Jon Batiste fará estreia no Rock in Rio 2026

Redação Flipar
    Cantor, compositor e pianista, o artista acumula oito prêmios Grammy, além de Oscar e Emmy, e recentemente venceu na categoria Melhor Álbum de Americana com o projeto “BIG MONEY”, ampliando seu reconhecimento internacional.

     Foto: Divulgação
    Com uma sonoridade que percorre jazz, soul e influências contemporâneas, Batiste integra uma programação que reúne diferentes gerações e estilos, consolidando a data como um dos momentos mais aguardados desta edição do festival.

     Foto: Divulgação/David Needleman
    “BIG MONEY”, aliás, é descrita como uma obra ousada e carregada de groove. O álbum aborda temas como capitalismo, humanidade e a essência cultural norte-americana.

     Foto: Divulgação
    Batiste cantou o Hino Nacional dos Estados Unidos no Super Bowl 2025 e teve a performance bastante elogiada. vamos saber um pouco mais sobre o americano?

     Foto: Reprodução
    Nascido em 11 de novembro de 1986 em Nova Orleans, Louisiana, Batiste vem de uma família profundamente ligada à música.

     Foto: wikimedia commons Shane Balkowitsch
    Os Batiste são uma das mais conhecidas famílias musicais de Nova Orleans, cidade que desempenhou um papel central em sua formação artística.

     Foto: Wikimedia Commons/Rhododendrites
    Aos oito anos, Jon Batiste já tocava percussão e bateria na banda da família. Aos 11, por sugestão de sua mãe, começou a estudar piano e música clássica.

     Foto: Wikimedia Commons/Montclair Film
    Ele aprofundou seus estudos na prestigiada Juilliard School, em Nova York, onde obteve o diploma de bacharel e mestrado em Artes, com foco em estudos de Jazz.

     Foto: Yair Haklai/Wikimedia Commons
    Sua carreira começou a decolar em 2015, quando foi escolhido como o líder da banda “Stay Human” no programa de TV americano “The Late Show with Stephen Colbert”.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Batiste lançou diversos álbuns de estúdio, com destaque para “We Are”, lançado em 2021, que mistura elementos autobiográficos com reflexões sobre a cultura negra americana.

     Foto: Divulgação
    O álbum foi aclamado pela crítica e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2022, superando grandes nomes como Taylor Swift, Billie Eilish e Kanye West.

     Foto: Reprodução/YouTube
    O artista é conhecido por suas performances energéticas e cativantes, que misturam elementos do jazz, do RnB, do pop e até do funk.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Além de seu talento como músico, Batiste é conhecido por seu ativismo social e político, tendo participado de diversos movimentos de protesto em defesa dos direitos civis e da igualdade racial.

     Foto: wikimedia commons Rhododendrites
    O artista também é um defensor da educação musical, tendo criado o Instituto de Música Jon Batiste em sua cidade natal, Nova Orleans, com o objetivo de ajudar jovens talentos a desenvolverem suas habilidades musicais.

     Foto: wikimedia commons Rhododendrites
    Até finalmente vencer o Grammy, Batiste já havia sido indicado 11 vezes para a premiação. Em 2022, ele teve 14 indicações e venceu cinco.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Em 2020, outra conquista gigante: Batiste ganhou um Oscar pelo filme “Soul”, sucesso dos estúdios Pixar. Ele foi um dos compositores da trilha sonora do longa.

     Foto: montagem / reprodução
    Em 2023, foi lançado o documentário “American Symphony”, na Netflix, que acompanha a criação de uma sinfonia inédita por Batiste. A produção foi indicada ao Oscar.

     Foto: Reprodução/Netflix
    Em 2023, o artista chamou a atenção no Brasil ao afirmar que não conhecia a cantora brasileira Anitta. Na ocasião, a fala enfureceu os fãs da cantora brasileira, que foram às redes sociais do cantor para atacá-lo.

     Foto: Montagem/Reprodução Instagram/Divulgação Globo
