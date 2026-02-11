De volta à TV em meio à vida de dono de bar: as facetas de Daniel de Oliveira

Assine
  • <p>Sua última novela havia sido “O Rebu” (2014), e agora ele revive a energia dos estúdios. Recentemente, ao “Uol”, afirmou que está matando a saudade da teledramaturgia na TV aberta: “Estava fazendo falta, já. Redescobri essa paixão pela novela porque você acaba criando uma trupe, né? E vai com essa trupe durante nove meses”, declarou.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em “Coração Acelerado”, ele interpreta Alaorzinho, empresário do ramo sertanejo casado com Zilá (Leandra Leal). Inicialmente machista, seu personagem impede a esposa de cantar, mas a trama promete reviravoltas e conflitos familiares ao longo dos anos.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
  • <p>Para Daniel, novelas têm um charme próprio: rotina intensa, senso de equipe e a construção de vínculos que se fortalecem com o tempo. Esse reencontro reacende sua paixão pelo formato.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Ele relembra com carinho de “Cabocla” (Globo, 2004), destacando a rotina prazerosa. Compara essa experiência com o clima atual nos estúdios, reforçando o valor das relações: “Foi uma lembrança boa, bastidores eram aconchegantes. Chegar, trabalhar, encontrar as pessoas. E essa novela está se repetindo dessa forma também”.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O convite para retornar a uma novela com papel fixo chegou quando ele notou ser o propício para reaparecer. E admitiu que prefere o reconhecimento mais sutil: “Adoro quando pessoas chegam na rua e falam: ‘você, como é seu nome mesmo?’. Porque estou no lugar mais confortável pra mim. Mas quando falam ‘Daniel’ direto, penso: ‘Preciso dar umas voltas'”.</p>

     Foto: Instagram
  • <p>Nos últimos dez anos, Daniel de Oliveira participou de doze filmes, como “Sangue Azul” (foto), “Estrada 47”, “Órfãos do Eldorado”, “Aos Teus Olhos” e “O Rio do Desejo”. O cinema se tornou, portanto, um espaço constante de criação.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2026, o ator deve aparecer em três novos filmes, incluindo “Muito Prazer”, dirigido por Jorge Furtado (foto). A diversidade de papéis ao longo da carreira reforça sua ampla versatilidade artística.</p>

     Foto: Braswiki wiki commons
  • <p>Nascido em 19 de junho de 1977 na cidade mineira de Pompéu, Daniel carrega lembranças da infância no sítio dos avós, embaladas por modões sertanejos como Trio Parada Dura e Milionário E José Rico, que influenciam sua sensibilidade. Assim, o estilo musical exibido em “Coração Acelerado” desperta sua memória de criança e o ambiente no qual cresceu.</p>

     Foto: Renan Marx Nolasco wikimedia commons
  • <p>O ator, aliás, sempre teve a música como refúgio. Entre projetos, gravou discos e mantém até hoje essa paixão como parte essencial de sua vida. Ele brinca que precisa de ajuda para finalmente lançar o primeiro álbum.</p>

     Foto: TV Brasil wikimedia commons
  • <p>O disco reúne colaborações importantes, incluindo a ex-mulher Sophie Charlotte. Para ele, o trabalho tem identidade forte e reflete sua trajetória pessoal e artística.</p>

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Em 2023, Daniel abriu um bar em Belo Horizonte, transformando-o em ponto de encontro de torcedores do Atlético Mineiro, seu clube do coração. A inauguração foi simbólica: dia 11/11, às 13 horas e 13 minutos, em homenagem ao número do Galo. Assim, viu o espaço se tornar um símbolo de celebração e identidade para os frequentadores.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Contudo, ele admitiu que precisou se policiar para não se deixar levar pelo cotidiano do empreendimento. E decidiu, portanto, equilibrar o tempo e voltar ao Rio de Janeiro para se dedicar novamente às novelas.</p>

     Foto: Reprodução Instagram
  O ator foi casado com Sophie Charlotte até 2024, após oito anos de união, com quem tem um filho chamado Otto; antes disso, foi casado com a atriz Vanessa Giácomo (até 2012), de quem tem outros dois filhos, Raul e Moisés,

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/05/Captura-de-tela-2024-05-01-062054.jpg?20260211134641" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução Instagram
    Apesar da separação, Daniel e Sophie já foram vistos juntos em eventos dos filhos, demonstrando, assim, uma boa convivência. A atriz, inclusive, está em um relacionamento com o cantor e ator Xamã.

" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/11/24-xama.jpg?20260211134641" width="1114" height="626">

 Foto: Reprodução do Instagram @euxama
  • <p>Apesar da visibilidade, Daniel prefere atualmente manter a vida pessoal mais afastada dos holofotes. Assim, valoriza momentos reservados e a simplicidade, longe da badalação, com pessoas do seu círculo de convívio.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>Apaixonado por projetos, ele não se limita a um único campo e reconhece que cada fase traz aprendizados. Assim, encara o futuro com disposição para se reinventar sempre que necessário.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo
  • <p>Daniel de Oliveira também é dublador. Ele deu voz a personagens marcantes em animações, como “O Galinho Chicken Little”(2005), como o galinho, “Happy Feet: O Pinguim” (2006) e “Happy Feet 2” (2011) como Mano, além de “Gnomeu e Julieta” (2011).</p>

     Foto: Youtube Canal Br_MeKO Divulgação TV Globo
    overflay