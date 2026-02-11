Assine
11 de fevereiro: Sete anos sem Ricardo Boechat; relembre mortes trágicas de jornalistas

RF
Redação Flipar
    Boechat morreu quando o helicóptero que o levava de Campinas para São Paulo caiu na rodovia Anhanguera. Ele tinha feito uma palestra no interior paulista depois de apresentar seu último programa na rádio. Tinha 66 anos.

    Foto: Reprodução Cidade Alerta TV Record
    No último programa que apresentou na rádio Band News (foto), Boechat abordou, entre outros temas, as tragédias de Brumadinho e do Ninho do Urubu (CT do Flamengo), cobrando rigor nas investigações. Não podia imaginar que ele mesmo, poucas horas depois, seria vítima de outra tragédia.

    Foto: reprodução YouTube Band News
    A morte de Boechat causou forte comoção na Band News, onde ele era referência para os jornalistas. A apresentadora Paloma Tocci postou nas redes sociais fotos ao lado do colega e escreveu “Quanta saudade. Com você aprendi tanto”.

    Foto: reprodução instagram paloma tocci
    Assim como Boechat, outros jornalistas brasileiros morreram de forma trágica. Veja a seguir alguns casos que entraram para a história.

    Foto: engin akyurt pixabay
  • <p>A tragédia com o avião teria um desdobramento dramático. No dia seguinte (29/6/1984), o repórter Samuel Wainer Filho e o cinegrafista Felipe Ruiz foram ao Norte Fluminense para a cobertura do acidente e, na volta, também morreram. O carro da Globo derrapou e bateu em uma árvore na rodovia RJ-124, em Araruama (RJ). </p>

    A tragédia com o avião teria um desdobramento dramático. No dia seguinte (29/6/1984), o repórter Samuel Wainer Filho e o cinegrafista Felipe Ruiz foram ao Norte Fluminense para a cobertura do acidente e, na volta, também morreram. O carro da Globo derrapou e bateu em uma árvore na rodovia RJ-124, em Araruama (RJ).

    Foto: reprodução Images&Visions
  • <p>Samuel era filho do jornalista e empresário Samuel Wainer (foto), grande nome da Comunicação no Brasil, fundador do jornal Última Hora, e da jornalista Danuza Leão.</p>

    Samuel era filho do jornalista e empresário Samuel Wainer (foto), grande nome da Comunicação no Brasil, fundador do jornal Última Hora, e da jornalista Danuza Leão.

     Foto: arquivo pessoal Bruno Wainer
  • <p>Em 29/11/2016, 20 jornalistas morreram na tragédia com o avião da Chapecoense. Eles estavam no voo com a delegação do clube catarinense para a cobertura da final da Copa Sul-Americana, em Medellín (Colômbia). </p>

    Em 29/11/2016, 20 jornalistas morreram na tragédia com o avião da Chapecoense. Eles estavam no voo com a delegação do clube catarinense para a cobertura da final da Copa Sul-Americana, em Medellín (Colômbia).

    Foto: Reprodução/ TV Record
  • <p>Eram seis jornalistas da Fox, 3 da TV Globo, um do GloboEsporte.com, quatro da RBS, dois da Rádio Super Condá, dois da Rádio Chapecó, um da Rádio Vang e da RIC TV (afiliada da TV Record) e um da Rádio Oeste.</p>

    Eram seis jornalistas da Fox, 3 da TV Globo, um do GloboEsporte.com, quatro da RBS, dois da Rádio Super Condá, dois da Rádio Chapecó, um da Rádio Vang e da RIC TV (afiliada da TV Record) e um da Rádio Oeste.

     Foto: reprodução otempo.com.br
  • <p>Em 11/7/1973, o primeiro diretor de Esportes da TV Globo, Júlio de Lamare, foi uma das 122 vítimas da queda do avião da Varig, que foi do Rio para a Europa e caiu perto do aeroporto de Orly (França). Júlio ia cobrir o GP de Silverstone de Fórmula 1, na Inglaterra. Tinha 45 anos. </p>

    Em 11/7/1973, o primeiro diretor de Esportes da TV Globo, Júlio de Lamare, foi uma das 122 vítimas da queda do avião da Varig, que foi do Rio para a Europa e caiu perto do aeroporto de Orly (França). Júlio ia cobrir o GP de Silverstone de Fórmula 1, na Inglaterra. Tinha 45 anos.

    Foto: Reprodução Globo
  • <p>Em 4/4/2021, o jornalista Wilson Zanini, 48 anos, morreu em acidente de carro em Fortaleza. Ele trabalhava no gabinete do governador Camilo Santana. </p>

    Em 4/4/2021, o jornalista Wilson Zanini, 48 anos, morreu em acidente de carro em Fortaleza. Ele trabalhava no gabinete do governador Camilo Santana.

    Foto: Reprodução Sindicato dos Jornalistas do Ceará
  • <p>Em 2/6/2002, o jornalista Tim Lopes foi assassinado por traficantes do Complexo do Alemão durante reportagem investigativa. A confirmação da morte foi feita após a descoberta de um fragmento de costela, cujo exame de DNA atestou pertencer ao jornalista. Ele tinha 51 anos. </p>

    Em 2/6/2002, o jornalista Tim Lopes foi assassinado por traficantes do Complexo do Alemão durante reportagem investigativa. A confirmação da morte foi feita após a descoberta de um fragmento de costela, cujo exame de DNA atestou pertencer ao jornalista. Ele tinha 51 anos.

    Foto: Impunidad wikimedia commons
  • <p>Também já ocorreram outros casos de assassinatos de jornalistas. Geralmente, profissionais que denunciaram crimes ou fraudes e tiveram as execuções encomendadas. Em 17/1/2018, o radialista Jefferson Pureza, 39 anos, foi morto a tiros em Edealina (Goiás) na varanda de casa. </p>

    Também já ocorreram outros casos de assassinatos de jornalistas. Geralmente, profissionais que denunciaram crimes ou fraudes e tiveram as execuções encomendadas. Em 17/1/2018, o radialista Jefferson Pureza, 39 anos, foi morto a tiros em Edealina (Goiás) na varanda de casa.

    Foto: reprodução Abraji
  • <p>Em 21/6/2018, o radialista Jairo de Souza, 43 anos, foi baleado e morreu quando chegava à Rádio Pérola, em Bragança (Pará). </p>

    Em 21/6/2018, o radialista Jairo de Souza, 43 anos, foi baleado e morreu quando chegava à Rádio Pérola, em Bragança (Pará).

    Foto: reprodução Abraji
  • <p>Em 12/2/2020, o jornalista Léo Veras foi morto em casa, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil. </p>

    Em 12/2/2020, o jornalista Léo Veras foi morto em casa, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia na fronteira com o Brasil.

    Foto: reprodução Abraji
  • <p>As investigações de crimes contra jornalistas são acompanhadas pela Abraji, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. </p>

    As investigações de crimes contra jornalistas são acompanhadas pela Abraji, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.

    Foto: angelo giordano pixabay
  • <p>No caso de Boechat, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluiu que houve falhas na manutenção do helicóptero e erro na conduta do piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos, que também morreu. </p>

    No caso de Boechat, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluiu que houve falhas na manutenção do helicóptero e erro na conduta do piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos, que também morreu.

    Foto: Reprodução Cidade Alerta TV Record
