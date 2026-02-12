Jon Batiste fará estreia no Rock in Rio 2026
Cantor, compositor e pianista, o artista acumula oito prêmios Grammy, além de Oscar e Emmy, e recentemente venceu na categoria Melhor Álbum de Americana com o projeto “BIG MONEY”, ampliando seu reconhecimento internacional.Foto: Divulgação
Com uma sonoridade que percorre jazz, soul e influências contemporâneas, Batiste integra uma programação que reúne diferentes gerações e estilos, consolidando a data como um dos momentos mais aguardados desta edição do festival.Foto: Divulgação/David Needleman
“BIG MONEY”, aliás, é descrita como uma obra ousada e carregada de groove. O álbum aborda temas como capitalismo, humanidade e a essência cultural norte-americana.Foto: Divulgação
Batiste cantou o Hino Nacional dos Estados Unidos no Super Bowl 2025 e teve a performance bastante elogiada. vamos saber um pouco mais sobre o americano?Foto: Reprodução
Nascido em 11 de novembro de 1986 em Nova Orleans, Louisiana, Batiste vem de uma família profundamente ligada à música.Foto: wikimedia commons Shane Balkowitsch
Os Batiste são uma das mais conhecidas famílias musicais de Nova Orleans, cidade que desempenhou um papel central em sua formação artística.Foto: Wikimedia Commons/Rhododendrites
Aos oito anos, Jon Batiste já tocava percussão e bateria na banda da família. Aos 11, por sugestão de sua mãe, começou a estudar piano e música clássica.Foto: Wikimedia Commons/Montclair Film
Ele aprofundou seus estudos na prestigiada Juilliard School, em Nova York, onde obteve o diploma de bacharel e mestrado em Artes, com foco em estudos de Jazz.Foto: Yair Haklai/Wikimedia Commons
Sua carreira começou a decolar em 2015, quando foi escolhido como o líder da banda “Stay Human” no programa de TV americano “The Late Show with Stephen Colbert”.Foto: Reprodução/YouTube
Batiste lançou diversos álbuns de estúdio, com destaque para “We Are”, lançado em 2021, que mistura elementos autobiográficos com reflexões sobre a cultura negra americana.Foto: Divulgação
O álbum foi aclamado pela crítica e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2022, superando grandes nomes como Taylor Swift, Billie Eilish e Kanye West.Foto: Reprodução/YouTube
O artista é conhecido por suas performances energéticas e cativantes, que misturam elementos do jazz, do RnB, do pop e até do funk.Foto: Reprodução/YouTube
Além de seu talento como músico, Batiste é conhecido por seu ativismo social e político, tendo participado de diversos movimentos de protesto em defesa dos direitos civis e da igualdade racial.Foto: wikimedia commons Rhododendrites
O artista também é um defensor da educação musical, tendo criado o Instituto de Música Jon Batiste em sua cidade natal, Nova Orleans, com o objetivo de ajudar jovens talentos a desenvolverem suas habilidades musicais.Foto: wikimedia commons Rhododendrites
Até finalmente vencer o Grammy, Batiste já havia sido indicado 11 vezes para a premiação. Em 2022, ele teve 14 indicações e venceu cinco.Foto: Reprodução/YouTube
Em 2020, outra conquista gigante: Batiste ganhou um Oscar pelo filme “Soul”, sucesso dos estúdios Pixar. Ele foi um dos compositores da trilha sonora do longa.Foto: montagem / reprodução
Em 2023, foi lançado o documentário “American Symphony”, na Netflix, que acompanha a criação de uma sinfonia inédita por Batiste. A produção foi indicada ao Oscar.Foto: Reprodução/Netflix
Em 2023, o artista chamou a atenção no Brasil ao afirmar que não conhecia a cantora brasileira Anitta. Na ocasião, a fala enfureceu os fãs da cantora brasileira, que foram às redes sociais do cantor para atacá-lo.Foto: Montagem/Reprodução Instagram/Divulgação Globo