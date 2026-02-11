Empresa cria robô que imprime casa de 200 m² em menos de 24 horas

Assine
  • <p>O robô Charlotte, criado pela startup australiana Crest Robotics em colaboração com a Earthbuilt Technology, é capaz de imprimir em 3D uma casa de 200 m² em apenas um dia!</p>

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>A eficiência do robô é comparável ao trabalho de cerca de 100 pedreiros.</p>

     Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • <p>O processo inovador utiliza um material de construção sustentável criado pela Earthbuilt, que mistura areia, vidro reciclado e tijolos triturados. </p>

    Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • <p>Charlotte deposita esse composto em camadas contínuas através de um método chamado de extrusão.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Isso elimina etapas manuais tradicionais, como a montagem de formas e armações, permitindo a construção integral em um único fluxo.</p>

     Foto: Freepik/evening_tao
  • <p>Ainda em fase de testes, o projeto já teve um protótipo em escala reduzida apresentado ao público.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>As empresas esperam que, no futuro, a tecnologia possa ajudar a reduzir o déficit habitacional em vários países do mundo.</p>

     Foto: Ev/Unsplash
  • <p>Espera-se até mesmo que o “Charlotte” possa contribuir em missões espaciais, como a edificação de bases na Lua. </p>

    Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • <p>Graças a seu design compacto e com inspiração biológica, o robô foi criado para atuar em ambientes de difícil acesso.</p>

     Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • <p>As casas produzidas pelo robô se destacam por serem mais econômicas, rápidas de erguer e resistentes a enchentes e incêndios.</p>

     Foto: Michael Bader/Unsplash
  • <p>Além disso, se os materiais forem obtidos localmente, o processo ainda pode diminuir significativamente as emissões de carbono oriundas das fases da construção.</p>

     Foto: Freepik/jannoon028
  • <p>Por enquanto, o robô se limita a projetos menos complexos e não é ideal para todos os climas ou terrenos.</p>

     Foto: Divulgação/Crest Robotics
  • <p>A ideia é que o Charlotte possa ser uma alternativa de alto potencial para enfrentar a falta de mão de obra, os atrasos comuns nas obras e a crise global de moradia.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Recentemente, especialistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) afirmaram que o avanço da Inteligência Artificial e da Robótica podem revolucionar a forma como tarefas básicas são feitas.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Entre as razões está o barateamento dos hardwares, o que torna as pesquisas mais acessíveis.</p>

     Foto: reprodução @clonerobotics
  • <p>Outro motivo apontado pelos especialistas é o desenvolvimento de “cérebros robóticos” baseados em IA, capazes de aprender com o ambiente.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Por fim, eles apontam a disponibilidade de grandes bancos de dados compartilhados, que aceleram o aprendizado das máquinas.</p>

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Parcerias como a do Google DeepMind com diversos laboratórios já resultaram em robôs capazes de demonstrar mais de 500 habilidades diferentes.</p>

     Foto: Possessed Photography/Unsplash
  • <p>Para o MIT, esses avanços indicam que a humanidade está próxima do que eles chamaram de “momento ChatGPT da Robótica”.</p>

     Foto: sujin soman/Pixabay
