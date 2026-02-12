Assine
Paraísos isolados: vilas fascinantes em áreas remotas do planeta

Redação Flipar
    Esses destinos encantam não apenas pela beleza natural, mas também por suas histórias e tradições, proporcionando experiências autênticas e fora do comum para os viajantes.

     Foto: - Leohnard Nieederwimmer/Pixabay
    A seguir, conheça 5 vilas remotas que são tão surreais que parecem ter saído de outro planeta!

     Foto: Reprodução de Instagram
    Oásis de Huacachina, Peru: Situada na província de Ica, uma charmosa vila se desenvolve ao redor da lagoa do oásis Huacachina, em meio a imponentes dunas e palmeiras.

     Foto: Diego Delso /Wikimédia Commons
    Esse refúgio no meio do deserto peruano abriga um lago de águas cristalinas em tons de verde esmeralda, famoso por seus supostos poderes curativos.

     Foto: Reprodução do Flickr Diego
    No começo do século 20, era um destino frequentado pela elite peruana, que buscava suas águas para banhos terapêuticos e tratamentos de saúde.

     Foto: Reprodução do Flickr José Luis Viedma
    Atualmente, a vila se tornou um destino popular para visitantes interessados em explorar as enigmáticas Linhas de Nazca, misteriosos e lendários geoglifos.

     Foto: Reprodução do Flickr Pierre_G 09
    Deserto de Dunhuang, China: Um símbolo da arte budista, essa histórica vila com seu belíssimo oásis encontra-se na província de Gansu.

     Foto: Reprodução do Flickr Feng Wei
    O lugar é rodeado por pagodes e elegantes pavilhões que complementam sua beleza serena. É um destino imperdível para quem percorre a lendária Rota da Seda.

     Foto: Sigsmund von Dobshutz/Wikimédia Commons
    Conhecido como “a primavera da lua crescente”, o lago semicircular tem mais de 100 metros de extensão e 5 metros de profundidade

     Foto: Reprodução do Flickr Rina Bertocchi
    Situadas na margem do deserto, as cavernas de Mogao, esculpidas nas encostas arenosas, preservam antigos santuários, esculturas e murais datados do século 4.

     Foto: Divulgação UNESCO
    Cidade abandonada de Sigiriya, Sri Lanka: Situado no topo de uma formação rochosa conhecida como “Pedra do Leão”, a 200 metros de altura, um antigo palácio permanece deserto, sem qualquer vestígio de vegetação.

     Foto: Dronepicr/Wikimédia Commons
    Essa era a antiga capital do Reino do Celião, que havia desaparecido, e foi redescoberta em 1831, escondida na densa selva do Sri Lanka.

     Foto: Binuca Poojan/Wikimédia Commons
    Apesar de o complexo ter abrigado jardins e lagos, ainda restam partes preservadas da fortaleza de Sigiriya.

     Foto: Imagem de Poswiecie por Pixabay
    Atualmente, o que resta desse reino parece ter sido completamente absorvido pela natureza, como se a selva tivesse reivindicado seu espaÃ§o.

     Foto: chamal N/WikimÃ©dia Commons
    Acampamento de Bait Ali, Jordânia: Localizado em pleno deserto de Wadi Rum, na Jordânia, o Bait Ali Camp foi concebido para funcionar como um hotel.

     Foto: Reprodução de Instagram
    Com 200 quartos, o resort proporciona uma experiência autêntica, permitindo aos visitantes contemplar as impressionantes formações rochosas que pontuam a paisagem árida da região.

     Foto: Reprodução de Instagram
    O design do acampamento reflete a cultura local, com elementos que remetem ao estilo de vida beduíno, proporcionando uma imersão na cultura local.

     Foto: Reprodução de Instagram
    Os hóspedes podem participar de passeios de jipe 4×4, camelos ou até mesmo caminhadas guiadas para descobrir as incríveis formações rochosas, cavernas antigas e gravuras rupestres que contam a história milenar da região.

     Foto: reprodução de Instagram
    Escondida em meio às gargantas avermelhadas de Dadès, essa aldeia distante dos roteiros turísticos tradicionais é acessível por estradas sinuosas que cortam uma paisagem montanhosa.

     Foto: Reprodução do X @menavisualss
    A vila, envolta por uma vegetação exuberante e cercada por um desfiladeiro de tons avermelhados, parece ganhar vida em meio a esse cenário impressionante.

     Foto: Reprodução do X @NellStewart
    A região é conhecida como o “Vale dos Mil Kasbahs”, graças aos numerosos castelos fortificados feitos de tijolos de barro que se espalham pelo Vale de Dadès.

     Foto: Reprodução do Flickr baz_in_moroland
    Essas estruturas antigas, que resistem ao tempo, são testemunhas imutáveis da rica e longa história deste lugar incrível!

     Foto: Reprodução do Flickr Philip Sapirstein
