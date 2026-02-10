As maiores estátuas do planeta: história, imponência e turismo

Estátua da Unidade (Índia) – 182m (240m com o pedestal) – Fica na ilha fluvial Sadhu Bet. Uma ponte liga a estátua ao continente. Feita entre 2013 e 2018 em homenagem a Sardar Patel , o primeiro vice-primeiro-ministro e Ministro do Interior da Índia após a independência. O ferro foi doado por mais de 500 mil fazendeiros.