Pesquisadores criam bateria que dura 5 mil anos
-
Essa tecnologia promete revolucionar setores que dependem de fontes de energia estáveis e de longo prazo, como dispositivos médicos, exploração espacial e monitoramento remoto.Foto: Freepik/wavebreakmedia_micro
-
Feita a partir da decomposição radioativa do carbono-14 (um isótopo usado na datação de materiais arqueológicos), a bateria é capaz de gerar energia limpa e durável.Foto: danilo.alvesd/Unsplash
-
O material radioativo é encapsulado em uma estrutura de diamante artificial, um dos materiais mais resistentes conhecidos, garantindo que a radiação fique totalmente contida e não represente riscos à saúde ou ao meio ambiente.Foto: zombie cygig/Pixabay
-
Além disso, o diamante ajuda a otimizar a eficiência energética do sistema.Foto: Giuliofranzinetti/wikimedia commons
-
-
Essa tecnologia representa um grande avanço no armazenamento de energia, pois é capaz de produzir eletricidade de forma contínua por milhares de anos, sem a necessidade de recarga.Foto: Igor Omilaev/Unsplash
-
No setor aeroespacial, a bateria poderia alimentar sondas e satélites por séculos, viabilizando missões de longa duração sem necessidade de manutenção.Foto: Imagem Freepik
-
Ela também pode ser útil em locais remotos, como estações submarinas ou áreas inóspitas, onde o acesso é limitado.Foto: Michelle Raponi por Pixabay
-
-
Apesar das limitações atuais em relação à potência, os cientistas acreditam que versões futuras da bateria poderão ter maior capacidade energética, ampliando ainda mais seu uso.Foto: Emilian Robert Vicol/Pixabay
-
Apesar da tecnologia inovadora, ainda há limitações nesse tipo de bateria. Por gerar energia em níveis de microwatts, ela não é adequada para dispositivos de uso intensivo de energia, como veículos elétricos ou smartphones.Foto: Reprodução/Freepik
-
Ainda assim, os pesquisadores afirmam que é uma questão de tempo até que novas versões sejam desenvolvidas.Foto: Pexels/Hilary Halliwell
-
-
Baseado no conceito de baterias de longa duração, um homem conseguiu criar um sistema de energia residencial totalmente autônomo e sustentável, que funciona há mais de oito anos sem falhas.Foto: muhammad faizuddin bin tukiran/Pixabay
-
Para isso, ele utilizou mais de mil baterias recicladas de notebooks combinadas com painéis solares.Foto: Mika Baumeister/Unsplash
-
O projeto começou em 2016 com uma bateria de empilhadeira e alguns painéis solares, e foi evoluindo gradualmente até atingir 650 baterias organizadas em pacotes de 100 Ah, conectados entre si por cabos de cobre.Foto: Reprodução/Xataka
-
-
Para otimizar o desempenho e lidar com desafios como a descarga irregular, o criador passou a desmontar as baterias e utilizar suas células individualmente, montando racks personalizados.Foto: Reprodução/Xataka
-
Hoje, o sistema conta com 24 painéis solares de 440 watts cada e fornece energia contínua sem depender da rede elétrica.Foto: Leopictures/Pixabay
-
Apesar dos desafios iniciais, como desequilíbrios na descarga, o sistema se mostrou estável e seguro, sem registros de superaquecimento, incêndios ou baterias inchadas.Foto: Reprodução/Xataka
-
-
O projeto demonstra uma alternativa viável para reaproveitar lixo eletrônico e promover o uso de energia renovável em escala doméstica.Foto: AS Photograpy/Pixabay