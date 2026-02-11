Concha marinha vira ponto de discussão entre arqueólogos
Pesquisadores da Universidade de Barcelona analisaram 12 peças datadas entre o fim do quinto e o início do quarto milênio antes de Cristo e identificaram intervenções deliberadas, como o corte preciso da ponta para formar um bocal.Foto: Reprodução de vídeo/Artsoundscapes ERC Project
Testes de sopro indicaram controle de timbre e emissão estável de som, sugerindo uso em minas e povoados neolíticos. A repetição do padrão reforça que não se tratava de item decorativo, mas artefato planejado para comunicação e organização coletiva.Foto: Reprodução de vídeo/Artsoundscapes ERC Project
Quem costuma ir à praia, aliás, deve encontrar muitas conchas e nem imagina a importância desses elementos para o ecossistema. Afinal, elas contribuem para que moluscos e até mesmo caranguejos-eremitas encontrem uma superfície protetora.Foto: - Creative Commons
Além disso, as conchas podem aparecer em bijuterias, anéis e colares e tem valor místico. É, portanto, um elemento marítimo que representa o prazer, a prosperidade e a sorte.Foto: Reprodução de Youtube
Retirar as conchas do mar pode causas um efeito dominó e acarretar em prejuízos ao ecossistema. O carbonato de cálcio, presente nas conchas, é depositado pelos moluscos. Algo que evita que os animais recorram a materiais contaminados.Foto: RDeminicis/Wikimédia Commons
Por serem compostas por carbonato de cálcio (CaCO3), as conchas também devolvem esse material ao oceano, permitindo que ele seja “reciclado”, na prática.Foto: Flickr Tomás de Cos Relaño
É justamente esse o composto que dá forma ao esqueleto de muitas espécies marinhas. Ou seja, elas são um recurso importante e devem ser encaradas dessa forma.Foto: Flickr Cláudio Maranhão
A partir de um estudo publicado na revista Plos One, em 2014, uma triste realidade veio à tona. Estima-se que 60% das conchas já desapareceram da praia de Llarga, que fica na Espanha.Foto: Flickr Amália Souto e Silva
Por outro lado, pesquisadores também notaram que o inverno era o período do ano em que elas eram encontradas em maior número. Isso indica a relação entre a disposição delas pela local e o fluxo de turistas na praiaFoto: Flickr MasterLucyah
Existem muitos locais ao redor do mundo em que essa prática de retirar as conchas, pedras e areia é proibida justamente por terem a visão da importância desses elementos marítimos.Foto: Flickr Adriana Oliveira
No Brasil, por exemplo, é proibido comercializar peças de artesanato com corais. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) também orienta que a coleta de conchas, pedras, estrelas do mar e ouriços seja evitada em todas as praias do país.Foto: Flickr Marcelo Lombi
Apesar dessas orientações, muitos ignoram, e até mesmo colocam a vida em risco ao tentar contato direto com conchas ou espécies marinhas como o ouriço-do-mar. Este animal está associado a muitos incidentes nas praias.Foto: Flickr Talita Paiva
A concha pode ser entendida como uma carapaÃ§a protetora de animais marinhos de corpo mole, como os moluscos. Ela tambÃ©m Ã© formada por nÃ¡car, uma mistura orgÃ¢nica de camadas de bifes (uma escleroproteÃna),Foto: Flickr Manoel Moraes
Ela é seguida de uma capa intermediária de calcite ou aragonite e, por último, uma camada de carbonato de cálcio cristalizado. De uma maneira geral, a concha confere resistência aos organismos e serve como ponto de inserção de seus músculos.Foto: Flickr marinaqueiroz
Os moluscos são um dos tipos de organismos calcificadores, pois produzem estruturas calcificadas, como as conchas. Estas são feitas de um composto chamado carbonato de cálcio.Foto: Flickr MATERIAL ANOS 80
Para formá-las, o corpo do molusco secreta substâncias que contêm esse elemento, que endurecem e formam suas camadas. Conforme o animal cresce, elas também aumentam de tamanho, para acomodar seu corpo.Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Elas costumam se organizar de várias formas, visto que lesmas e tritões possuem uma concha única em forma de cone, sendo chamados de moluscos univalves.Foto: Imagem de Alex por Pixabay