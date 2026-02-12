Entenda por que filhotes de pombos nunca estão nas ruas
Essa estratégia garante mais segurança, já que expõe os filhotes apenas quando estão fortes o suficiente para voar e se defender. Por isso, ao contrário de outras aves, é raro flagrar pombos pequenos pelas ruas, o que alimenta a curiosidade e até alguns mitos sobre o assunto.Foto: .Aran Johnson wikimedia commons
Os pombos são uma das aves mais populares do mundo devido à sua capacidade de adaptação, convivência próxima com humanos e seu simbolismo em diversas culturas, incluindo a paz e a comunicação. Encontrados em zonas urbanas, eles prosperam graças à abundância de alimentos e abrigo proporcionados pelas cidades.Foto: Imagem de Thomas Buchenberger por Pixabay
Por outro lado, os pombos são apelidados de “ratos que voam” devido ao potencial de transmitirem doenças e ao acúmulo de fezes que podem danificar edifícios e monumentos. É essencial controlá-los humanamente, utilizando estratégias como limpeza adequada, redução de acesso a alimentos e barreiras físicas em prédios.Foto: Imagem de Ewa M. por Pixabay
Veja cidades pelo mundo que têm muitos pombos concentrados em certos locais. Esses pontos já são até conhecidos não apenas por moradores, mas também pelos turistas.Foto: Imagem Pixabay
Veneza, Itália: Localizada no nordeste da Itália, é famosa por suas praças históricas, como a Piazza San Marco, lotada de pombos devido aos turistas que os alimentam. Os moradores tendem a evitar interações e a cidade tenta controlar a população para proteger sua arquitetura.Foto: Flickr Jay Galvin
Nova York, EUA: Nos Estados Unidos, os pombos proliferam por causa da abundância de alimentos e do clima favorável. Embora sejam tolerados por muitos, a cidade mantém políticas de controle e alerta sobre os riscos à saúde.Foto: Reprodução do Facebook Pigeons of New York
Londres, Inglaterra: A capital inglesa tem muitos pombos na Trafalgar Square. Alimentá-los foi proibido para conter sua superpopulação, mas eles ainda são parte integrante da paisagem urbana.Foto: dash323/Wikimédia Commons
Barcelona, Espanha: Na Espanha, praças como a Plaza de Catalunya são pontos de concentração de pombos. O clima mediterrâneo e o hábito de alimentá-los contribuem, mas os moradores também demandam controle populacional.Foto: - Reprodução do X @Xiaomi_PH
Mumbai, Índia: Mumbai possui muitos pombos devido à coexistência com humanos em templos e espaços públicos. Algumas pessoas os alimentam como prática religiosa, enquanto outros consideram sua presença um problema.Foto: Reprodução do X @PIBMumbai
Paris, França: Pombos são abundantes em pontos turísticos como a Catedral de Notre-Dame. Apesar de serem parte do charme parisiense para turistas, as autoridades implementam medidas para proteger os monumentos.Foto: Flickr HJD Three
Roma, Itália: A Cidade Eterna tem muitos pombos, especialmente em locais históricos como o Coliseu. Eles são atraídos pela presença constante de turistas, mas também geram preocupações quanto à preservação do patrimônio.Foto: Reprodução de Youtube
Istambul, Turquia: Mesquitas e mercados são repletos de pombos em Istambul. A relação é mista: muitos os consideram símbolos de espiritualidade, enquanto as autoridades promovem esforços de manejo urbano.Foto: l0da_ralta/Wikimédia Commons
São Paulo, Brasil: Nos parques e praças, como o Vale do Anhangabaú, pombos são comuns devido à oferta de alimentos. Eles são vistos por muitos como uma praga urbana e combatidos com ações educacionais.Foto: Reprodução de Youtube
Tóquio, Japão: Mesmo em uma metrópole avançada como Tóquio, os pombos dominam parques como o Ueno. Muitos japoneses evitam contato direto, e políticas urbanas buscam equilíbrio entre controle e harmonia.Foto: Flickr Emran Kassim
Sydney, Austrália: Em áreas turísticas como a Opera House, os pombos são atraídos pelo clima ameno e por sobras alimentares. Embora tolerados em muitos espaços, campanhas incentivam a não alimentá-los.Foto: Reprodução Facebook
Buenos Aires, Argentina: A Plaza de Mayo é famosa por seus pombos, presentes devido à alimentação constante por visitantes. Embora sejam parte do cenário cultural, preocupações com higiene e conservação existem.Foto: Flickr Onur Bakiner
Cairo, Egito: Pombos são abundantes no Cairo, especialmente ao redor de bazares e mesquitas. Alguns moradores os criam como alimento, enquanto outros os consideram um símbolo de prosperidade.Foto: Flickr Adam Cohn
Praga, República Tcheca: A arquitetura de Praga, especialmente na Praça da Cidade Velha, é um ímã para os pombos. A cidade investe em limpeza e conscientização para equilibrar preservação histórica e presença dos pássaros.Foto: Flickr Chris Dever
Berlim, Alemanha: Os parques e edifícios históricos de Berlim, como o Portão de Brandemburgo, têm muitos pombos. Eles são amplamente tolerados, mas as autoridades promovem medidas de controle para proteger o patrimônio cultural.Foto: Reprodução do Facebook
-
As pessoas não devem jogar alimentos para os pombos porque isso contribui para sua superpopulação, tornando-os dependentes de humanos e gerando desequilíbrios no ecossistema urbano.Foto: Flickr Laise Brito
Na natureza, os pombos alimentam-se de sementes, grãos, frutas pequenas e brotos. E podem consumir insetos e minhocas . O hábito urbano de alimentar pombos altera esse padrão, tornando-os mais dependentes e frequentemente desnutridos devido ao consumo excessivo de alimentos inadequados, como restos de pão e salgadinhos.Foto: Reprodução do X @BFMTV
Além disso, restos alimentares atraem outros animais, como ratos, e podem aumentar o risco de transmissão de doenças. Essas práticas também levam ao acúmulo de fezes, prejudicando a higiene pública e danificando monumentos.Foto: Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)
