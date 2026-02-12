Paraísos isolados: vilas fascinantes em áreas remotas do planeta
Esses destinos encantam não apenas pela beleza natural, mas também por suas histórias e tradições, proporcionando experiências autênticas e fora do comum para os viajantes.Foto: - Leohnard Nieederwimmer/Pixabay
A seguir, conheça 5 vilas remotas que são tão surreais que parecem ter saído de outro planeta!Foto: Reprodução de Instagram
Oásis de Huacachina, Peru: Situada na província de Ica, uma charmosa vila se desenvolve ao redor da lagoa do oásis Huacachina, em meio a imponentes dunas e palmeiras.Foto: Diego Delso /Wikimédia Commons
Esse refúgio no meio do deserto peruano abriga um lago de águas cristalinas em tons de verde esmeralda, famoso por seus supostos poderes curativos.Foto: Reprodução do Flickr Diego
No começo do século 20, era um destino frequentado pela elite peruana, que buscava suas águas para banhos terapêuticos e tratamentos de saúde.Foto: Reprodução do Flickr José Luis Viedma
Atualmente, a vila se tornou um destino popular para visitantes interessados em explorar as enigmáticas Linhas de Nazca, misteriosos e lendários geoglifos.Foto: Reprodução do Flickr Pierre_G 09
Deserto de Dunhuang, China: Um símbolo da arte budista, essa histórica vila com seu belíssimo oásis encontra-se na província de Gansu.Foto: Reprodução do Flickr Feng Wei
O lugar é rodeado por pagodes e elegantes pavilhões que complementam sua beleza serena. É um destino imperdível para quem percorre a lendária Rota da Seda.Foto: Sigsmund von Dobshutz/Wikimédia Commons
Conhecido como “a primavera da lua crescente”, o lago semicircular tem mais de 100 metros de extensão e 5 metros de profundidadeFoto: Reprodução do Flickr Rina Bertocchi
Situadas na margem do deserto, as cavernas de Mogao, esculpidas nas encostas arenosas, preservam antigos santuários, esculturas e murais datados do século 4.Foto: Divulgação UNESCO
Cidade abandonada de Sigiriya, Sri Lanka: Situado no topo de uma formação rochosa conhecida como “Pedra do Leão”, a 200 metros de altura, um antigo palácio permanece deserto, sem qualquer vestígio de vegetação.Foto: Dronepicr/Wikimédia Commons
Essa era a antiga capital do Reino do Celião, que havia desaparecido, e foi redescoberta em 1831, escondida na densa selva do Sri Lanka.Foto: Binuca Poojan/Wikimédia Commons
Apesar de o complexo ter abrigado jardins e lagos, ainda restam partes preservadas da fortaleza de Sigiriya.Foto: Imagem de Poswiecie por Pixabay
Atualmente, o que resta desse reino parece ter sido completamente absorvido pela natureza, como se a selva tivesse reivindicado seu espaÃ§o.Foto: chamal N/WikimÃ©dia Commons
Acampamento de Bait Ali, Jordânia: Localizado em pleno deserto de Wadi Rum, na Jordânia, o Bait Ali Camp foi concebido para funcionar como um hotel.Foto: Reprodução de Instagram
Com 200 quartos, o resort proporciona uma experiência autêntica, permitindo aos visitantes contemplar as impressionantes formações rochosas que pontuam a paisagem árida da região.Foto: Reprodução de Instagram
O design do acampamento reflete a cultura local, com elementos que remetem ao estilo de vida beduíno, proporcionando uma imersão na cultura local.Foto: Reprodução de Instagram
Os hóspedes podem participar de passeios de jipe 4×4, camelos ou até mesmo caminhadas guiadas para descobrir as incríveis formações rochosas, cavernas antigas e gravuras rupestres que contam a história milenar da região.Foto: reprodução de Instagram
Escondida em meio às gargantas avermelhadas de Dadès, essa aldeia distante dos roteiros turísticos tradicionais é acessível por estradas sinuosas que cortam uma paisagem montanhosa.Foto: Reprodução do X @menavisualss
-
A vila, envolta por uma vegetação exuberante e cercada por um desfiladeiro de tons avermelhados, parece ganhar vida em meio a esse cenário impressionante.Foto: Reprodução do X @NellStewart
A região é conhecida como o “Vale dos Mil Kasbahs”, graças aos numerosos castelos fortificados feitos de tijolos de barro que se espalham pelo Vale de Dadès.Foto: Reprodução do Flickr baz_in_moroland
Essas estruturas antigas, que resistem ao tempo, são testemunhas imutáveis da rica e longa história deste lugar incrível!Foto: Reprodução do Flickr Philip Sapirstein
