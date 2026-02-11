Lee Junho: do 2PM ao sucesso nos doramas e a nova fase como empresário
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-Cashero.jpg?20260211083814" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-23.jpg?20260211083814" width="1114" height="626">
Foto: Reprodução Instagram /@le2jh
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-3.jpg?20260211083814" width="1114" height="626">
Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-4.jpg?20260211083819" width="1114" height="626">
Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-192150.jpg?20260211083818" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/2PM.jpg?20260211083818" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-191853.jpg?20260211083818" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/2PM_2021.jpg?20260211083819" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-5.jpg?20260211083821" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-6.jpg?20260211083822" width="1114" height="626">
Foto: Reprodução Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-Kimi-No-Koe.jpg?20260211083820" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-2.jpg?20260211083820" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-Olhos-Frios.jpg?20260211083822" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-16.jpg?20260211083824" width="1114" height="626">
Foto: Reprodução Instagram /@le2jh
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-The-Red-Sleeve.jpg?20260211083824" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-10-185712.jpg?20260211083822" width="1114" height="626">
Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Lee-Junho-e-Yoona.jpg?20260211083823" width="1114" height="626">
A parceria teve ampla recepção do público e gerou rumores de relacionamento, posteriormente negados por suas agências.Foto: Divulgação