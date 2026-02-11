Saiba como chamar quem nasce nas capitais do Brasil
-
Rio Branco – Quem nasce na capital do Acre é rio-branquense. A cidade, fundada em 28/12/1882, tem cerca de 364 mil habitantes.Foto: Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
-
Maceió – Quem nasce na capital do Alagoas é Maceioense. A cidade, fundada em 05/12/1815, tem cerca de 957 mil habitantes.Foto: Legacy600 wikimedia commons
-
Macapá- Quem nasce na capital do Amapá é Macapaense. A cidade, fundada em 04/02/1758, tem cerca de 442 mil habitantes.Foto: Sadami Yoshida - Wikimédia Commons
-
Manaus- Quem nasce na capital do Amazonas é Manauara. A cidade, fundada em 24/10/1669, tem cerca de 2 milhões de habitantes.Foto: Arne Müseler / wikimedia commons
-
-
Salvador- Quem nasce na capital da Bahia é Soteropolitano. A cidade, fundada em 29/03/1549, tem cerca 2,4 mil habitantes.Foto: Robson Mendes / AGECOM wikimedia commons
-
Fortaleza- Quem nasce na capital do Ceará é Fortalezense. A cidade, fundada em 13/04/1726, tem cerca de 2,4 milhões de habitantes.Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza
-
Brasília- Quem nasce na capital do país é Brasiliense. A cidade, fundada em 21/04/1960, tem cerca de 3 milhões de habitantes.Foto: Agência Brasil
-
-
Vitória- Quem nasce na capital do Espírito Santo é Capixaba. A cidade, fundada em 08/09/1551, tem cerca de 322 mil habitantes.Foto: Vilamir Azevedo / Wikimédia Commons
-
Goiânia- Quem nasce na capital do Goiás é Goianiense. A cidade, fundada em 24/10/1933, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.Foto: Boaventuravinicius wikimedia commons
-
São Luís- Quem nasce na capital do Maranhão é Ludovicense. A cidade, fundada em 08/09/1612, tem cerca de 1 milhão de habitantes.Foto: Alan Rodrigues wikimedia commons
-
-
Cuiabá- Quem nasce na capital do Mato Grosso é Cuiabano. A cidade, fundada em 01/01/1719, tem cerca de 650 mil habitantes.Foto: Acervo Iphan
-
Campo Grande- Quem nasce na capital do Mato Grosso Do Sul é Campo-grandense. A cidade, fundada em 26/08/1872, tem cerca de 897 mil habitantes.Foto: Hamzeh Mohammad Hosseini - wikimedia commons
-
Belo Horizonte- Quem nasce na capital de Minas Gerais é Belo-horizontino. A cidade, fundada em 12/12/1897, tem cerca de 2,3 milhões de habitantes.Foto: Divulgação PBH
-
-
Belém- Quem nasce na capital do Pará é Belenense. A cidade, fundada em 12/01/1616, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.Foto: Divulgação Agencia Pará
-
João Pessoa- Quem nasce na capital da Paraíba é Pessoense. A cidade, fundada em 05/08/1585, tem cerca de 833 mil habitantes.Foto: Jailsoncoutinho wikimedia commons
-
Curitiba- Quem nasce na capital do Paraná é Curitibano. A cidade, fundada em 29/03/1693, tem cerca de 1,7 milhão de habitantes.Foto: Flickr Ana Feliciano
-
-
Recife- Quem nasce na capital do Pernambuco é Recifense. A cidade, fundada em 12/03/1537, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.Foto: Bruno Lima/MTUR
-
Teresina- Quem nasce na capital do Piauí é Teresinense. A cidade, fundada em 16/08/1852, tem cerca de 866 mil habitantes.Foto: Olavomm/Wikimédia Commons
-
Rio de Janeiro- Quem nasce na capital do Rio de Janeiro é Carioca. A cidade, fundada em 01/03/1565, tem cerca de 6,2 milhões de habitantes.Foto: Divulgação / Elisa Soupin
-
-
Natal- Quem nasce na capital do Rio Grande do Norte é Natalense. A cidade, fundada em 25/12/1599, tem cerca de 751 mil habitantes.Foto: Alexis Regis/MTur
-
Porto Alegre- Quem nasce na capital do Rio Grande do Sul é Porto-alegrense. A cidade, fundada em 26/03/1772, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini
-
Boa Vista – Quem nasce na capital de Roraima é Boavistense. A cidade, fundada em 09/07/1890, tem cerca de 413 mil habitantes.Foto: SallesNeto BR wikimedia commons
-
-
Florianópolis- Quem nasce na capital de Santa Catarina é Florianopolitano. A cidade, fundada em 23/03/1726, tem cerca de 537 mil habitantes.Foto: Francisco Anzola - Flickr
-
Porto Velho- Quem nasce na capital de RondÃŽnia Ã© Portovelhense. A cidade, fundada em 02/10/1914, tem cerca de 460 mil habitantes.Foto: Heitor Carvalho Jorge -wikimedia commons
-
São Paulo- Quem nasce na capital de São Paulo é Paulistano. A cidade, fundada em 25/01/1554, tem cerca de 11,9 milhões de habitantes.Foto: Pexels/Pixabay
-
-
Aracaju- Quem nasce na capital de Sergipe é Aracajuano. A cidade, fundada em 17/03/1855, tem cerca de 602 mil habitantes.Foto: Divulgacao TV Brasil
-
Palmas- Quem nasce na capital de Tocantins é Palmasense. A cidade, fundada em 05/10/1988, tem cerca de 302 mil habitantes.Foto: Flávio André - MTUR Destinos wikimedia commons