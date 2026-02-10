Suculentas: plantas que ornamentam, embelezam e não dão trabalho para cultivar

Assine
    Pertencem a famílias como Crassulaceae, Aizoaceae e Cactaceae, com formas e cores variadas, mas sempre com a capacidade de reter água.

     Foto: Pixabay
    Têm origem em regiões da África, América e Ásia, adaptadas a desertos, montanhas e áreas costeiras, aproveitando a pouca umidade.

     Foto: Pixabay
    Hoje, são cultivadas no mundo todo, em jardins, vasos e arranjos decorativos, valorizadas pela beleza e praticidade.

     Foto: Pixabay
    Podem ser mantidas em casa, adaptando-se bem a ambientes internos iluminados e compondo a decoração com formato escultural.

     Foto: Pixabay
    Entre os tipos comuns estão Echeveria, Haworthia e Sedum, cada uma com características próprias e grande apelo visual.

     Foto: Pixabay
    Algumas, como a Kalanchoe, dão flores coloridas; outras, como Lithops, imitam pedras para se camuflar.

     Foto: Pixabay
    As folhas podem ser lisas, aveludadas, espinhosas ou cerosas, protegendo contra a perda de água.

     Foto: Pixabay
    Possuem fotossíntese CAM, abrindo estômatos à noite e fechando-os de dia para evitar transpiração excessiva.

     Foto: Pixabay
    Precisam de luz abundante, preferencialmente indireta, para manter cor e forma, evitando crescimento esticado.

     Foto: Pixabay
    A rega segue o método “molhar e secar”, evitando excesso que pode apodrecer as raízes.

     Foto:
    O solo deve drenar bem, com substrato próprio e vasos com furos no fundo.

     Foto: Pixabay
    A temperatura ideal é entre 15°C e 27°C, com regas reduzidas no inverno.

     Foto: Pixabay
    Fertilizar uma ou duas vezes ao ano, na primavera e no verão, ajuda no crescimento.

     Foto: Pixabay
    Algumas, como Aloe vera, têm usos medicinais, com propriedades cicatrizantes e hidratantes.

     Foto: Imagem de Didier por Pixabay
    São facilmente propagadas por folhas, estacas ou divisão, multiplicando-se rapidamente.

     Foto: Pixabay
    No paisagismo, aparecem em jardins de pedras, terrários e composições minimalistas.

     Foto: Imagem de ban933hao por Pixabay
    Com beleza, resistência e poucos cuidados, tornaram-se símbolo de praticidade no cultivo de plantas.

     Foto: Imagem de Martijn Hendrikx por Pixabay
