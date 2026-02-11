Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Filhote de galago é socorrido na África; veja peculiaridades da espécie

RF
Redação Flipar
  • <p>Reconhecendo a urgência da situação, ele contatou o Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, centro especializado em cuidados para animais selvagens. A equipe do hospital, então, se mobilizou para resgatar o pequeno ser e garantir que ele recebesse o tratamento necessário.</p>

    Reconhecendo a urgência da situação, ele contatou o Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital, centro especializado em cuidados para animais selvagens. A equipe do hospital, então, se mobilizou para resgatar o pequeno ser e garantir que ele recebesse o tratamento necessário.

     Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>O animal, ainda mais vulnerável por sua aparência delicada, foi identificado como um “bush baby”, também conhecido como galago. Esse pequeno primata noturno é nativo da África Subsaariana, e o filhote resgatado foi descrito como o menor galago que o hospital já havia atendido. </p>

    O animal, ainda mais vulnerável por sua aparência delicada, foi identificado como um “bush baby”, também conhecido como galago. Esse pequeno primata noturno é nativo da África Subsaariana, e o filhote resgatado foi descrito como o menor galago que o hospital já havia atendido.

    Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>Após ser resgatado, o filhote recebeu cuidados intensivos, incluindo alimentação especializada e um ambiente seguro. Com o passar do tempo, o pequeno galago, batizado de “Pebble”, começou a mostrar sinais de recuperação.</p>

    Após ser resgatado, o filhote recebeu cuidados intensivos, incluindo alimentação especializada e um ambiente seguro. Com o passar do tempo, o pequeno galago, batizado de “Pebble”, começou a mostrar sinais de recuperação.

     Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>Ele não só dobrou de peso rapidamente, como também se mostrou mais forte e ativo, o que gerou grande otimismo entre os cuidadores do hospital. Após três meses de cuidados, Pebble foi transferido para um novo ambiente, onde poderia continuar sua recuperação e aprimorar suas habilidades para a vida selvagem. </p>

    Ele não só dobrou de peso rapidamente, como também se mostrou mais forte e ativo, o que gerou grande otimismo entre os cuidadores do hospital. Após três meses de cuidados, Pebble foi transferido para um novo ambiente, onde poderia continuar sua recuperação e aprimorar suas habilidades para a vida selvagem.

    Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>Ao lado de outros galagos, ele encontrou um novo lar, com companheiros de sua espécie, e a possibilidade de, eventualmente, ser reintroduzido à natureza.</p>

    Ao lado de outros galagos, ele encontrou um novo lar, com companheiros de sua espécie, e a possibilidade de, eventualmente, ser reintroduzido à natureza.

     Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>Essa história emocionante nos leva a explorar mais sobre esses animais conhecidos como galagos. Esses primatas, com seus olhos grandes e adaptados para a visão noturna, possuem uma série de características únicas que os tornam notáveis no mundo animal.</p>

    Essa história emocionante nos leva a explorar mais sobre esses animais conhecidos como galagos. Esses primatas, com seus olhos grandes e adaptados para a visão noturna, possuem uma série de características únicas que os tornam notáveis no mundo animal.

     Foto: Reprodução de Rede Social
  • <p>Vamos, entÃ£o, conhecer um pouco mais sobre os galagos, suas habilidades impressionantes e seu comportamento peculiar.</p>

    Vamos, entÃ£o, conhecer um pouco mais sobre os galagos, suas habilidades impressionantes e seu comportamento peculiar.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de Rede Social
  • <p>Os galagos, ou bush babies, são primatas pequenos que pertencem à família “Galagidae”. Existem cerca de 20 espécies conhecidas de galagos, e acredita-se que muitas outras ainda não foram identificadas.</p>

    Os galagos, ou bush babies, são primatas pequenos que pertencem à família “Galagidae”. Existem cerca de 20 espécies conhecidas de galagos, e acredita-se que muitas outras ainda não foram identificadas.

     Foto: Reprodução do X @Vayenitravel
  • <p>Esses animais são nativos da África Subsaariana e podem ser encontrados em diversos tipos de habitat, como savanas, florestas tropicais e áreas áridas. </p>

    Esses animais são nativos da África Subsaariana e podem ser encontrados em diversos tipos de habitat, como savanas, florestas tropicais e áreas áridas.

    Foto: Reprodução do X @IamCuteDolly
  • <p>Sua principal característica é a habilidade de se mover com grande agilidade entre as árvores. Os galagos são saltadores excepcionais, utilizando suas pernas traseiras poderosas e caudas longas para percorrer grandes distâncias.</p>

    Sua principal característica é a habilidade de se mover com grande agilidade entre as árvores. Os galagos são saltadores excepcionais, utilizando suas pernas traseiras poderosas e caudas longas para percorrer grandes distâncias.

     Foto: Reprodução do X @BondzuCubs
  • <p>Essa habilidade de saltar é uma adaptação vital para sua sobrevivência, pois os galagos são predominantemente arborícolas, ou seja, vivem e se alimentam nas árvores.</p>

    Essa habilidade de saltar é uma adaptação vital para sua sobrevivência, pois os galagos são predominantemente arborícolas, ou seja, vivem e se alimentam nas árvores.

     Foto: Reprodução do X @BondzuCubs
  • <p>Durante o dia, os galagos se escondem em locais seguros, como cavidades de árvores ou ninhos abandonados, e somente à noite saem para buscar alimento.</p>

    Durante o dia, os galagos se escondem em locais seguros, como cavidades de árvores ou ninhos abandonados, e somente à noite saem para buscar alimento.

     Foto: Flickr Makgobokgobo
  • <p>Eles são onívoros, o que significa que se alimentam de uma dieta variada composta por frutas, insetos, goma e seiva de árvores. Em alguns casos, eles também podem caçar pequenos animais, como sapos e pássaros. </p>

    Eles são onívoros, o que significa que se alimentam de uma dieta variada composta por frutas, insetos, goma e seiva de árvores. Em alguns casos, eles também podem caçar pequenos animais, como sapos e pássaros.

    Foto: Flickr Daniel J. Field
  • <p>Essa alimentação diversificada é facilitada por sua visão excepcional em ambientes com pouca luz, já que seus grandes olhos possuem um número elevado de células bastonetes, essenciais para enxergar na escuridão.</p>

    Essa alimentação diversificada é facilitada por sua visão excepcional em ambientes com pouca luz, já que seus grandes olhos possuem um número elevado de células bastonetes, essenciais para enxergar na escuridão.

     Foto: Flickr Bo Jonsson
  • <p>Outra característica fascinante dos galagos é seu comportamento social. Embora sejam principalmente solitários durante as caçadas noturnas, alguns galagos podem viver em grupos familiares durante o dia, especialmente em ambientes mais seguros.</p>

    Outra característica fascinante dos galagos é seu comportamento social. Embora sejam principalmente solitários durante as caçadas noturnas, alguns galagos podem viver em grupos familiares durante o dia, especialmente em ambientes mais seguros.

     Foto: - Flickr Ken Behrens
  • <p>As fêmeas, por exemplo, tendem a ser mais territoriais, enquanto os machos geralmente ficam nas proximidades de seus territórios. A comunicação entre os galagos ocorre principalmente por vocalizações, com chamados que muitas vezes lembram o choro de bebês humanos.</p>

    As fêmeas, por exemplo, tendem a ser mais territoriais, enquanto os machos geralmente ficam nas proximidades de seus territórios. A comunicação entre os galagos ocorre principalmente por vocalizações, com chamados que muitas vezes lembram o choro de bebês humanos.

     Foto: Flickr Dominic Sherony
  • <p>Essas vocalizações são essenciais para a identificação entre as diversas espécies e para a comunicação dentro de suas famílias ou grupos sociais.</p>

    Essas vocalizações são essenciais para a identificação entre as diversas espécies e para a comunicação dentro de suas famílias ou grupos sociais.

     Foto: Imagem de TrueTree por Pixabay
  • <p>Os galagos menores, como são frequentemente chamados, são primatas de tamanho reduzido, com comprimento corporal variando entre 30 e 40 cm e peso entre 95 e 300 g, dependendo da espécie. Sua pelagem é curta e suave, geralmente variando entre tons de cinza e marrom claro.</p>

    Os galagos menores, como são frequentemente chamados, são primatas de tamanho reduzido, com comprimento corporal variando entre 30 e 40 cm e peso entre 95 e 300 g, dependendo da espécie. Sua pelagem é curta e suave, geralmente variando entre tons de cinza e marrom claro.

     Foto: Imagem de Ron Porter por Pixabay
  • <p>Suas caudas longas e finas são características marcantes, sendo mais escuras na ponta e mais claras na base. Além disso, os galagos possuem dedos longos e almofadados, o que facilita sua habilidade de agarrar galhos enquanto se deslocam pelas árvores.</p>

    Suas caudas longas e finas são características marcantes, sendo mais escuras na ponta e mais claras na base. Além disso, os galagos possuem dedos longos e almofadados, o que facilita sua habilidade de agarrar galhos enquanto se deslocam pelas árvores.

     Foto: Reprodução do X @Zoo_morelia
  • <p>Apesar de seu tamanho pequeno, os galagos têm uma expectativa de vida relativamente longa para primatas dessa dimensão. Em cativeiro, eles podem viver até 16,5 anos, embora a expectativa de vida na natureza seja estimada em torno de 14 a 16 anos.</p>

    Apesar de seu tamanho pequeno, os galagos têm uma expectativa de vida relativamente longa para primatas dessa dimensão. Em cativeiro, eles podem viver até 16,5 anos, embora a expectativa de vida na natureza seja estimada em torno de 14 a 16 anos.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Em relação ao comportamento, os galagos são conhecidos por sua habilidade de entrar em períodos de torpor durante condições climáticas mais frias, algo que os ajuda a conservar energia.</p>

    Em relação ao comportamento, os galagos são conhecidos por sua habilidade de entrar em períodos de torpor durante condições climáticas mais frias, algo que os ajuda a conservar energia.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Esses pequenos primatas são exemplos notáveis de adaptação ao ambiente selvagem, utilizando suas habilidades de salto, visão noturna e comunicação vocal para sobreviver em um mundo selvagem.</p>

    Esses pequenos primatas são exemplos notáveis de adaptação ao ambiente selvagem, utilizando suas habilidades de salto, visão noturna e comunicação vocal para sobreviver em um mundo selvagem.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>A história de Pebble, o galago resgatado em Joanesburgo, é apenas uma das muitas histórias de superação e recuperação que demonstram o incrível potencial de resiliência desses animais, que continuam a encantar cientistas e amantes da natureza ao redor do mundo.</p>

    A história de Pebble, o galago resgatado em Joanesburgo, é apenas uma das muitas histórias de superação e recuperação que demonstram o incrível potencial de resiliência desses animais, que continuam a encantar cientistas e amantes da natureza ao redor do mundo.

     Foto: Reprodução de Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay