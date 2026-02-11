Ilha caribenha tem estrada de 14 km feita à mão por moradores

Assine
    A rodovia tem 14 quilômetros e ganhou o apelido de “a estrada que não pôde ser construída”.

    Por muito tempo, especialistas afirmavam que seria impossível pavimentar vias em um terreno tão íngreme e rochoso.

    Mas a estrada acabou ganhando fama porque ela foi inteiramente construída à mão pelos próprios moradores locais, entre 1938 e 1963.

    O autodidata Josephus “Lambee” Hassell foi quem inicialmente ignorou os pareceres técnicos e decidiu liderar o projeto.

    Ele organizou voluntários e iniciou a obra, que avançou por etapas, conectando aldeias como Fort Bay, The Bottom, St. John’s, Windwardside e, por fim, Hell’s Gate e o aeroporto de Flat Point.

    Antes, as pessoas precisavam se deslocar por trilhas e cerca de 200 degraus de pedra.

    Todo o trabalho foi feito sem máquinas, utilizando apenas ferramentas simples e força humana para remover os degraus e cimentar encostas.

    A conclusão da estrada transformou a mobilidade da ilha e se tornou um símbolo de determinação e engenhosidade coletiva.

    Saba é uma pequena ilha vulcânica situada no nordeste do Caribe com cerca de 13 km² e aproximadamente 2 mil habitantes.

    A ilha é conhecida por suas fortes brisas, seu relevo montanhoso e foco no ecoturismo sustentável.

    A ilha é dominada pelo Monte Scenery, um vulcão dormente que é o ponto mais alto de todo o Reino dos Países Baixos, com 870 metros.

    A ilha se divide em quatro povoados principais: The Bottom, Windwardside, St. John’s e Hell’s Gate.

    Saba é cercada por um Parque Marinho protegido, famoso por ser um dos locais de mergulho mais prestigiados do Caribe.

    Uma curiosidade é que a ilha não tem praias de areia, o que contribuiu para a preservação de seu ecossistema.

    Outro destaque é o seu aeroporto, com uma das pistas comerciais mais curtas do mundo (400 metros), exigindo pousos precisos e atraindo curiosos.

    A ilha ganhou o apelido de “A Rainha Intocada” graças ao orgulho que os moradores locais têm da história de conservação ambiental da região.

