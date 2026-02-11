Assine
Astros e estrelas nascidos na Nova Zelândia que conquistaram sucesso em Hollywood

Redação Flipar
    Nascido em 7 de abril de 1964 na cidade de Wellington, a capital da Nova Zelândia, Russell ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo papel de Maximus no filme “Gladiador” (2000).

    Foto: Divulgação
    E tem um vasto currículo com vários filmes de sucesso, entre eles “Uma Mente Brilhante” e” Los Angeles – Cidade Proibida”. Crowe também é diretor de cinema e músico.

     Foto: Divulgação
    Outro grande nome do cinema americano que saiu da Nova Zelândia é Karl Urban. Nascido em 7 de junho de 1972, Karl-Heinz Urban também é nativo de Wellington. E tem uma carreira consolidada na Meca do Cinema.

    Foto: Daniel Benavides wikimedia commons
    Karl Urban destacou-se no papel de Éomer, na saga de “O Senhor dos Anéis”. E como o Doutor McCoy em “Star Trek”, entre outros filmes de sucesso. Ele também protagoniza “The Boys”, série de sucesso da Amazon Prime.

     Foto: Divulgação
    Veja outros nomes do cinema que nasceram na Nova Zelândia e conquistaram seu espaço em Hollywood com talento e presença marcante em vários filmes.

    Foto: Regina/Pixabay
    Taika Waititi (Taika David Cohen) – Nascido em 16 de agosto de 1975 em Raukokore – Diretor e ator vencedor do Oscar por Jojo Rabbit, dirigiu Thor: Ragnarok e atua em comédias. Reconhecido por seu humor irreverente e criatividade no cinema.

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    Temuera Morrison (Temuera Derek Morrison) – Nascido em 26 de dezembro de 1960 em Rotorua – Famoso por interpretar Jango Fett e Boba Fett em Star Wars, alÃ©m de Aquaman. Ator de ascendÃªncia maori com carreira consolidada em Hollywood.

     Foto: US Embassy - wikimedia commons
    Martin Henderson (Martin Henderson) – Nascido em 8 de outubro de 1974 em Auckland – Ganhou notoriedade em O Chamado e Torque: Poder e Velocidade. Atualmente é protagonista da série Virgin River, grande sucesso da Netflix.

     Foto: Msmidha - wikimedia commons
    Melanie Lynskey (Melanie Jayne Lynskey) – Nascida em16 de maio de 1977 em New Plymouth – Estreou em Almas Gêmeas (1994) e fez sucesso em Dois Homens e Meio. Vencedora do Emmy por Yellowjackets, tem carreira sólida no cinema e na TV.

     Foto: GabboT wikimedia commons
    Lucy Lawless (Lucille Frances Ryan) – Nascida em 29 de março de 1968 em Mount Albert, Auckland – Ficou mundialmente famosa como Xena: A Princesa Guerreira e teve papéis marcantes em Spartacus e Ash vs Evil Dead. Também atua como cantora e ativista.

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    Cliff Curtis (Clifford Vivian Devon Curtis) – Nascido em 27 de julho de 1968 em Rotorua – Ator versátil, estrelou O Pianista e Medo Profundo e participou de Avatar 2. Atua frequentemente como personagens de diversas etnias no cinema.

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    Rose McIver (Frances Rose McIver) – Nascida em 10 de outubro de 1988 em Auckland – Famosa por protagonizar iZombie e Ghosts, também atuou em O Hobbit. Tem carreira consolidada em séries de TV e filmes natalinos.

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    E aqui temos uma atriz naturalizada neozelandesa, mas que nasceu na Austrália (na cidade de Donnybrook). Keisha Castle-Hughes (Keisha Castle-Hughes) nasceu em 24 de março de 1990. Indicada ao Oscar aos 13 anos por Encantadora de Baleias, atuou em Game of Thrones e Star Wars. Primeira atriz neozelandesa indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

     Foto: Mani Mobini - wikimedia commons
