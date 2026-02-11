Brasil tem o único castelo medieval das Américas
Trata-se do Castelo Garcia D’Ávila, uma das construções históricas mais antigas do Brasil.Foto: Fundação Castelo Garcia D'Ávila
Erguido entre 1551 e 1624, o monumento foi inicialmente uma fortificação portuguesa.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
Por ficar no alto da Colina de Tatuapara, o castelo era a primeira barreira contra invasões estrangeiras no litoral brasileiro.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
Ao longo dos anos, dez gerações viveram no castelo, que também funcionou como posto de defesa contra franceses e holandeses.Foto: Ruidival Marques /Wikimédia Commons
Posteriormente, ele se tornou a sede de um dos maiores latifúndios do período colonial.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
O castelo foi tombado pelo Iphan em 1937 e hoje integra o Parque Histórico e Cultural Garcia D’Ávila.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
O complexo é aberto à visitação e permite o acesso às ruínas, masmorras e túneis subterrâneos do castelo.Foto: Gleidson Santos/Wikimédia Commons
Além disso, o parque reúne exposições ao ar livre, com peças arqueológicas indígenas, africanas e portuguesas.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
Em 2020, o local ganhou um museu interativo e um espetáculo de vídeo mapping noturno, que recria momentos históricos através de projeções em cores.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
Durante o conflito, o castelo serviu de abrigo para centenas de indígenas Tupinambá, que atuaram como tropas revolucionárias contra os portugueses.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
No século 19, o local tornou-se base para o Visconde de Pirajá, que liderou estratégias decisivas contra as tropas lusitanas.Foto: All lordêlo/Wikimédia Commons
Segundo o historiador Diego Copque, o protagonismo popular, sobretudo de indígenas, negros, mestiços e escravizados, foi essencial para a vitória brasileira.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
Muitos dos combatentes acreditavam que a independência traria liberdade, o que não se concretizou, mantendo desigualdades sociais e raciais.Foto: RenataCanuto/Wikimédia Commons
As visitas ao castelo podem ser feitas de quarta a domingo, das 10 às quatro e meia da tarde.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), sendo gratuito para moradores de Mata de São João e crianças de até cinco anos.Foto: Reprodução do Instagram @castelogarciadavila
