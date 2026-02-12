Assine
‘Supercrustáceo’ tem golpe capaz de esmagar carapaças e quebrar aquários

Redação Flipar
    Trata-se do camarão-louva-a-deus palhaço, também chamado de camarão Mantis ou lagosta-boxeadora.

     Foto: wikimedia commons/Odontodactylus scyllarus
    Seu “soco” é tão potente que pode quebrar uma concha com a mesma intensidade de um tiro de arma calibre .22, sem se machucar.

     Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
    A “clava dáctila”, usada para dar socos, é composta por várias camadas que ajudam a absorver o impacto.
    O nome remete à arma clava (um porrete) e ao dáctilo, uma estrutura presente na anatomia dos moluscos.

     Foto: wikimedia commons/Alexander Vasenin
    “Para executar repetidamente esses ataques de alto impacto, a “clava dáctilo” do camarão-louva-a-deus deve ter um mecanismo de proteção robusto para evitar danos a si mesmo”, explicou Horacio Espinosa, engenheiro que assina o estudo.

     Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
    Pesquisadores sugerem que a estrutura da “clava dáctila” da lagosta, formada por camadas de fibras mineralizadas dispostas em formato de V, confere resistência à estrutura.

     Foto: reprodução/youtube
    Essa teoria foi testada recentemente por pesquisadores da Universidade Northwestern, que realizaram vários experimentos para comprovar a hipótese.

     Foto: wikimedia commons/Edudellapiazza
    Para o estudo, pesquisadores usaram lasers e pulsos de alta frequência para investigar como as ondas de choque atravessam a pata da lagosta-boxeadora.

     Foto: flickr - Bernard DUPONT
    Os resultados mostraram que a camada externa da pata possui fibras semelhantes a espinhas de peixe, que resistem aos golpes, enquanto a estrutura interna absorve as ondas de choque, protegendo os membros da lagosta de sofrerem danos.

     Foto: reprodução/youtube
    Ela é um predador voraz e se alimenta de moluscos, caranguejos, peixes e outros crustáceos.

     Foto: reprodução/youtube
    Seus golpes podem atingir uma velocidade de 80 km/h, formando bolhas de ar que estouram com grande energia, causando um tipo de explosão microscópica.

     Foto: reprodução/youtube
    Outra característica impressionante da lagosta-boxeadora é sua visão. Ela possui um dos sistemas visuais mais complexos do mundo animal, com olhos que contêm até 16 tipos de fotorreceptores (enquanto os humanos têm apenas três).

     Foto: wikimedia commons/Cédric Peneau
    A lagosta-boxeadora usa suas cores vibrantes, que variam entre tons de verde, azul, laranja e vermelho, tanto para se camuflar quanto para intimidar rivais ou predadores.

     Foto: Dan Schofield/iNaturalist
