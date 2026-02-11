Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Rio Amazonas pode ter curso d’água oculto e profundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Descoberto em 2010, o rio Hamza percorre os estados do Amazonas, Amapá e Pará, desaguando no Atlântico.</p>

    Descoberto em 2010, o rio Hamza percorre os estados do Amazonas, Amapá e Pará, desaguando no Atlântico.

     Foto: Flickr - Neil Palmer/CIAT
  • <p>Por ser considerado um aquífero, o Hamza é uma formação geológica que armazena e transporta água por meio de camadas porosas, sem um canal definido.</p>

    Por ser considerado um aquífero, o Hamza é uma formação geológica que armazena e transporta água por meio de camadas porosas, sem um canal definido.

     Foto: Unsplash/Khanh Do
  • <p>O Hamza foi descoberto durante a pesquisa de doutorado de Elizabeth Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e recebeu o nome em homenagem ao geofísico e hidrogeólogo Valiya Mannathal Hamza, seu orientador.</p>

    O Hamza foi descoberto durante a pesquisa de doutorado de Elizabeth Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e recebeu o nome em homenagem ao geofísico e hidrogeólogo Valiya Mannathal Hamza, seu orientador.

     Foto: Reprodução
  • <p>A pesquisa analisava o fluxo geotérmico na região de poços de petróleo perfurados pela Petrobras nos anos 1970.</p>

    A pesquisa analisava o fluxo geotérmico na região de poços de petróleo perfurados pela Petrobras nos anos 1970.

     Foto: Geraldo Falcão/ Agência Petrobras
  • <p>O Hamza apresenta características de um curso d’água: tem nascente e foz, vazão e diferentes velocidades.</p>

    O Hamza apresenta características de um curso d’água: tem nascente e foz, vazão e diferentes velocidades.

     Foto: Governo do Estado de São Paulo
  • <p>Sua nascente provavelmente fica no Acre, alimentada por águas infiltradas dos rios da Bacia Amazônica e pelas chuvas. </p>

    Sua nascente provavelmente fica no Acre, alimentada por águas infiltradas dos rios da Bacia Amazônica e pelas chuvas.

    Foto: Pixabay
  • <p>Ele percorre uma extensão semelhante a do rio Amazonas, cerca de 6 mil km, com largura variável entre 1 e 60 km, dependendo das bacias sedimentares.</p>

    Ele percorre uma extensão semelhante a do rio Amazonas, cerca de 6 mil km, com largura variável entre 1 e 60 km, dependendo das bacias sedimentares.

     Foto: Jose Eduardo Camargo/Pixabay
  • <p>Uma das principais diferenças em relação ao Amazonas é a velocidade do fluxo: o Hamza se move de 10 a 100 metros por ano, enquanto o Amazonas flui a cerca de 5 metros por segundo.</p>

    Uma das principais diferenças em relação ao Amazonas é a velocidade do fluxo: o Hamza se move de 10 a 100 metros por ano, enquanto o Amazonas flui a cerca de 5 metros por segundo.

     Foto: Akshay Chauhan/Unsplash
  • <p>A existência do Hamza gerou debates e ceticismo na comunidade científica. </p>

    A existência do Hamza gerou debates e ceticismo na comunidade científica.

    Foto: Unsplash/Barkah Wibowo
  • <p>Muitos especialistas afirmam que ele não deveria ser chamado de “rio”, já que sua dinâmica corresponde a um aquífero profundo e não a um rio subterrâneo tradicional.</p>

    Muitos especialistas afirmam que ele não deveria ser chamado de “rio”, já que sua dinâmica corresponde a um aquífero profundo e não a um rio subterrâneo tradicional.

     Foto: Unsplash/Wietse Jongsma
  • <p>Há também dúvidas quanto à metodologia usada, baseada em evidências indiretas.</p>

    Há também dúvidas quanto à metodologia usada, baseada em evidências indiretas.

     Foto: Jürgen/Pixabay
  • <p>Além disso, há divergências sobre se suas águas são doces ou salgadas, o que afetaria sua interação com o ecossistema amazônico e o Oceano Atlântico.</p>

    Além disso, há divergências sobre se suas águas são doces ou salgadas, o que afetaria sua interação com o ecossistema amazônico e o Oceano Atlântico.

     Foto: Unsplash/Noah Pienaar
  • <p>Se confirmado, o Hamza poderia alterar a compreensão do balanço hídrico da Amazônia e sua influência no Atlântico.</p>

    Se confirmado, o Hamza poderia alterar a compreensão do balanço hídrico da Amazônia e sua influência no Atlântico.

     Foto: Pexels/Tom Fisk
  • <p>Mais de uma década depois, o Hamza ainda é considerado uma hipótese científica não comprovada, por falta de validação independente e estudos aprofundados.</p>

    Mais de uma década depois, o Hamza ainda é considerado uma hipótese científica não comprovada, por falta de validação independente e estudos aprofundados.

     Foto: Unsplash/Khanh Do
  • <p>Mesmo assim, sua proposta despertou grande interesse pela hidrogeologia profunda da Amazônia.</p>

    Mesmo assim, sua proposta despertou grande interesse pela hidrogeologia profunda da Amazônia.

     Foto: Jonathan Lewis /Wikimédia Commons
  • <p>Considerado também o maior rio do mundo em volume de água, o rio Amazonas nasce nos Andes peruanos e percorre países como Peru, Colômbia e principalmente o Brasil, até desaguar no Oceano Atlântico.</p>

    Considerado também o maior rio do mundo em volume de água, o rio Amazonas nasce nos Andes peruanos e percorre países como Peru, Colômbia e principalmente o Brasil, até desaguar no Oceano Atlântico.

     Foto: Reprodução de vídeo La Sexta
  • <p>Sua bacia hidrográfica é a maior do planeta, abrangendo mais de sete milhões de quilômetros quadrados.</p>

    Sua bacia hidrográfica é a maior do planeta, abrangendo mais de sete milhões de quilômetros quadrados.

     Foto: Claudia Torres - Flickr
  • <p>Além disso, o rio Amazonas abriga uma imensa diversidade de espécies animais e vegetais, sendo essencial para o equilíbrio ecológico da Amazônia.</p>

    Além disso, o rio Amazonas abriga uma imensa diversidade de espécies animais e vegetais, sendo essencial para o equilíbrio ecológico da Amazônia.

     Foto: Adam ?migielski / Unsplash
  • <p>O rio é vital para o clima global e sustenta comunidades locais, além de ser uma importante via de transporte.</p>

    O rio é vital para o clima global e sustenta comunidades locais, além de ser uma importante via de transporte.

     Foto: Panoramio - James Martins
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay