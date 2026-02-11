Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Brasil no topo! Conheça a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, eleita a melhor do mundo em ranking internacional

RF
Redação Flipar
  • <p>O título reconheceu o local como um modelo de sucesso na conciliação entre turismo de alta qualidade e preservação rigorosa de ecossistemas sensíveis.</p>

    O título reconheceu o local como um modelo de sucesso na conciliação entre turismo de alta qualidade e preservação rigorosa de ecossistemas sensíveis.

     Foto: Reprodução do Flickr Raoni Coriolano
  • <p>Diferentemente de praias urbanas, nas praias de enclave o acesso é controlado e feito apenas por barcos.</p>

    Diferentemente de praias urbanas, nas praias de enclave o acesso é controlado e feito apenas por barcos.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima
  • <p>Esse aspecto permite o monitoramento do fluxo de visitantes e a consequente redução do impacto ambiental na Mata Atlântica e nos recifes.</p>

    Esse aspecto permite o monitoramento do fluxo de visitantes e a consequente redução do impacto ambiental na Mata Atlântica e nos recifes.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima
  • <p>A praia é detentora do selo internacional Bandeira Azul, que exige padrões rígidos de segurança, infraestrutura sanitária e educação ambiental.</p>

    A praia é detentora do selo internacional Bandeira Azul, que exige padrões rígidos de segurança, infraestrutura sanitária e educação ambiental.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima
  • <p>A praia conta com estrutura simples para visitantes, como barracas e restaurantes rústicos, mas mantém clima sossegado e organizado, com controle de acesso em períodos de grande movimento.</p>

    A praia conta com estrutura simples para visitantes, como barracas e restaurantes rústicos, mas mantém clima sossegado e organizado, com controle de acesso em períodos de grande movimento.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Passeios e Viagens
  • <p>Como critérios, a avaliação internacional destacou a organização do comércio local, a acessibilidade, a proteção da biodiversidade e a resiliência contra mudanças climáticas.</p>

    Como critérios, a avaliação internacional destacou a organização do comércio local, a acessibilidade, a proteção da biodiversidade e a resiliência contra mudanças climáticas.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima
  • <p>O modelo da Ilha dos Frades serve agora como laboratório e inspiração para outros destinos que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico com a autossuficiência e a proteção de áreas costeiras frágeis.</p>

    O modelo da Ilha dos Frades serve agora como laboratório e inspiração para outros destinos que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico com a autossuficiência e a proteção de áreas costeiras frágeis.

     Foto: Reprodução do Flickr Mudestino Barroso
  • <p>A Ilha dos Frades é uma das ilhas mais belas da Baía de Todos-os-Santos, em Salvador.</p>

    A Ilha dos Frades é uma das ilhas mais belas da Baía de Todos-os-Santos, em Salvador.

     Foto: Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial
  • <p>O local é um verdadeiro refúgio ecológico que combina preservação ambiental com um charme histórico.</p>

    O local é um verdadeiro refúgio ecológico que combina preservação ambiental com um charme histórico.

     Foto: Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial
  • <p>Com seu formato que remete a uma estrela de 15 pontas, a ilha se destaca pela biodiversidade da Mata Atlântica e por praias de águas cristalinas e mornas.</p>

    Com seu formato que remete a uma estrela de 15 pontas, a ilha se destaca pela biodiversidade da Mata Atlântica e por praias de águas cristalinas e mornas.

     Foto: Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial
  • <p>A ilha também conta com igrejas históricas, como a de Nossa Senhora de Guadalupe, do século 18, e trilhas que levam a mirantes e áreas de mata atlântica.</p>

    A ilha também conta com igrejas históricas, como a de Nossa Senhora de Guadalupe, do século 18, e trilhas que levam a mirantes e áreas de mata atlântica.

     Foto: Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial
  • <p>O acesso é feito predominantemente por barcos que partem do Terminal Turístico de Salvador ou de Madre de Deus, garantindo uma atmosfera de tranquilidade e exclusividade.</p>

    O acesso é feito predominantemente por barcos que partem do Terminal Turístico de Salvador ou de Madre de Deus, garantindo uma atmosfera de tranquilidade e exclusividade.

     Foto: Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial
  • <p>Por ser uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a infraestrutura da ilha é cuidadosamente planejada para minimizar o impacto humano.</p>

    Por ser uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a infraestrutura da ilha é cuidadosamente planejada para minimizar o impacto humano.

     Foto: Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial
  • <p>Além de tudo, a Ilha dos Frades conta com excelentes restaurantes de culinária baiana em um ambiente bem longe do agito urbano da capital.</p>

    Além de tudo, a Ilha dos Frades conta com excelentes restaurantes de culinária baiana em um ambiente bem longe do agito urbano da capital.

     Foto: Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay