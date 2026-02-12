Agora executivo, Pedro Bial assume novos projetos na Globo
-
A mudança foi comunicada internamente, segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo. “Sua trajetória fala por si só. Bial é jornalista, documentarista, roteirista, diretor e apresentador com 45 anos de atuação na Globo”, informa o comunicado.Foto: Reprodução do Youtube Canal GNT
-
O Conversa com Bial retornará em 2026, em formato semanal, às terças, às 23h30, com auditório, musicais e locações especiais. Que tal descobrirmos mais sobre este renomado jornalista brasileiro?Foto: Divulgação
-
Filho de refugiados alemães, Pedro Bial nasceu no Rio de Janeiro em 29 de março de 1958. Criado em ambiente intelectual e cosmopolita, estudou no Colégio Santo Inácio, onde foi colega e amigo de Cazuza. Formou-se em Jornalismo na PUC-Rio.Foto: Reprodução do Instagram @coresdopassado1
-
Sua trajetória profissional começou como repórter na TV Globo em 1981. Inicialmente atuou no “Jornal Hoje”, e em seguida integrou a equipe do “Globo Repórter”, onde permaneceu até 1988.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
-
-
No início dos anos 1990, ele cobriu eventos internacionais de grande impacto como correspondente em Londres, incluindo a Guerra do Golfo, o colapso da União Soviética, a Guerra Civil da Iugoslávia e a queda do Muro de Berlim.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
-
Bial consolidou-se como um dos rostos mais conhecidos do jornalismo televisivo brasileiro ao assumir o comando do “Fantástico”, em 1996, permanecendo no programa até 2007.Foto: Reprodução de Youtube
-
A partir daí, ele diversificou sua carreira na televisão, no cinema e na literatura. Entre 2002 e 2016, apresentou o “Big Brother Brasil”, tornando-se um dos símbolos do reality show. Ele também comandou o programa “Espaço Aberto”, da GloboNews.Foto: Reprodução de Youtube
-
-
Além da televisão, Bial tem uma forte ligação com a poesia e as artes. Ainda nos anos 1980, formou um grupo de recitais e manteve a paixão pela literatura ao longo da vida.Foto: Reprodução do Instagram @pedrobial
-
No cinema, dirigiu o filme “Outras Estórias” e os documentários “Os Nomes do Rosa” e “Jorge Mautner – O Filho do Holocausto”.Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
-
Em 2012, estreou o programa “Na Moral”, que discutia temas confrontando pessoas com visões diferentes. A atração durou três temporadas, sendo encerrada em agosto de 2014.Foto: reprodução tv globo
-
-
Como escritor, Bial publicou em 2004 a biografia autorizada “Roberto Marinho”, dedicada ao fundador da TV Globo. Também lançou um livro sobre a trajetória da jogadora de vôlei Isabel Salgado, que morreu em 2022.Foto: Divulgação
-
O jornalista foi autor do musical “Chacrinha”, lançado em 2014, e fez uma participação como ele mesmo no filme “As Aventuras de Agamenon, o Repórter”.Foto: Reprodução de TV
-
Na vida pessoal, Bial foi casado com Renée Castelo Branco, mãe de sua filha Ana, nascida em 1987. Posteriormente, teve relacionamentos com as atrizes Giulia Gam – com quem teve o filho Theo, em 1998 – e Fernanda Torres.Foto: Youtube/TV News No Ar
-
-
Já do casamento com a produtora Isabel Diegues, nasceu o filho José Pedro, em 2002. Desde 2015, ele é casado com a jornalista Maria Prata, com quem tem as filhas Laura e Dora.Foto: reprodução instagram
-
Torcedor do Fluminense, Bial é irmão do técnico de basquete Alberto Bial e da psicoterapeuta Irene Bial. Em 2025, ele perdeu a mãe, Susanne Bial, que morreu aos 101 anos.Foto: Divulgação Fluminense