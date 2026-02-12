‘Supercrustáceo’ tem golpe capaz de esmagar carapaças e quebrar aquários
Trata-se do camarão-louva-a-deus palhaço, também chamado de camarão Mantis ou lagosta-boxeadora.Foto: wikimedia commons/Odontodactylus scyllarus
Seu “soco” é tão potente que pode quebrar uma concha com a mesma intensidade de um tiro de arma calibre .22, sem se machucar.Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
A “clava dáctila”, usada para dar socos, é composta por várias camadas que ajudam a absorver o impacto.Foto: wikimedia commons/Alexander Vasenin
O nome remete à arma clava (um porrete) e ao dáctilo, uma estrutura presente na anatomia dos moluscos.
“Para executar repetidamente esses ataques de alto impacto, a “clava dáctilo” do camarão-louva-a-deus deve ter um mecanismo de proteção robusto para evitar danos a si mesmo”, explicou Horacio Espinosa, engenheiro que assina o estudo.Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
Pesquisadores sugerem que a estrutura da “clava dáctila” da lagosta, formada por camadas de fibras mineralizadas dispostas em formato de V, confere resistência à estrutura.Foto: reprodução/youtube
Essa teoria foi testada recentemente por pesquisadores da Universidade Northwestern, que realizaram vários experimentos para comprovar a hipótese.Foto: wikimedia commons/Edudellapiazza
Para o estudo, pesquisadores usaram lasers e pulsos de alta frequência para investigar como as ondas de choque atravessam a pata da lagosta-boxeadora.Foto: flickr - Bernard DUPONT
Os resultados mostraram que a camada externa da pata possui fibras semelhantes a espinhas de peixe, que resistem aos golpes, enquanto a estrutura interna absorve as ondas de choque, protegendo os membros da lagosta de sofrerem danos.Foto: reprodução/youtube
Ela é um predador voraz e se alimenta de moluscos, caranguejos, peixes e outros crustáceos.Foto: reprodução/youtube
Seus golpes podem atingir uma velocidade de 80 km/h, formando bolhas de ar que estouram com grande energia, causando um tipo de explosão microscópica.Foto: reprodução/youtube
Outra característica impressionante da lagosta-boxeadora é sua visão. Ela possui um dos sistemas visuais mais complexos do mundo animal, com olhos que contêm até 16 tipos de fotorreceptores (enquanto os humanos têm apenas três).Foto: wikimedia commons/Cédric Peneau
A lagosta-boxeadora usa suas cores vibrantes, que variam entre tons de verde, azul, laranja e vermelho, tanto para se camuflar quanto para intimidar rivais ou predadores.Foto: Dan Schofield/iNaturalist