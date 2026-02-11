Catedral de importante cidade alemã abriga restos mortais dos Reis Magos
Trata-se da Catedral de Colônia, que recebeu a pedra fundamental em 15 de agosto de 1248, ainda durante a Idade Média, e fica situada às margens do Rio Reno.Foto: Imagem de taxicologne por Pixabay
Entre 1880 a 1884, a construção no centro de Colônia foi considerada o edifício mais alto do mundo.Foto: Imagem de Myléne por Pixabay
Com suas torres gÃªmeas que alcanÃ§am 157 metros de altura, a Catedral de ColÃŽnia foi erigida em estilo gÃ³tico, assim como a famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris.Foto: Imagem de B. Hochsprung por Pixabay
Do alto da Torre Sul da imponente estrutura arquitetônica o visitante tem uma visão panorâmica da cidade de Colônia.Foto: Imagem de Shary Reeves por Pixabay
A principal atração da Catedral de Colônia é um relicário que contém os supostos restos mortais dos Reis Magos.Foto: reprodução Facebook
De acordo com os registros históricos, as ossadas dos Reis Magos da tradição cristã foram tomadas de Milão pelo imperador Francisco Barbarossa, do Sacro Império Romano, e cedidas à Catedral de Colônia, onde estão depositadas em uma arca de ouro.Foto:
Segundo a tradição cristã, os três reis magos se chamavam Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltasar. O cânone sustenta que, guiados por uma estrela, eles chegaram a Belém, na Judeia, e levaram presentes (ouro, incenso e mirra) ao recém-nascido Jesus Cristo.Foto: Beckstet wikimedia commons
No calendário católico, em 6 de janeiro é celebrado o Dia de Reis, ou Epifania, que lembra o encontro dos magos com Jesus. Na liturgia, a data encerra os festejos natalinos, iniciados quatro domingos antes do 25 de dezembro.Foto: Imagem de Josep Monter Martinez por Pixabay
A cidade de Colônia foi fundada pelos romanos há mais de dois mil anos. Ela localiza-se na Renânia do Norte-Vestfália, estado alemão que faz fronteira com Holanda e Bélgica.Foto: TUBS wikimedia commons
O centro histórico, onde está a catedral gótica, também é endereço do Museu Romano-Germânico, fundado após a Segunda Guerra Mundial.Foto: Raimundo Spekking wikimedia commons
À época, a cidade passava por sua reconstrução após sofrer com os intensos bombardeios do maior conflito militar do Século 20.Foto:
Na mesma região situa-se o Museu Ludwig, com um importante acervo de arte moderna. Na exposição permanente há obras de Salvador Dalí, Pablo Picasso e Andy Warhol.Foto: Raimond Spekking wikimedia commons
O portentoso Rio Reno compõe cartões-postais de Colônia. Pela ponte Hohenzollern é possível atravessar para a outra margem fluvial e conhecer mais atrações da cidade.Foto: Imagem de Torsten por Pixabay
Para ter uma vista panorâmica da cidade, uma opção é subir ao topo do arranha-céu Köln Triangle (Triângulo Colônia).Foto: Judith Strucker wikimedia commons
Para os interessados em espetáculos de música clássica, a cidade alemã oferece a Ópera de Colônia, teatro inaugurado em 1957.Foto: Hanserblich wikimedia commons
Colônia sedia a festa carnavalesca mais badalada da Alemanha. Assim como no Brasil, a folia da cidade conta com alegorias, desfiles, bailes de máscaras e outros festejos.Foto:
Colônia é casa do clube de futebol homônimo, tricampeão alemão (temporadas 1961/62, 1963/64 e 1977/78). Atualmente, a equipe disputa a segunda divisão nacional.Foto: Markus Unger wikimedia commons
O transporte público de Colônia é formado por redes de ônibus e trens, que servem toda a cidade. No entanto, no centro é possível circular facilmente a pé.Foto: Qualle wikimedia commons
A famosa água de Colônia originou-se na cidade. A sua invenção é atribuída ao italiano Giovanni Paolo Féminis, que morava na localidade alemã e decidiu homenageá-la com o nome do perfume.Foto: Reprodução
Quarta cidade mais populosa da Alemanha, Colônia tem cerca de um milhão de habitantes, ficando atrás apenas da capital Berlim, além de Hamburgo e Munique.Foto: Tomy Badurina wikimedia commons