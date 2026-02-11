Assine
Curiosidades pelo mundo: descubra fatos surpreendentes

  • <p>A barba ajuda a manter a pele hidratada, retendo a umidade. Por isso, retarda o envelhecimento. </p>

    Foto: Imagem de muratkalenderoglu por Pixabay
  • <p>Os antigos maias pensavam que os perus eram símbolo de poder e os adoravam como deuses por volta de 300 a.C</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Existe um rio que cruza a Linha do Equador duas vezes: é o Rio Congo – segundo maior rio da África e sétimo maior do mundo. </p>

    Foto: Imagico - wikimedia commons
  • <p>Vacas não conseguem descer escadas. A explicação é que a estrutura das escadas – com inclinação média de 35º – é inadequada paraja distribuição de peso e composição óssea do gado.</p>

     Foto: Keith Weller/USDA - wikimedia commons
  • <p>As pessoas choram ao cortarem cebolas por causa de substâncias químicas que elas liberam no ar e que, sob ação de enzimas, se transformam em compostos sulfurados. Estes evaporam , transformando-se em gases que irritam os olhos.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Big Ben não é o nome da torre que tornou-se um dos símbolos da Inglaterra. Mas, sim, do sino que fica em seu interior. O relógio é pontualíssmo e tem horologistas que fazem ajustes regularmente para que nunca esteja errado.</p>

     Foto: Imagem de nnqooh por Pixabay
  • <p>A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos.</p>

     Foto: Imagem de Leanne Helfrich por Pixabay
  • <p>Inaugurado em 1923 o famoso letreiro de Hollywood tinha originalmente a palavra land (terra) no fim. Ou seja, Hollywoodland. Mas essa parte foi removida em 1949.</p>

     Foto: Imagem de FlyBoyHotMike por Pixabay
  • <p>Os coelhos têm uma visão de quase 360 graus, o que lhes permite detectar predadores de todos os lados, inclusive vindos de trás!</p>

     Foto: Alex S. por Pixabay
  • <p>O Lago Ohrid, na fronteira da Albania com a Macedônia, é uma das reservas biológicas mais importantes do mundo. Mais de 200 espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo vivem no lago.</p>

     Foto: Apcbg • Public domain
  • <p>O maior morcego do mundo é o dourado-filipino, que chega a ter 1 metro de altura e 1,70 metro de comprimento com as asas abertas. Mas, apesar da aparência aterrorizante, ele só se alimenta de frutas. Inofensivo.</p>

     Foto: reprodução cienciasresumos
  • <p>O rio Volga, com 3.688 km, é o mais longo da Europa. Nasce no planalto de Valdai, no norte da Rússia, corre pela planície russa e deságua no mar Cáspio.</p>

     Foto: Ksenlyaegor - site pixabay.com
  • <p>A cidade de Coober Pedy, na Austrália, é a maior produtora mundial de opala. E o calor do deserto é tão sufocante que 60% das moradias são subterrâneas.</p>

     Foto: Lodo27 wikimedia commons
  • <p>A catedral de Echemiazim, na cidade de Valarsapate, na Armênia, é considerada a mais antiga do mundo. Foi construída em 1011 onde havia originalmente uma igreja erguida no ano 303 pelo santo protetor do país, Gregório, o Iluminador.</p>

     Foto: Areg Amirkhanian wikimedia commons
  • <p>Uma das músicas brasileiras mais belas – “Rio Antigo” – sucesso nas vozes de Alcione e Cauby Peixoto , foi composta por um comediante multitalentoso: Chico Anysio, consagrado como humorista, deixou essa pérola composta em parceria com Nonato Buzar.</p>

     Foto: José Cruz Agência Brasil
  • <p>Embora Mônica tenha ganhado projeção a ponto de liderar a Turma da Mônica- que, portanto, leva seu nome- o personagem mais antigo é o cão Bidu, criado em 1959. Cebolinha em 1960 e cascão em 1961 também surgiram antes de Mônica, lançada em 1963. </p>

    Foto: reprodução
  • <p>O café descafeinado surgiu no mercado em 1906, quando o comerciante alemão Ludwig Roselius (foto) anunciou esse tipo de produto pela primeira vez. Ele acreditava que seu pai havia morrido pelo excesso de cafeína. Desde 1820, era possível isolar a cafeína dos grãos de café, procedimento criado pelo químico alemão Friedlieb Ferdinand Runge.</p>

     Foto: Domínio público
