Concha marinha vira ponto de discussão entre arqueólogos

Redação Flipar
  • <p>Pesquisadores da Universidade de Barcelona analisaram 12 peças datadas entre o fim do quinto e o início do quarto milênio antes de Cristo e identificaram intervenções deliberadas, como o corte preciso da ponta para formar um bocal.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo/Artsoundscapes ERC Project
  • <p>Testes de sopro indicaram controle de timbre e emissão estável de som, sugerindo uso em minas e povoados neolíticos. A repetição do padrão reforça que não se tratava de item decorativo, mas artefato planejado para comunicação e organização coletiva.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo/Artsoundscapes ERC Project
  • <p>Quem costuma ir à praia, aliás, deve encontrar muitas conchas e nem imagina a importância desses elementos para o ecossistema. Afinal, elas contribuem para que moluscos e até mesmo caranguejos-eremitas encontrem uma superfície protetora.</p>

     Foto: - Creative Commons
  • <p>Além disso, as conchas podem aparecer em bijuterias, anéis e colares e tem valor místico. É, portanto, um elemento marítimo que representa o prazer, a prosperidade e a sorte.</p>

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Retirar as conchas do mar pode causas um efeito dominó e acarretar em prejuízos ao ecossistema. O carbonato de cálcio, presente nas conchas, é depositado pelos moluscos. Algo que evita que os animais recorram a materiais contaminados.</p>

     Foto: RDeminicis/Wikimédia Commons
  • <p>Por serem compostas por carbonato de cálcio (CaCO3), as conchas também devolvem esse material ao oceano, permitindo que ele seja “reciclado”, na prática.</p>

     Foto: Flickr Tomás de Cos Relaño
  • <p>É justamente esse o composto que dá forma ao esqueleto de muitas espécies marinhas. Ou seja, elas são um recurso importante e devem ser encaradas dessa forma.</p>

     Foto: Flickr Cláudio Maranhão
  • <p>A partir de um estudo publicado na revista Plos One, em 2014, uma triste realidade veio à tona. Estima-se que 60% das conchas já desapareceram da praia de Llarga, que fica na Espanha.</p>

     Foto: Flickr Amália Souto e Silva
  • <p>Por outro lado, pesquisadores também notaram que o inverno era o período do ano em que elas eram encontradas em maior número. Isso indica a relação entre a disposição delas pela local e o fluxo de turistas na praia</p>

     Foto: Flickr MasterLucyah
  • <p>Existem muitos locais ao redor do mundo em que essa prática de retirar as conchas, pedras e areia é proibida justamente por terem a visão da importância desses elementos marítimos.</p>

     Foto: Flickr Adriana Oliveira
  • <p>Um deles Ã© o Reino Unido, que veda a retirada de material de qualquer praia pÃºblica. AlÃ©m disso, hÃ¡ paÃ­ses que punem essa aÃ§Ã£o com multa e atÃ© prisÃ£o.</p>

     Foto: Flickr ClÃ³vis Ferreira
  • <p>No Brasil, por exemplo, é proibido comercializar peças de artesanato com corais. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) também orienta que a coleta de conchas, pedras, estrelas do mar e ouriços seja evitada em todas as praias do país.</p>

     Foto: Flickr Marcelo Lombi
  • <p>Apesar dessas orientações, muitos ignoram, e até mesmo colocam a vida em risco ao tentar contato direto com conchas ou espécies marinhas como o ouriço-do-mar. Este animal está associado a muitos incidentes nas praias.</p>

     Foto: Flickr Talita Paiva
  • <p>A concha pode ser entendida como uma carapaÃ§a protetora de animais marinhos de corpo mole, como os moluscos. Ela tambÃ©m Ã© formada por nÃ¡car, uma mistura orgÃ¢nica de camadas de bifes (uma escleroproteÃ­na),</p>

     Foto: Flickr Manoel Moraes
  • <p>Ela é seguida de uma capa intermediária de calcite ou aragonite e, por último, uma camada de carbonato de cálcio cristalizado. De uma maneira geral, a concha confere resistência aos organismos e serve como ponto de inserção de seus músculos.</p>

     Foto: Flickr marinaqueiroz
  • <p>Os moluscos são um dos tipos de organismos calcificadores, pois produzem estruturas calcificadas, como as conchas. Estas são feitas de um composto chamado carbonato de cálcio.</p>

     Foto: Flickr MATERIAL ANOS 80
  • <p>Para formá-las, o corpo do molusco secreta substâncias que contêm esse elemento, que endurecem e formam suas camadas. Conforme o animal cresce, elas também aumentam de tamanho, para acomodar seu corpo.</p>

     Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • <p>Elas costumam se organizar de várias formas, visto que lesmas e tritões possuem uma concha única em forma de cone, sendo chamados de moluscos univalves.</p>

     Foto: Imagem de Alex por Pixabay
