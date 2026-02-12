Ana Furtado se emociona ao ver filha iniciar vida universitária no exterior
A publicação veio poucos dias depois de Furtado retornar ao Brasil após passar um período em Nova York, nos Estados Unidos, onde ajudou a filha Isabella a se estabelecer para o início da vida universitária.
Durante a estadia no exterior, Ana participou da organização do novo lar da jovem, que é fruto de seu casamento com o diretor de televisão Boninho. Ela ajudou a filha na montagem do apartamento onde Isabella passará a morar.
“Dar as asas e deixar que eles voem sempre“, desabafou a comunicadora, sem esconder a emoção.
Recentemente, a apresentadora também publicou um vídeo emocionado, no qual aparecia chorando ao mostrar que havia deixado tudo organizado para que Isabella pudesse morar sozinha. O registro comoveu os fãs e reforçou o impacto emocional desse momento de transição na vida da família.
Ana Beatriz Furtado Alves Ferreira nasceu no Rio de Janeiro em 22 de outubro de 1973. Ela construiu uma carreira como modelo, atriz, jornalista e apresentadora.
Criada no bairro da Tijuca, na zona norte da capital fluminense, ela demonstrou desde cedo interesse por diferentes áreas profissionais. Na adolescência, chegou a cogitar uma carreira diplomática e iniciou o curso de Direito, mas acabou mudando de rumo ao descobrir sua vocação para o meio artístico.
Aos 17 anos, incentivada por amigos, ingressou no mundo da moda ao procurar uma agência de modelos. A partir daí, passou a trabalhar no Brasil e no exterior, vivendo em países como Japão e Estados Unidos.
Em meados da década de 1990, Ana deu os primeiros passos na televisão. Em 1995, participou da abertura da novela “Explode Coração”, de Gloria Perez, interpretando uma dança cigana, o que lhe deu visibilidade.
No ano seguinte, estreou como apresentadora no game show “Ponto a Ponto”, exibido pela TV Globo, e também integrou o elenco da série juvenil “Caça Talentos”, ao lado de Angélica, iniciando sua trajetória como atriz.
A partir desse período, passou a atuar em diversas produções da emissora, integrando novelas como “Pecado Capital”, “Páginas da Vida”, “A Dona do Pedaço” e “Caminho das Índias”.
Paralelamente, fortaleceu sua carreira como comunicadora, destacando-se na apresentação do “Vídeo Show”, programa que comandou ao lado de André Marques entre 2009 e 2013.
Além disso, Ana Furtado atuou como repórter do “Fantástico”, onde apresentou quadros voltados ao universo feminino, como “Mulheres 4.0”.
Ao longo da carreira, também participou ocasionalmente de programas como “Estrelas”, “Encontro” e “Mais Você”.
Entre 2015 e 2022, esteve à frente do “É de Casa”, exibido nas manhãs de sábado da Globo, integrando a equipe fixa de apresentadores da atração.
Em 2022, a apresentadora participou do quadro Dança dos Famosos, no “Domingão”, conquistando a terceira colocação na competição. No mesmo ano, Ana Furtado deixou a Globo após 26 anos.
Em 2018, Ana tornou pública a descoberta de um câncer de mama, recebendo grande apoio do público e de colegas de profissão. Após passar por sessões de quimioterapia e por uma cirurgia para retirada do tumor, anunciou, no fim de 2023, que estava curada.
Na vida pessoal, Ana Furtado mantém uma relação duradoura com o diretor Boninho, com quem começou a namorar em 1996 e se casou em 1999. Em 2007, o casal teve a filha Isabella.
