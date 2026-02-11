Sul do Brasil tem vinícolas de renome e castelo de conto de fadas
-
Como o Castello Benvenutti, no Vale dos Vinhedos — um verdadeiro castelo que transforma a viagem em um conto de fadas enoturístico. O Castello é uma charmosa pousada em formato de castelo no Vale dos Vinhedos (RS), entre Bento Gonçalves e Garibaldi.Foto: Instagram @castelosdovale
-
Com arquitetura inspirada nos castelos europeus, oferece uma experiência única com 18 acomodações decoradas individualmente, restaurante próprio (Dona Carolina), galeteria e loja de móveis.Foto: Instagram @castelosdovale
-
As suítes contam com banheiras de hidromassagem e vista para a paisagem serrana. Localizado em uma das regiões mais belas da Serra Gaúcha, o castelo está rodeado por vinícolas renomadas e atrativos turísticos. Mas há outros pontos por todo o Sul. Que tal conhecermos alguns?Foto: Instagram @castelosdovale
-
Entre Gramado e Canela, a Jolimont, por exemplo, impressiona com seus vinhedos emoldurados por montanhas. A experiência mais popular é o tour com visitação e degustação de sete rótulos, acompanhados de queijos, salames e outros frios.Foto: Divulgação
-
-
O valor varia, dependendo da taça escolhida para levar para casa, podendo ser de vidro ou cristal. O ambiente, a paisagem e os sabores fazem da visita um programa completo e inesquecível.Foto: Divulgação
-
Já a Chandon, em Garibaldi (RS), oferece experiências refinadas em meio à natureza, com degustações em sua Casa-Container e no Terraço. Uma opção inclui quatro espumantes da linha Assinatura.Foto: Divulgação
-
Já a segunda combina um rótulo de cada linha da casa (Assinatura, Raízes, Ícones e Free Spirit). É uma imersão nos espumantes da marca mais reconhecida do Brasil, com foco na elegância, qualidade e na ambientação cuidadosamente planejada.Foto: Divulgação
-
-
Localizada nas montanhas da Serra Catarinense, em São Joaquim (SC), a Villa Francioni mistura tradição, inovação e belas paisagens. O passeio inclui visita à cave, à área de produção e a uma galeria de arte com exposições itinerantes. O edifício principal impressiona pela arquitetura e vistas.Foto: Divulgação
-
A degustação contempla vários rótulos e está incluída na experiência completa. A vinícola é uma das mais emblemáticas de Santa Catarina e oferece um tour sofisticado e cultural.Foto: Divulgação
-
A Vinícola Campestre, em Vacaria (RS), famosa por produzir o vinho Pérgola, o mais vendido do Brasil, tem uma estrutura completa de enoturismo. Oferece museus, caves, capela e degustações à beira da lareira, além de refeições no restaurante Villa Campestre.Foto: Divulgação
-
-
Também é possível fazer piqueniques entre os vinhedos. A vinícola, aliás, une tradição popular com experiências gastronômicas marcantes na Serra Gaúcha.Foto: Divulgação
-
A Cristófoli, em Bento Gonçalves (RS), oferece experiências sazonais únicas, como o piquenique sobre edredom entre os parreirais ou a tradicional pisa da uva, com música e dança. A pisa ocorre entre janeiro e março, como parte do Entardecer na Vindima.Foto: Divulgação
-
Há também opção de almoço harmonizado, com receitas da casa. O passeio inclui ainda visita à vinícola, passeio de trator e brunch noturno. Uma experiência imersiva e divertida em meio às videiras.Foto: Instagram @vinhoscristofoli
-
-
Na fria Serra Catarinense, em Bom Retiro (SC), a Vinícola Thera encanta com sua arquitetura moderna integrada à natureza. Os vinhos de altitude, como chardonnay e pinot noir, podem ser degustados em visitas guiadas.Foto: Instagram @vinicolathera
-
A estrutura ainda conta com a Pousada Fazenda Bom Retiro, com 18 quartos aconchegantes, lareira, piso aquecido e banheira.Foto: Instagram @vinicolathera
-
Na Campanha Gaúcha, a Vinícola Guatambu, em Dom Pedrito (RS), promove o “Dia Épico”, com tour guiado, almoço harmonizado e música tradicionalista. Os pratos incluem cortes como bife ancho e cordeiro, feitos na parrilla com carnes da própria estância.Foto: Instagram @vinicolaguatambu
-
-
A programação combina tradição rural com enoturismo de qualidade. A paisagem da região, repleta de parreirais e oliveiras, completa a imersão em uma das vinícolas mais autênticas do sul do Brasil.Foto: Instagram @vinicolaguatambu
-
A Monte Astral, em Farroupilha (RS), uma das mais novas vinícolas da Serra Gaúcha, adota práticas biodinâmicas na produção de vinhos com mínima intervenção. Além do tour com degustação e visita à produção, oferece refeições no restaurante Ostara, com vista para o lago.Foto: Divulgação
-
Em uma cidade com apenas 3.500 habitantes, a Casacorba, em Nova Roma do Sul (RS), une vinhedos, olivais e canaviais em um complexo enoturístico completo. A visita inclui degustação de seis produtos, tour pela vinícola, destilaria e lagar de azeite.Foto: Instagram @monteastral
-
-
No local também há wine bar, restaurante e hospedagem nas charmosas cabanas da Villa Casacorba. Um refúgio de luxo e sabor no coração de uma região pouco explorada.Foto: Divulgação
-
Encerrar um roteiro pelo Sul do Brasil é como brindar ao que há de melhor em charme, sabor e experiência. Das vinícolas premiadas às paisagens deslumbrantes da Serra Gaúcha e Catarinense, cada parada oferece uma imersão única na cultura, na gastronomia e na arte de bem receber.Foto: - Instagram @familiageisse