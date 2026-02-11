Assine
Temperos e especiarias dão toque especial na culinária

    Temperos naturais, como manjericão, proporcionam frescor, enquanto os desidratados têm durabilidade prolongada. Alecrim, ideal na finalização, e orégano em pó, prático no uso diário, são bem populares.

    Foto: Imagem de Taken por Pixabay
    Muitas pessoas cultivam hortas caseiras para terem temperos frescos sempre à mão. Eles também são encontrados em mercados e hortifrutis. Já os desidratados em pó também são achados em pacotes ou a peso em empórios.

    Foto: Imagem de Mareefe por Pixabay
    Louro, orégano, cúrcuma, pimenta-do-reino, canela e salsa são exemplos populares, cada um contribuindo com aromas e sabores distintos. Vamos conhecer melhor os mais usados e suas características.

     Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
    Manjericão- Com Origem mediterrânea, destaca-se em pratos italianos, pestos e antepastos. Utilizado em folhas ou em pó. Ter um pé de manjericão em casa perfuma o ambiente.

     Foto: Imagem de Konstantin Kolosov por Pixabay
    Alecrim- Aromático, combina com carnes suínas, peixes e frango. Pode ser encontrado em pó, in natura ou desidratado. Azeite com alecrim ao assar batata doce é uma deliciosa combinação.

     Foto: Imagem de gate74 por Pixabay
    Tomilho- Nativo do oeste europeu, realça o sabor de carnes grelhadas e terrines. Disponível geralmente em pó ou cultivado em vasos dentro de casa ou apartamento. O óleo essencial de tomilho tem propriedades antissépticas e digestivas.

     Foto: Tatiana Goskova por freepik
    Alho-poró – Classificado como verdura, tem sabor aromático e suave, é encontrado in natura ou desidratado com facilidade. Símbolo do País de Gales, é utilizado na sopa tradicional “cawn cennin.”

     Foto: Youtube/Cozinha Bach
    Coentro- Picante e refrescante, destaca-se na comida nordestina. Usado em peixes e caldos de frutos-do-mar tanto fresco quanto em pó. Sua semente também é utilizada nos temperos. Auxilia na redução do colesterol e equilibra as taxas de açúcar no sangue.

     Foto: Tuasaude.com Colesterol, Diabetes, Pressão Alta, Digestão
    Hortelã- Versátil, é usado em sucos, chás e receitas como quibe cru. Pode ser cultivado facilmente em casa. Excelente para drinks alcoólicos refrescantes. Combina bem com abacaxi. No lado fitoterápico, tem propriedades aromática, expectorante e antisséptica, entre outras.

     Foto: Imagem de sami algelal por Pixabay
    Orégano- Inseparável de pizzas, massas e carnes brancas como frango, essa erva é nativa do Mediterrâneo e possui propriedades antifúngicas. Geralmente usado desidratado, deve ser consumido misturado às receitas, não como medicamento.

     Foto: Imagem de Helga por Pixabay
    Louro- Consumido em folhas desidratadas, moído ou in natura, é muito usado para longos cozimentos, principalmente no feijão – inclusive em feijoadas – dando um sabor especial ao prato. O chá da folha auxilia na digestão. Retirar após o cozimento para evitar sabor excessivo.

     Foto: Imagem de Anna por Pixabay
    Cúrcuma- Especiaria oriunda da Índia, ótima em chás e pratos asiáticos, possui propriedades imunológicas. Conhecida como açafrão-da-terra, tem coloração amarela vibrante.

     Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
    Cardamomo- Está entre as especiarias mais caras. Nativa da Índia Meridional, é versátil para uso em aves marinadas e sobremesas. É conhecida como afrodisíaco, aumenta a circulação sanguínea e auxilia contra disfunção erétil.

     Foto: Imagem de Ludmila Albor por Pixabay
    Cravo-da-índia- Comum em doces e chás, combina com bolos e tortas. Nativa das Ilhas Molucas e da Nova Guiné. Pode ser utilizada em pratos salgados. Usada como óleo, possui propriedades digestivas e é afrodisíaca.

     Foto: Flickr Nutrapharm India
    Páprica- Feita de pimentas desidratadas, a especiaria adiciona cor e sabor aos pratos. Suas variedades incluem doce, defumada e picante. Comum no preparo de carne, sopas, pães, arroz, manteiga e queijos na Europa.

     Foto: jcomp por freepik
    Pimenta-do-reino- É tida como umas das especiarias mais antigas e famosas. Tem aroma forte e levemente picante. Acompanha molhos, saladas e carnes. Moer sobre carne de churrasco com sal grosso realça o sabor.

     Foto: Miansari66 wikimedia commons
    Noz-moscada- Ralada para extração de um pó perfumado, a especiaria é nativa da Indonésia e combina com doces e pratos salgados. Ideal para receitas à base de leite, como strogonoffs e massas com molho branco.

     Foto: Imagem de Mareefe por Pixabay
    Curry- Mix indiano de ervas e especiarias, ideal para carnes, aves e pratos com queijos fortes. Contém, principalmente, gengibre, pimenta, canela, cúrcuma e cardamomo.

     Foto: rawpixel por Freepik
    Canela- Extraída da casca de árvores, rica em propriedades medicinais, a especiaria é originária da Índia. Versátil em doces e termogênica. Muito usada em mingaus. Controla níveis de açúcar no sangue e melhora a saúde cardiovascular.

     Foto: Imagem de Theo Crazzolara por Pixabay
    Quem pretende reduzir o consumo de sal pode optar por sal de açafrão ou lemon pepper como boas alternativas para realçar o sabor dasa refeições sem excesso de sódio. Casas de produtos naturais também dispõem do Sal do Himalaia, que é rosa, e menos concentrado.

    Foto: Reprodução do Site Brasil Escola
    Priorize opções saudáveis e experimente esses temperos disponíveis em lojas de produtos naturais, mercados e empórios, para transformar suas refeições de maneira mais equlibrada.

     Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
overflay