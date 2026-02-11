Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Catedral de importante cidade alemã abriga restos mortais dos Reis Magos

RF
Redação Flipar
  • <p>Trata-se da Catedral de Colônia, que recebeu a pedra fundamental em 15 de agosto de 1248, ainda durante a Idade Média, e fica situada às margens do Rio Reno. </p>

    Trata-se da Catedral de Colônia, que recebeu a pedra fundamental em 15 de agosto de 1248, ainda durante a Idade Média, e fica situada às margens do Rio Reno.

    Foto: Imagem de taxicologne por Pixabay
  • <p>Entre 1880 a 1884, a construção no centro de Colônia foi considerada o edifício mais alto do mundo. </p>

    Entre 1880 a 1884, a construção no centro de Colônia foi considerada o edifício mais alto do mundo.

    Foto: Imagem de Myléne por Pixabay
  • <p>Com suas torres gÃªmeas que alcanÃ§am 157 metros de altura, a Catedral de ColÃŽnia foi erigida em estilo gÃ³tico, assim como a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris. </p>

    Com suas torres gÃªmeas que alcanÃ§am 157 metros de altura, a Catedral de ColÃŽnia foi erigida em estilo gÃ³tico, assim como a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris.

    Foto: Imagem de B. Hochsprung por Pixabay
  • <p>Do alto da Torre Sul da imponente estrutura arquitetônica o visitante tem uma visão panorâmica da cidade de Colônia. </p>

    Do alto da Torre Sul da imponente estrutura arquitetônica o visitante tem uma visão panorâmica da cidade de Colônia.

    Foto: Imagem de Shary Reeves por Pixabay
  • <p>A principal atração da Catedral de Colônia é um relicário que contém os supostos restos mortais dos Reis Magos. </p>

    A principal atração da Catedral de Colônia é um relicário que contém os supostos restos mortais dos Reis Magos.

    Foto: reprodução Facebook
  • <p>De acordo com os registros históricos, as ossadas dos Reis Magos da tradição cristã foram tomadas de Milão pelo imperador Francisco Barbarossa, do Sacro Império Romano, e cedidas à Catedral de Colônia, onde estão depositadas em uma arca de ouro.</p>

    De acordo com os registros históricos, as ossadas dos Reis Magos da tradição cristã foram tomadas de Milão pelo imperador Francisco Barbarossa, do Sacro Império Romano, e cedidas à Catedral de Colônia, onde estão depositadas em uma arca de ouro.

     Foto:
  • <p>Segundo a tradição cristã, os três reis magos se chamavam Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltasar. O cânone sustenta que, guiados por uma estrela, eles chegaram a Belém, na Judeia, e levaram presentes (ouro, incenso e mirra) ao recém-nascido Jesus Cristo. </p>

    Segundo a tradição cristã, os três reis magos se chamavam Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltasar. O cânone sustenta que, guiados por uma estrela, eles chegaram a Belém, na Judeia, e levaram presentes (ouro, incenso e mirra) ao recém-nascido Jesus Cristo.

    Foto: Beckstet wikimedia commons
  • <p>No calendário católico, em 6 de janeiro é celebrado o Dia de Reis, ou Epifania, que lembra o encontro dos magos com Jesus. Na liturgia, a data encerra os festejos natalinos, iniciados quatro domingos antes do 25 de dezembro. </p>

    No calendário católico, em 6 de janeiro é celebrado o Dia de Reis, ou Epifania, que lembra o encontro dos magos com Jesus. Na liturgia, a data encerra os festejos natalinos, iniciados quatro domingos antes do 25 de dezembro.

    Foto: Imagem de Josep Monter Martinez por Pixabay
  • <p>A cidade de Colônia foi fundada pelos romanos há mais de dois mil anos. Ela localiza-se na Renânia do Norte-Vestfália, estado alemão que faz fronteira com Holanda e Bélgica. </p>

    A cidade de Colônia foi fundada pelos romanos há mais de dois mil anos. Ela localiza-se na Renânia do Norte-Vestfália, estado alemão que faz fronteira com Holanda e Bélgica.

    Foto: TUBS wikimedia commons
  • <p>O centro histórico, onde está a catedral gótica, também é endereço do Museu Romano-Germânico, fundado após a Segunda Guerra Mundial. </p>

    O centro histórico, onde está a catedral gótica, também é endereço do Museu Romano-Germânico, fundado após a Segunda Guerra Mundial.

    Foto: Raimundo Spekking wikimedia commons
  • <p>À época, a cidade passava por sua reconstrução após sofrer com os intensos bombardeios do maior conflito militar do Século 20. </p>

    À época, a cidade passava por sua reconstrução após sofrer com os intensos bombardeios do maior conflito militar do Século 20.

    Foto:
  • <p>Na mesma região situa-se o Museu Ludwig, com um importante acervo de arte moderna. Na exposição permanente há obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso e Andy Warhol. </p>

    Na mesma região situa-se o Museu Ludwig, com um importante acervo de arte moderna. Na exposição permanente há obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso e Andy Warhol.

    Foto: Raimond Spekking wikimedia commons
  • <p>O portentoso Rio Reno compõe cartões-postais de Colônia. Pela ponte Hohenzollern é possível atravessar para a outra margem fluvial e conhecer mais atrações da cidade. </p>

    O portentoso Rio Reno compõe cartões-postais de Colônia. Pela ponte Hohenzollern é possível atravessar para a outra margem fluvial e conhecer mais atrações da cidade.

    Foto: Imagem de Torsten por Pixabay
  • <p>Para ter uma vista panorâmica da cidade, uma opção é subir ao topo do arranha-céu Köln Triangle (Triângulo Colônia). </p>

    Para ter uma vista panorâmica da cidade, uma opção é subir ao topo do arranha-céu Köln Triangle (Triângulo Colônia).

    Foto: Judith Strucker wikimedia commons
  • <p>Para os interessados em espetáculos de música clássica, a cidade alemã oferece a Ópera de Colônia, teatro inaugurado em 1957.</p>

    Para os interessados em espetáculos de música clássica, a cidade alemã oferece a Ópera de Colônia, teatro inaugurado em 1957.

     Foto: Hanserblich wikimedia commons
  • <p>Colônia sedia a festa carnavalesca mais badalada da Alemanha. Assim como no Brasil, a folia da cidade conta com alegorias, desfiles, bailes de máscaras e outros festejos. </p>

    Colônia sedia a festa carnavalesca mais badalada da Alemanha. Assim como no Brasil, a folia da cidade conta com alegorias, desfiles, bailes de máscaras e outros festejos.

    Foto:
  • <p>Colônia é casa do clube de futebol homônimo, tricampeão alemão (temporadas 1961/62, 1963/64 e 1977/78). Atualmente, a equipe disputa a segunda divisão nacional. </p>

    Colônia é casa do clube de futebol homônimo, tricampeão alemão (temporadas 1961/62, 1963/64 e 1977/78). Atualmente, a equipe disputa a segunda divisão nacional.

    Foto: Markus Unger wikimedia commons
  • <p>O transporte público de Colônia é formado por redes de ônibus e trens, que servem toda a cidade. No entanto, no centro é possível circular facilmente a pé. </p>

    O transporte público de Colônia é formado por redes de ônibus e trens, que servem toda a cidade. No entanto, no centro é possível circular facilmente a pé.

    Foto: Qualle wikimedia commons
  • <p>A famosa água de Colônia originou-se na cidade. A sua invenção é atribuída ao italiano Giovanni Paolo Féminis, que morava na localidade alemã e decidiu homenageá-la com o nome do perfume. </p>

    A famosa água de Colônia originou-se na cidade. A sua invenção é atribuída ao italiano Giovanni Paolo Féminis, que morava na localidade alemã e decidiu homenageá-la com o nome do perfume.

    Foto: Reprodução
  • <p>Quarta cidade mais populosa da Alemanha, Colônia tem cerca de um milhão de habitantes, ficando atrás apenas da capital Berlim, além de Hamburgo e Munique. </p>

    Quarta cidade mais populosa da Alemanha, Colônia tem cerca de um milhão de habitantes, ficando atrás apenas da capital Berlim, além de Hamburgo e Munique.

    Foto: Tomy Badurina wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay