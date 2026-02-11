Assine
Analândia: refúgio repleto de natureza onde prédios e semáforos não existem

    Situada no interior do estado, a estância é um reino de tranquilidade. Ela se destaca por cachoeiras, trilhas e uma paisagem bucólica que são um convite a desacelerar.

    Foto: Reprodução/ Turismo da Estância Climática de Analândia
    Analândia, repleta de belezas naturais, integra a Região Metropolitana de Piracicaba

     Foto: Edo Miura/Wikimedia commons
    Prédios altos e centros comerciais não existem em Analândia. Isso porque a prefeitura proíbe este tipo de construção para preservar o espírito interiorano do local.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
    Com pouco mais de 4.500 habitantes, a cidade oferece um ambiente sereno, como quem viaja no tempo para relembrar a São Paulo de antigamente, desprovida de arranha-céus e congestionamentos.

     Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
    Ademais, a cidade não possui semáforos, o que já demonstra que trânsito não é um problema em Analândia.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
    Já para quem busca aventura em meio à calmaria, Analândia não decepciona. O ponto mais emblemático é o Morro do Cuscuzeiro, uma imponente formação de arenito que se tornou símbolo da cidade.

     Foto: Claudio Lopes Sanchez Junior/Wikimédia Commons
    O local é ideal para trilhas e escaladas ou se a finalidade é simplesmente contemplar a vista preservada ao redor.

     Foto: Reprodução Facebook/Projeto Visite Analândia
    Adeptos de atividades de aventura como rafting, arvorismo, tirolesa, rapel e cicloturismo, por exemplo, tem na localidade uma excelente opção.

     Foto: Urbanetz/Wikimédia Commons
    O Morro do Cuscuzeiro está a cerca de 3 km do centro de Analândia, que já foi chamada de Anápolis, uma homenagem à padroeira da cidade, Sant’Anna.

     Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
    A cidade foi rebatizada de Analândia em novembro de 1944 para evitar confusões com o município de mesmo nome – Anápolis – situado em Goiás.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal DRONE 4K
    Em frente ao Morro do Cuscuzeiro está uma elevação rochosa que tem a aparência das corcovas de um camelo e, por isso, batizado de Morro do Camelo.

     Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
    Nos dias mais quentes, as cachoeiras da região – resultado das mais de 700 nascentes locais – oferecem refresco e beleza naturais.

    Foto: Flickr belleavolio
    Entre elas, destaque para a Cachoeira da Ponte Amarela, excelente para banho, e a Cachoeira do Salto Major Levy, com uma queda impressionante de 25 metros.

     Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
    Já a Cachoeira de Bocaína conta com 45 metros de queda d’água e uma piscina natural.

    Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
    Além disso, as grutas da região guardam traços de antigas civilizações.

    Foto: Reprodução de vídeo EPTV
    A Gruta do Índio e o Abrigo do Alvo, por exemplo, possuem desenhos rupestres que remontam a até 7 mil anos.

     Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
    Um aspecto que faz de Analândia ainda mais atraente é o clima. Durante o dia, predomina o calor, com a temperatura caindo no período noturno.

     Foto: Reprodução do Facebook Cachaçaria Macaúva
    Analândia mantém algumas construções da chamada era do café. Os turistas podem conhecer a antiga Estação Ferroviária Annápolis, da Cia. Paulista de Estrada de Ferro.

     Foto: Reprodução do Flickr Claudio Henrique Picolo
    A Igreja Matriz de Sant’Anna, que data do fim do século 19, é um atrativo religioso. Ela mantém a arquitetura original e guarda belas imagens sacras – entre elas uma estátua em madeira da padroeira.

     Foto: Reprodução do Instagram @analandia_oficial
