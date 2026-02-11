Família constrói prédio inteiro para abrigar família de 100 pessoas na China
O prédio, erguido ao longo de dez anos, tem 22 apartamentos, estacionamento subterrâneo, elevadores e uma loja no térreo.Foto: Imagem gerada por IA
A iniciativa surgiu para manter a família unida em um único terreno, e a convivência é organizada por valores coletivos, com custos e responsabilidades compartilhados.Foto: Imagem gerada por IA
A faixa costeira de Fujian apresenta planícies estreitas, portos naturais profundos e inúmeras ilhas.Foto: Wikimedia Commons/Perinbaba
Administrativamente, a capital é Fuzhou, enquanto outras cidades importantes incluem Xiamen, Quanzhou, Putian e Zhangzhou.Foto: Reprodução/Explore Wonders
A economia de Fujian é diversificada e fortemente voltada para exportações, com destaque para manufaturas, eletrônicos, têxteis, calçados, cerâmica, produtos de bambu, além de pesca e aquicultura.Foto: Wikimedia Commons/Vladimir Menkov
O setor agrícola permanece relevante, produzindo arroz, chá — como o famoso oolong das montanhas Wuyi —, frutas cítricas e cana-de-açúcar.Foto: Flickr - xiquinhosilva
Um exemplo são os Tulou, estruturas circulares de terra batida construídas pelo povo Hakka, projetadas tanto para habitação comunitária quanto para defesa.Foto: Flickr - Christopher Harriot
A culinária fujianesa, conhecida como cozinha Min, valoriza caldos claros, frutos do mar frescos, sabores delicados e técnicas de cozimento lento.Foto: Reprodução