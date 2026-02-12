Assine
Evaristo Costa acerta retorno à TV, mas não pela Globo

Redação Flipar
    Fora da Globo há cerca de nove anos, o jornalista teve uma passagem pela CNN Brasil até 2021. O novo programa reunirá participantes anônimos em uma dinâmica dividida entre três casas com níveis distintos de conforto.

     Foto: Reprodução/Instagram
    A cada semana, um competidor assumirá o posto de “patrão”, com poder de decisão sobre os demais. A proposta, segundo Boninho, é resgatar um reality de “raiz”, com situações próximas da vida cotidiana.

     Foto: Reprodução/Instagram
    Recentemente, aliás, Evaristo Costa chamou atenção nas redes sociais por causa do desabafo sobre seus desafios com a doença de Crohn.

     Foto: reprodução/instagram
    A condição fez com que ele perdesse mais de 20 quilos em um curto período de três semanas. Por isso, Evaristo causou comoção ao dizer: ‘definhei’.

     Foto: reprodução/instagram
    “Cheguei a 99 quilos, mas estava inchado por causa do corticoide. Quando o medicamento foi cortado, perdi 23 quilos em três semanas”, detalhou, em entrevista ao podcast “PodCringe”.

     Foto: reprodução/instagram
    Segundo o jornalista, a suspensão do medicamento aconteceu porque os corticoides não estavam surtindo o efeito esperado. Evaristo, que depois conseguiu se recuperar, também descreveu sua sensação de desgaste constante na época da doença.

     Foto: reprodução/instagram
    “Eu me sinto definhando, é como defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando. Perco meio quilo por dia… Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim”.

     Foto: reprodução/instagram
    De acordo com o jornalista, sua alimentação ficou baseada em sopas com alimentos bem cozidos, complementada por suplementos.

     Foto: reprodução instagram
    Na doença de Crohn, o sistema imunológico das pessoas responde de forma anormal a substâncias no intestino, causando inflamação e úlceras. Não há cura para a doença de Crohn, mas existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas.

     Foto: Antônio Augusto - Flickr
    Esses tratamentos incluem: medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores; corticoides; e modificações na dieta. Em casos mais graves, pode ser necessário fazer uma cirurgia para remover partes danificadas do intestino.

     Foto: Imagem Freepik
    Por ser uma doença crônica, os pacientes com Crohn muitas vezes experimentam ciclos de surtos e remissões, com períodos em que os sintomas são mais intensos e outros em que estão controlados.

     Foto: Alexander Grey/Pixabay
    Alguns dos sintomas mais comuns da doença de Crohn — que podem variar muito de pessoa para pessoa — são: dor abdominal; diarreia; fadiga; perda de peso; febre (em casos mais graves) e perda de apetite.

     Foto: Adriano Gadini por Pixabay
    Como os sintomas podem demorar de dois a três anos para aparecer, é importante fazer exames de sangue, raio-x, endoscopia e colonoscopia, entre outros, para ter um diagnóstico preciso.

     Foto: Imagem de Jason Taix por Pixabay
    Especialistas recomendam que quem tem a doença de Crohn deve seguir uma dieta livre de alimentos que agravem a inflamação, como açúcares, embutidos, alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica e cigarro.

     Foto: freepik Racool_studio
    Evaristo Costa não é a única pessoa famosa diagnosticada com a doença de Crohn. Além dele, o ator Tyler James Williams (conhecido por seu papel de Chris na série “Todo Mundo Odeia o Chris”) também conviveu com o problema.

     Foto: Reprodução/@willtylerjames
    O ator revelou que em 2023 precisou retirar 15 centímetros do intestino em consequência da doença, além de ter perdido 27 quilos.

     Foto: Reprodução/@willtylerjames
    Outro que foi diagnosticado com Crohn, ainda aos 17 anos, foi o comediante norte-americano Pete Davidson. Depois, porém, a doença entrou em processo de remissão.

     Foto: Reprodução de Instagram
