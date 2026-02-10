Assine
Produção de vinho vai ocupar telhado de aeroporto italiano

Redação Flipar
    O escritório de arquitetura Rafael Viñoly Architects foi contratado para ser o responsável pela extensa reforma no aeroporto da capital da Toscana, com início em 2024 e previsão para o começo da produção até 2035.

     Foto: Divulgação
    A reforma prevê a criação de um espaço na cobertura do terminal para o cultivo de uvas destinadas à produção de vinho, ocupando uma área de 19 hectares.

     Foto: Ilo no Pixabay
    Serão 38 fileiras de videiras em vasos de concretos com um enólogo da Toscana à frente da coordenação da produção dos vinhos.

     Foto: Jill Wellington/Pixabay
    De acordo com o site Food and Wine, o vinho produzido no aeroporto de Florença será envelhecido em caves situadas abaixo do terminal de passageiros.

    Foto: Mattes/Wikimedia Commons
    “Este deve ser um projeto urbanístico, não um exercício de design isolado e divorciado de tudo, mas das exigências técnicas da aviação e da competição por passageiros”, explicou a direção do escritório responsável pelo planejamento na época do lançamento.

     Foto: Assianir/Wikimedia Commons
    Na reforma também estão previstas ações de melhorias na infraestrutura. Entre elas, a construção de uma nova área de embarque e desembarque e extensão e reorientação de uma das pistas.

    Foto: Assianir/Wikimedia Commons
    A presença do vinhedo na parte superior do aeroporto tem ainda finalidade estética, segundo os idealizadores.

    Foto: Saiko/Wikime
    A intenção é proporcionar um visual agradável para quem olha sua estrutura a partir do alto de pontos turísticos de Florença.

    Foto: Hagai Agmon/Wikimedia Commons
    O aeroporto pode ser visto do Duomo de Florença, por exemplo. A catedral é um dos cartões postais mais famosos do mundo e um dos principais símbolos do turismo na Itália.

    Foto: - Jebulon/Wikimedia Commons
    O projeto não recebeu apenas elogios. Rowan Moore, colunista do inglês The Guardian, questionou na época do lançamento do projeto o impacto da fumaça de jatos e do depósito de combustíveis nas safras de uvas.

    Foto: Mattes/Wikimedia Commons
    Florença guarda uma rica história e é famosa por seus pontos turísticos ligados à arte renascentista.

    Foto: eGuide Travel/Wikimedia Commons
    Cidade-natal do escritor Dante Alighieri, autor da “Divina Comédia”, Florença guarda obras de artistas do porte de Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael e Leonardo da Vinci, entre outros.

    Foto: Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons
    Muitas dessas belezas artísticas podem ser vistas na Galeria degli Uffizi, um dos mais antigos palácios da Itália.

    Foto: Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons
    Florenca fica na Toscana, uma das regiões mais visitadas da europa, reconhecida também pela beleza de seus cenários naturais.

    Foto: Imagem de Dominick Vietor por Pixabay
    As estradas que ligam as cidades da Toscana oferecem paisagem arrebatadora, com colinas verdejantes e vinhedos que jÃ¡ serviram de fotografia para filmes romÃ¢nticos.

    Foto: Radek Hloch/Wikimedia Commons
    Pisa, com sua famosa torre inclinada, é outro grande destaque que atrai turistas o ano inteiro. Ao lado da torre, fica a bela catedral da cidade.

    Foto: Marika Bortolami/Wikimedia Commons
    A Toscana tem 8 patrimônios da humanidade pela Unesco: os centros históricos das cidades de Florença, San Gimignano, Siena e Pienza; Praça dos Milagres em Pisa; Vale d’Orcia; Vilas e Jardins dos Médici; e Montecatini Terme.

    Foto: Massimo Catarinella/Wikimedia Commons
