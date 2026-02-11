Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Abandonado há décadas, ‘Hotel Esqueleto’ atrai a curiosidade na floresta

RF
Redação Flipar
  • <p>Projetado em 1953 para ser um símbolo de luxo, o empreendimento faliu nos anos 1970 após diversas crises financeiras.</p>

    Projetado em 1953 para ser um símbolo de luxo, o empreendimento faliu nos anos 1970 após diversas crises financeiras.

     Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
  • <p>A proposta era ambiciosa: um hotel de luxo com 440 quartos, vista para o oceano Atlântico, a Pedra da Gávea e as montanhas cariocas, além de contar com um teleférico que o ligaria diretamente à praia.</p>

    A proposta era ambiciosa: um hotel de luxo com 440 quartos, vista para o oceano Atlântico, a Pedra da Gávea e as montanhas cariocas, além de contar com um teleférico que o ligaria diretamente à praia.

     Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
  • <p>Em 1977, uma empresa norte-americana chegou a tentar retomar o projeto, mas também declarou falência. </p>

    Em 1977, uma empresa norte-americana chegou a tentar retomar o projeto, mas também declarou falência.

    Foto: - Reprodução do X @SensesAtlas
  • <p>Desde então, o hotel nunca foi finalizado e permanece como uma imensa carcaça de concreto, sem acabamentos, dominada pela vegetação ao redor.</p>

    Desde então, o hotel nunca foi finalizado e permanece como uma imensa carcaça de concreto, sem acabamentos, dominada pela vegetação ao redor.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>Apesar de nunca ter sido concluído, o local chegou a sediar festas da elite carioca nos anos 1960-70.</p>

    Apesar de nunca ter sido concluído, o local chegou a sediar festas da elite carioca nos anos 1960-70.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>Mais tarde, o empreendimento abandonado virou ponto de exploração urbana, com visitantes arriscando-se em sua estrutura precária.</p>

    Mais tarde, o empreendimento abandonado virou ponto de exploração urbana, com visitantes arriscando-se em sua estrutura precária.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>Muita gente se aventura a subir os 270 degraus do prédio, apesar dos perigos e do acesso restrito.</p>

    Muita gente se aventura a subir os 270 degraus do prédio, apesar dos perigos e do acesso restrito.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>Em 2011, surgiram planos para transformá-lo em um hotel boutique, mas obstáculos legais e ambientais atrasaram as obras.</p>

    Em 2011, surgiram planos para transformá-lo em um hotel boutique, mas obstáculos legais e ambientais atrasaram as obras.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>O projeto obteve licenças ambientais e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o que ainda possibilita sua retomada.</p>

    O projeto obteve licenças ambientais e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o que ainda possibilita sua retomada.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>Ainda assim, mesmo com o otimismo dos idealizadores, o futuro do “Hotel Esqueleto” ainda é um mistério, travado por questões legais e burocráticas.</p>

    Ainda assim, mesmo com o otimismo dos idealizadores, o futuro do “Hotel Esqueleto” ainda é um mistério, travado por questões legais e burocráticas.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>Enquanto isso, o prédio segue como uma figura emblemática e curiosa da paisagem carioca. Sua atmosfera enigmática e visual cinematográfico já serviram de cenário para videoclipes, ensaios fotográficos e campanhas publicitárias.</p>

    Enquanto isso, o prédio segue como uma figura emblemática e curiosa da paisagem carioca. Sua atmosfera enigmática e visual cinematográfico já serviram de cenário para videoclipes, ensaios fotográficos e campanhas publicitárias.

     Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • <p>A Floresta da Tijuca, onde fica o hotel, é uma das maiores florestas urbanas do mundo.</p>

    A Floresta da Tijuca, onde fica o hotel, é uma das maiores florestas urbanas do mundo.

     Foto: Ana Carla AZ/Wikimédia Commons
  • <p>Com cerca de 39 quilômetros quadrados, a floresta faz parte do Parque Nacional da Tijuca e é um verdadeiro santuário ecológico.</p>

    Com cerca de 39 quilômetros quadrados, a floresta faz parte do Parque Nacional da Tijuca e é um verdadeiro santuário ecológico.

     Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
  • <p>O que torna a floresta ainda mais especial é sua história de recuperação: no século 19, a área sofreu intenso desmatamento devido à plantação de café, o que comprometeu os mananciais que abasteciam a cidade. </p>

    O que torna a floresta ainda mais especial é sua história de recuperação: no século 19, a área sofreu intenso desmatamento devido à plantação de café, o que comprometeu os mananciais que abasteciam a cidade.

    Foto: Renato.moura.b/Wikimédia Commons
  • <p>Para reverter os danos, o imperador Dom Pedro II ordenou o reflorestamento da região, trabalho realizado por escravizados alforriados, resultando na floresta que é conhecida hoje.</p>

    Para reverter os danos, o imperador Dom Pedro II ordenou o reflorestamento da região, trabalho realizado por escravizados alforriados, resultando na floresta que é conhecida hoje.

     Foto: Mcalvet/Wikimédia Commons
  • <p>A vegetaÃ§Ã£o da Floresta da Tijuca Ã© majoritariamente composta por espÃ©cies da Mata AtlÃ¢ntica, com uma rica biodiversidade de flora e fauna.</p>

    A vegetaÃ§Ã£o da Floresta da Tijuca Ã© majoritariamente composta por espÃ©cies da Mata AtlÃ¢ntica, com uma rica biodiversidade de flora e fauna.

     Foto: Halley Pacheco de Oliveira/WikimÃ©dia Commons
  • <p>Animais como macacos-prego, tucanos, preguiças e diversas espécies de borboletas habitam o local, além de uma grande variedade de árvores nativas, bromélias e orquídeas.</p>

    Animais como macacos-prego, tucanos, preguiças e diversas espécies de borboletas habitam o local, além de uma grande variedade de árvores nativas, bromélias e orquídeas.

     Foto: Keoma-Coutinho/ICMBio
  • <p>A floresta também abriga diversos atrativos naturais e históricos, como a Cascatinha Taunay, a Pedra da Gávea e o Pico da Tijuca (o ponto mais alto da floresta, com 1.021 metros de altitude).</p>

    A floresta também abriga diversos atrativos naturais e históricos, como a Cascatinha Taunay, a Pedra da Gávea e o Pico da Tijuca (o ponto mais alto da floresta, com 1.021 metros de altitude).

     Foto: Flickr Beth Castelo
  • <p>A Vista Chinesa, de onde se tem uma das mais belas panorâmicas do Rio, também é outro ponto turístico muito visitado da floresta.</p>

    A Vista Chinesa, de onde se tem uma das mais belas panorâmicas do Rio, também é outro ponto turístico muito visitado da floresta.

     Foto: Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay