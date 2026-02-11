Fruta exótica da Bolívia, achachairu é fonte de fibras e cicatrizante natural
Nativo da Bolívia, o exótico e desconhecido achachairu foi cultivado há séculos e é considerado uma fruta tradicional no país sul-americano. Ele também pode ser encontrado em algumas áreas do continente, como Colômbia, Equador e Brasil.Foto: Reprodução/TV Gazeta
O nome “achachairu” tem origem indígena e significa “beijo de mel” na língua guarani. Foi escolhido para representar uma fruta pequena, com casca laranja e polpa branca e suculenta.Foto: Reprodução/TV Gazeta
Em solo brasileiro, produtores do Espírito Santo têm investido no cultivo de frutas exóticas para ajudar a diversificar as culturas alimentícias e gerar fonte de renda. Entre elas, está o achachairu.Foto: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
O conceito de fruta exótica se adaptou ao longo do tempo e, atualmente, podem representar aquelas que têm características menos comuns, com cores e sabores diferenciados, e que também costumam ser produzidas em escala menor.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
Na visão dos produtores, lichia, pitaya e mirtilo também já tiveram suas fases de “exóticas”, mas hoje já são encontradas com mais facilidade em feiras e supermercados. A achachairu pode passar por um processo semelhante.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
É conhecida pelo seu sabor doce e levemente ácido, apreciada tanto in natura quanto em preparações como doces, sucos e sorvetes.Foto: Reprodução/TV Gazeta
Além do consumo, a fruta tem potencial medicinal, sendo rica em vitamina C e potássio, com propriedades antioxidantes e cicatrizantes.Foto: Flickr Andrea Guzmán Siu
O alimento Ã© conhecido por ser consumido por animais na natureza, o que lhe rendeu o nome popular de “fruta de macaco” em algumas regiÃµes.Foto: JosÃ© Urano de Carvalho/Arquivo Pessoal
O achachairu tem um comprimento médio de 4,8 centímetros e largura média de 3,8 centímetros. Seu peso varia entre 15 e 50 gramas, sendo que a média é de 30 gramas.Foto: Flickr maartenzam
Sua casca se rompe com certa facilidade. No centro, existem no máximo quatro sementes envolvidas por uma polpa branca. Madura e pronta para consumo, passa a ter a coloração amarelo queimado, próximo ao laranja.Foto: Flickr maartenzam
O fruto (Garcinia humilis) pertence à Clusiaceae, que é uma família botânica que inclui várias espécies de plantas tropicais e subtropicais. Outras frutas conhecidas desta família são a mangostão (Garcinia mangostana) e o bacupari (Garcinia brasiliensis).Foto: Flickr machabuca
Em solo brasileiro, ele aparece na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, assim como no Espírito Santo e no Amazonas.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
Uma árvore de achachairu pode chegar a uma largura de copa de 10 metros, com um porte semelhante ao de uma mangueira. Ela se adapta bem a climas tropicais e subtropicais, com boa exposição solar e solos bem drenados.Foto: José Urano de Carvalho/Arquivo Pessoal
Na Bolívia, a produção de um único pé chega a 150 quilos, enquanto em Santa Cruz de La Sierra e de Porongo, se realiza uma feira para celebrar a colheita.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
No Brasil, além de achachairu, é possível encontrár outros nomes para este fruto como shashairú, bacupari-boliviano, cachicheruqui, ibaguazú e tapacuarai.Foto: Reprodução do Instagram @caririmudas
A árvore de achachairu é apreciada tanto por seu valor ornamental quanto por seus frutos comestíveis. Assim, as folhas são verde-escuras, brilhantes, coriáceas e opostas.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
O fruto, portanto, possui antioxidantes que combatem os radicais livres, algo que protege as células contra danos e previne o envelhecimento precoce.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
Nesse mesmo sentido, pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, assim como promove o bem-estar e auxilia no tratamento de condições inflamatórias como reumatismo.Foto: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
Além disso, o achachairu possui propriedades cicatrizantes, que auxiliam na recuperação da pele em casos de ferimentos e cortes. Essa ação é atribuída às substâncias bioativas presentes na fruta, como bioflavanóides e benzofenonas.Foto: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
Esta fruta é uma fonte de fibras, que auxiliam na saúde digestiva, visto que promovem a regularidade intestinal e facilitam o processo digestivo.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
Em sua riqueza nutricional, o achachairu contém vitamina C, importante para fortalecer o sistema imunológico, para proteger o corpo contra doenças.Foto: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
Outro benefício importante é o fato de ser uma fruta com baixo teor calórico, sendo uma opção saudável para quem busca manter uma dieta equilibrada.Foto: Reprodução/TV Anhanguera
Além de vitamina C, o achachairu também é fonte de cálcio, fósforo e potássio, minerais importantes para a saúde óssea e muscular.Foto: Reprodução/TV Gazeta Noroeste