fernando Cortez.</p>

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Além de dissipar o calor, eles eram usados também, assim como as flores, para transmitirem determinados códigos. Assim, os modos de manejá-los, por homens e mulheres, podiam passar mensagens inteiras sem que trocassem uma única palavra.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A coleção de leques da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano encaixa-se na categoria de “leques comemorativos”. A ideia de se perpetuar acontecimentos notáveis nos leques surgiu na França, no século 17.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O decreto da Abertura dos Portos às Nações Amigas, assinado em Salvador, em 28 de janeiro de 1808, trouxe o comércio do restante do mundo para o solo brasileiro. Na época, o ato acabou com o Pacto Colonial entre a metrópole, Portugal, e o Brasil Colônia.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Desse modo, os leques históricos chegaram ao Brasil com a Corte Portuguesa. Eles, então, passaram a ser encomendados nas chamadas “Casas da Índia”, localizadas na rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, vindos diretamente da China.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Na ocasião, junto com o pedido, os chineses recebiam o desenho com os motivos e as imagens que os leques deveriam ter. Assim, o objeto se tornava cada vez mais popular na corte portuguesa, que estava inserida em solo brasileiro.</p>

     Foto: Pratyeka/Wikimédia Commons
  • <p>Em um mesmo evento, poderia ter três ou mais versões diferentes de leques, com variações, como a cor do fundo, inscrições e outros elementos inseridos pelo artista.</p>

     Foto: ??????/Wikimédia Commons
  • <p>O auge do leque como acessório de moda no Brasil foi na década de 1920, mas com a invenção do ventilador elétrico, caiu em desuso.</p>

     Foto: Reprodução de revista Antiga
  • <p>Embora tenha perdido parte de sua popularidade como acessório de moda no mundo ocidental, o leque continua a ser amplamente utilizado em muitas partes da Ásia. </p>

    Foto: Flickr Aninha González
  • <p>Ele é usado tanto como item prático para se refrescar do calor quanto como elemento cultural em danças tradicionais , como a Flamenca, e cerimônias formais. </p>

    Foto: Reprodução do facebook Karla Jacobina
  • <p>Além disso, o leque ainda é valorizado como uma forma de arte, com colecionadores apreciando leques antigos e contemporâneos por sua beleza e habilidade artesanal. Ele também é usado ??na prática do Kung Fu, como prática de defesa.</p>

     Foto: lzy9290 /Wikimédia Commons
  • <p>No entanto, no Brasil, houve um ressurgimento do interesse por leques como peças de coleção e itens de moda vintage, especialmente entre os entusiastas da moda e colecionadores.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Mais do que sua característica de abanar e afastar o calor, os leques fazem parte da história de luta da comunidade LGBTQIAPN+, na luta contra discriminação de gênero, e levam o arco-íris da bandeira e essa representatividade.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A humorista, cantora, atriz e repórter brasileira Nany People sempre carrega consigo um leque. Ela já revelou que usou o leque pela primeira vez aos 18 anos. </p>

    Foto: Instagram @nanypeople
  • <p>O leque é um acessório usado no carnaval e também era utilizado pelos mestre-salas que cortejam as porta-bandeiras e defendem e apresentam o pavilhão de cada escola de samba. </p>

    Foto: Flickr arquivo Nacional do Brasil
  • <p>No Carnaval Carioca, os leques chamaram a atenção na comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense, no título de 1994. Com uma coreografia criada pelo saudoso Fábio de Mello, a apresentação sempre é lembrada e ficou marcada na história da folia. </p>

     Foto: Flickr Sandra de Souza
  • <p>Os leques começaram a ser usados no carnaval no século 19, quando os leques “Mandarim” foram trazidos para a Europa. Atualmente, seguem vivos na festa, ainda mais por ser em época de verão, onde o calor é intenso nas capitais.</p>

     Foto: Flickr Rogerio Santana
