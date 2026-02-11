Frutas com fibras que saciam e fazem diferença na dieta
-
Frutas de baixo índice glicêmico evitam picos de açúcar no sangue, favorecendo a perda de peso. A alta quantidade de fibras auxilia na digestão e regula o apetite. Isso ajuda a manter a energia estável ao longo do dia.Foto: hippopx.com
-
As fibras das frutas retardam a digestão, mantendo a sensação de saciedade por mais tempo. O consumo de frutas também reduz a vontade de comer alimentos calóricos e processados. Assim, ajudam a evitar excessos nas refeições seguintes.Foto: Site coolicias.ao
-
Frutas são ricas em vitaminas A, C, e do complexo B, essenciais para a saúde metabólica. Também fornecem minerais como potássio, magnésio e ferro, importantes para o equilíbrio do organismo.Foto: Zé Carlos Barretta wikimedia commons
-
Antioxidantes presentes nas frutas combatem os radicais livres e fortalecem o sistema imunológico. Veja algumas frutas que auxiliam na dieta.Foto: Pink Sherbet Photography - wikimedia commons
-
-
Maçã – Contém fibras solúveis como a pectina, que prolonga a saciedade e regula a glicemia. Baixa em calorias, é uma opção prática para comer entre refeiçõesFoto: Imagem de alandsmann por Pixabay
-
Pera – Rica em água e fibras, ajuda a hidratar e saciar ao mesmo tempo. Seu índice glicêmico baixo controla a fome por mais tempo.Foto: Sridhar Rao/Wikimedia Commons
-
Kiwi – Alta quantidade de fibras e vitamina C melhora a digestão e saciedade. Poucas calorias e ajuda na retenção de líquidos devido ao potássio.Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
-
-
Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)- Cheias de antioxidantes e vitamina C, auxiliam no metabolismo. TÃªm poucas calorias e um sabor que reduz a necessidade de aÃ§ÃºcarFoto: Christel, por Pixabay
-
O morango possui apenas cerca de 30 calorias por 100g, sendo ideal para quem busca emagrecer sem abrir mão de um alimento doce e saboroso. Seu baixo índice glicêmico ajuda a evitar picos de açúcar no sangue.Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
-
O morango contém fibras que promovem saciedade e auxiliam na digestão. Além disso, é uma fonte poderosa de antioxidantes como a vitamina C e os flavonoides, que combatem a inflamação e ajudam na saúde metabólica.Foto: Imagem de romanov por Pixabay
-
-
Ameixa: Rica em fibras e sorbitol, que auxiliam na digestão, além de conter antioxidantes e vitamina K, que protege os ossos.Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
-
Abacaxi: Contém fibras e bromelina, uma enzima que melhora a digestão de proteínas, além de ser rico em vitamina C e manganês para ossos fortes.Foto: Youtube/Mamãe Vida Saudável
-
Pêssego: Poucas calorias, muitas fibras, vitaminas A e C e potássio, ajudando na saciedade, saúde da pele e na função muscular.Foto: Jack Dykinga wikimedia commons
-
-
Manga: Fornece fibras, vitaminas A (para a visão) e C (para imunidade), além de antioxidantes como os carotenoides, que previnem envelhecimento celular.Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
-
Mamão: Fonte de fibras e papaína, enzima que melhora a digestão, além de vitamina A, C e folato, que ajudam na imunidade e renovação celular.Foto: - creative commons hippopx.com
-
Maracujá: Rico em fibras, vitaminas do complexo B (para energia) e antioxidantes, com propriedades calmantes que também auxiliam no controle emocional durante dietas.Foto: Fibonacci wikimedia commons
-
-
Goiaba: Rica em fibras que aumentam a saciedade, vitamina C (mais que a laranja) e licopeno, antioxidante que protege as células e reduz o colesterol.Foto: Imagem de Jose Paulo por Pixabay
-
Laranja: Contém fibras solúveis, vitamina C, antioxidantes e ácido fólico, promovendo saciedade, imunidade e saúde cardiovascular. O ideal é comer com bagaço.Foto: Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay
-
Tangerina: Fonte de fibras, vitaminas A e C e potássio, que favorecem a saciedade, a visão e o equilíbrio dos eletrólitos.Foto: Imagem de Lars por Pixabay
-
-
Carambola: É uma fruta com baixo valor energético e rica em fibras, água, sais minerais, ácido oxálico e vitamina C.Foto: Scott Bauer wikimedia commons