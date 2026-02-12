Assine
Origem da maionese, um dos temperos mais populares do mundo

Redação Flipar
  Desse modo, existem várias teorias que disputam as origens da maionese. Na Europa e mais especificamente a cidade de Maó na ilha de Minorca, nas Baleares, muitos reclamam a origem do nome.

    Desse modo, existem várias teorias que disputam as origens da maionese. Na Europa e mais especificamente a cidade de Maó na ilha de Minorca, nas Baleares, muitos reclamam a origem do nome.

    Foto: Pixabay/ tohma
  Afinal, teria se originado na cidade de Maó e depois levada à França após a Batalha de Minorca de 1756, em que os franceses derrotaram os britânicos.

    Afinal, teria se originado na cidade de Maó e depois levada à França após a Batalha de Minorca de 1756, em que os franceses derrotaram os britânicos.

    Foto: Pixabay/Cairomoon
  O condimento era conhecido como salsa mahonesa em castelhano e maonesa em catalão, depois popularizando-se como mayonnaise na cozinha francesa.

    O condimento era conhecido como salsa mahonesa em castelhano e maonesa em catalão, depois popularizando-se como mayonnaise na cozinha francesa.

     Foto: Pixabay/Demiahl
  Assim, o cozinheiro do Duque de Richelieu conheceu esse molho em Maó, emulsionou-o a frio e serviu, com sucesso, aos vencedores.

    Assim, o cozinheiro do Duque de Richelieu conheceu esse molho em Maó, emulsionou-o a frio e serviu, com sucesso, aos vencedores.

    Foto: Pixabay/renatonutri
  Ele, então, levou a novidade para a França, chamando-a de mahonaise, a qual mais tarde passou a ser conhecida como mayonnaise, se popularizando em vários países do mundo.

    Ele, então, levou a novidade para a França, chamando-a de mahonaise, a qual mais tarde passou a ser conhecida como mayonnaise, se popularizando em vários países do mundo.

     Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
  Com essa popularidade, a maionese passou a ter diferentes receitas. Contudo, os ingredientes básicos da maionese são ovo, óleo alimentar, limão ou vinagre e sal.

    Com essa popularidade, a maionese passou a ter diferentes receitas. Contudo, os ingredientes básicos da maionese são ovo, óleo alimentar, limão ou vinagre e sal.

     Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
  Por outro lado, alguns temperos que são frequentemente utilizados são a mostarda, alho e pimenta do reino, sendo rica em vitamina E.

    Por outro lado, alguns temperos que são frequentemente utilizados são a mostarda, alho e pimenta do reino, sendo rica em vitamina E.

     Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
  Tradicionalmente, a maionese era feita com gemas de ovos crus em temperatura ambiente. No entanto, especialmente em cozinhas profissionais, é empregada a prática de se fazer uso de gemas de ovos cozidos, mas depois esfriados.

    Tradicionalmente, a maionese era feita com gemas de ovos crus em temperatura ambiente. No entanto, especialmente em cozinhas profissionais, é empregada a prática de se fazer uso de gemas de ovos cozidos, mas depois esfriados.

     Foto: Pixabay/ MariaGutebring
  Nesse sentido, essas medidas têm como propósito principal diminuir a possibilidade de que se desenvolvam no creme indesejadas colônias de bactérias danosas à saúde do consumidor.

    Nesse sentido, essas medidas têm como propósito principal diminuir a possibilidade de que se desenvolvam no creme indesejadas colônias de bactérias danosas à saúde do consumidor.

     Foto: Pixabay/niamhoshea
  Atualmente, a maionese vem sendo utilizada como base para a produção de outros cremes, por vezes tidos como mais ou menos incomuns.

    Atualmente, a maionese vem sendo utilizada como base para a produção de outros cremes, por vezes tidos como mais ou menos incomuns.

     Foto: Pixabay/bhuppigraphy
  O molho aioli é um creme especial produzido da mistura de alho cru com maionese. Na cozinha do Japão moderno, por exemplo, muitos chefs a misturam com o pó ou pasta de raiz-forte chamada wasabi ou com chili.

    O molho aioli é um creme especial produzido da mistura de alho cru com maionese. Na cozinha do Japão moderno, por exemplo, muitos chefs a misturam com o pó ou pasta de raiz-forte chamada wasabi ou com chili.

     Foto: Pixabay/epicantus
  No Japão, a maionese é também muito utilizada em pizzas, como acompanhamento. Já nos Países Baixos, é muito comum o consumo de batatas fritas com um acompanhamento de uma mistura de quantidades iguais de molho de tomate e vinagre, o ketchup, com o creme de maionese.

    No Japão, a maionese é também muito utilizada em pizzas, como acompanhamento. Já nos Países Baixos, é muito comum o consumo de batatas fritas com um acompanhamento de uma mistura de quantidades iguais de molho de tomate e vinagre, o ketchup, com o creme de maionese.

    Foto: Pixabay/planet_fox
  Na culinária mexicana, ocasionalmente mistura-se maionese com molho de adobo com pimentas chipotle para produzir um produto diferenciado.

    Na culinária mexicana, ocasionalmente mistura-se maionese com molho de adobo com pimentas chipotle para produzir um produto diferenciado.

     Foto: Pixabay/bhuppigraphy
  Assim, nos mercados alimentícios mexicanos é comum encontrar-se um produto chamado mayonesa, que trata-se de uma maionese que contém um distintíssimo sabor de limão.

    Assim, nos mercados alimentícios mexicanos é comum encontrar-se um produto chamado mayonesa, que trata-se de uma maionese que contém um distintíssimo sabor de limão.

     Foto: Pixabay/planet_fox
  Além disso, no leste europeu, é comum misturar iogurte, creme e outros ingredientes com maionese para produzir um novo produto muito apreciado naquela região.

    Além disso, no leste europeu, é comum misturar iogurte, creme e outros ingredientes com maionese para produzir um novo produto muito apreciado naquela região.

     Foto: Pixabay/ userbit
  A maionese chegou ao Brasil trazida por imigrantes europeus, que trouxeram suas tradições culinárias. A produção caseira se popularizou rapidamente, especialmente como acompanhamento para a salada de batatas.

    A maionese chegou ao Brasil trazida por imigrantes europeus, que trouxeram suas tradições culinárias. A produção caseira se popularizou rapidamente, especialmente como acompanhamento para a salada de batatas.

    Foto: Pixabay/tohma
  É utilizada em sanduíches para umidade e sabor, usada como cobertura para saladas e até mesmo incorporada a receitas de bolos e sobremesas para umidade extra e textura macia. Ela também pode ter sabores e aromas diferentes.

    É utilizada em sanduíches para umidade e sabor, usada como cobertura para saladas e até mesmo incorporada a receitas de bolos e sobremesas para umidade extra e textura macia. Ela também pode ter sabores e aromas diferentes.

     Foto: Pixabay/lenapetersson0
  As marcas comerciais geralmente oferecem uma alternativa light com menos calorias. Afinal, a maionese pode fazer mal à saúde se consumida em excesso ou se for caseira e não for acondicionada corretamente.

    As marcas comerciais geralmente oferecem uma alternativa light com menos calorias. Afinal, a maionese pode fazer mal à saúde se consumida em excesso ou se for caseira e não for acondicionada corretamente.

     Foto: Pixabay/cegoh
  Por ser um alimento com ingredientes de origem animal (ovos), a maionese caseira é suscetível à presença de Salmonellas, uma espécie de bactéria que provoca gastroenterite, septicemia e febre entérica.

    Por ser um alimento com ingredientes de origem animal (ovos), a maionese caseira é suscetível à presença de Salmonellas, uma espécie de bactéria que provoca gastroenterite, septicemia e febre entérica.

    Foto: Pixabay/OrnaW
  Diante disso, é necessário ter cuidado onde consumir este tipo de molho e ter atenção, sobretudo às vendas nas ruas e a procedência da maionese utilizada pelo vendedor.

    Diante disso, é necessário ter cuidado onde consumir este tipo de molho e ter atenção, sobretudo às vendas nas ruas e a procedência da maionese utilizada pelo vendedor.

    Foto: Pixabay/renatonutri
  Para evitar o aparecimento de tais bactérias, aconselha-se que a maionese seja hermeticamente fechada e que, após aberto o pote pela primeira vez, ele seja armazenado num ambiente refrigerado por não mais que 30 dias.

    Para evitar o aparecimento de tais bactérias, aconselha-se que a maionese seja hermeticamente fechada e que, após aberto o pote pela primeira vez, ele seja armazenado num ambiente refrigerado por não mais que 30 dias.

     Foto: Pixabay/ AhmedAlMaslamani
  Além de ser utilizada em sanduíches e pizzas, a maionese pode se transformar em salada com diferentes ingredientes, como batatas. Ela também aparece em salpicão e em molhos na feitura de um saboroso macarrão.

    Além de ser utilizada em sanduíches e pizzas, a maionese pode se transformar em salada com diferentes ingredientes, como batatas. Ela também aparece em salpicão e em molhos na feitura de um saboroso macarrão.

     Foto: Divulgação
