Verdadeira capital da Turquia, Ancara tem belezas que encantam os visitantes
Ao contrário do que muita gente pensa, a maior e mais famosa cidade da Turquia (Istambul) – não é mais a capital do país desde o ano de 1923.Foto: Flickr Claudia Bianchini
Fundada há mais de 800 anos, Ancara se tornou o centro político e cultural da Turquia moderna, substituindo Istambul.Foto: Flickr Claudia Bianchini
Localizada no centro da Anatólia, Ancara é privilegiada por sua posição estratégica, que a torna um importante hub político, econômico e cultural.Foto: Reprodução The World Factbook
Hoje com uma população de mais de quase 6 milhões de habitantes, Ancara tem raízes profundas, tendo sido habitada por diversas civilizações ao longo dos séculos.Foto: Divulgação
Alguns dos povos que habitaram a região incluem hititas, frígios, persas, romanos, bizantinos e otomanos.Foto: Pivox/Wikimédia Commonsi
No entanto, com a chegada de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República Turca, que a cidade ganhou um novo papel.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Atatürk escolheu Ancara como a capital por sua localização estratégica e por simbolizar a nova era da Turquia, afastada do passado otomano.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Antigamente, a cidade era chamada de Angora, nome associado a produtos de prestígio como lã de cabra (angorá) e gatos de raça angorá, que eram nativos da região.Foto: Dominio Público/Wikimédia Commons
A segunda maior cidade da Turquia é conhecida por sua arquitetura eclética, mesclando o antigo e o moderno.Foto: Burgert Behr/Wikimédia Commons
Entre os pontos históricos mais importantes está o Mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador e primeiro presidente da Turquia, conhecido como An?tkabir.Foto: :Darwinek/Wikimédia Commons
Outro marco histórico de destaque é a Cidadela de Ancara, um castelo construído durante o Império Bizantino, situado no topo de uma colina com vista para a cidade.Foto: BERNARD GAGNON/Wikimédia Commons
A Cidadela oferece uma visão do passado de Ancara, com ruas estreitas e casas tradicionais que remontam a diferentes períodos da história turca.Foto: Flickr galpay
Além disso, Ancara é frequentemente chamada de “cidade verde” devido à sua grande quantidade de áreas verdes e parques.Foto: Flickr James McCammon
Ancara também abriga várias instituições culturais e educacionais de renome, como a Universidade de Ancara (foto) e a Universidade Bilkent.Foto: Hüseyin Avni Yazýcý/Wikimédia Commons
O Museu das Civilizações da Anatólia, localizado no centro da cidade, é reconhecido por sua extensa coleção de artefatos antigos, incluindo objetos da era pré-histórica e de várias civilizações que ocuparam a região ao longo dos milênios.Foto: - Flickr Chris Woo
A cidade também é um centro de transporte crucial, servindo como ponto de conexão entre diferentes regiões do país, facilitado por uma extensa rede de rodovias, ferrovias e o Aeroporto Internacional de Esenbo?a.Foto: Divulgação
Embora Ancara seja frequentemente vista como uma cidade mais política e administrativa em comparação com a cosmopolita Istambul, ela tem uma vida cultural vibrante, com teatros, museus, galerias de arte e festivais.Foto: Divulgação
A cidade também oferece uma ampla variedade de restaurantes e cafés, onde se pode saborear a rica culinária turca.Foto: Divulgação
A cidade está em constante transformação, com novos projetos e investimentos sendo realizados a cada ano. Por isso, se você está planejando uma viagem para a Turquia, não deixe de incluir Ancara em seu roteiro.Foto: Instagram @farazglobe
