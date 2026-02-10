Nova adaptação de ‘Cabo do Medo’, série da Apple TV+ destaca Javier Bardem como vilão; confira!
Nascido em 1º de março de 1969, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Bardem vem de uma família profundamente ligada às artes. Sua mãe, Pilar Bardem, foi uma atriz respeitada.Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
Antes de se consolidar no cinema, jogou rugby na seleção espanhola e estudou artes plásticas. Com 11 anos, já atuava ao lado da mãe em algumas produções.Foto: Reprodução
Nos anos 1990, Bardem já faturou diversos prêmios de atuação na Europa, antes de ganhar destaque no cinema hollywoodiano.Foto: Reprodução
Em 1992, contracenou pela primeira vez com sua futura esposa, Penélope Cruz, na comédia romântica “Jamón, jamón”.Foto: Reprodução Papo de Cinema
Um de seus primeiros papéis que tiveram um reconhecimento maior foi em “Carne Trêmula”, de 1997, dirigido por Pedro Almodóvar.Foto: Reprodução
Em 2000, brilhou ao interpretar o escritor cubano Reynaldo Arenas em “Antes do Anoitecer” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator.Foto: Reprodução
A consagração veio em 2008, quando conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel o icônico vilão Anton Chigurh em “Onde os Fracos Não Têm Vez”.Foto: Reprodução
Antes disso, Bardem se destacou em outros filmes como “Colateral” e “Mar Adentro”, ambos lanÃ§ados em 2004.Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Dreamworks
Outros papéis marcantes incluem o vilão Raoul Silva em “007 – Operação Skyfall”, de 2012, e Juan Antonio na comédia romântica “Vicky Cristina Barcelona”, de 2008.Foto: Divulgação
Em 2010, Bardem viveu Uxbal no drama “Biutiful”, papel que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator.Foto: Divulgação
Mais recentemente, interpretou Stilgar na saga de ficção científica “Duna”, de 2021, e “Duna: Parte 2”, de 2024.Foto: Divulgação
Bardem e Penélope Cruz são casados desde 2010. Eles tiveram dois filhos juntos, Leo e Luna.Foto: Youtube Canal The List
Além do cinema, Bardem é engajado politicamente e já defendeu publicamente causas como os direitos palestinos.Foto: Reprodução
Atualmente, o ator mantém uma rotina rígida para não ficar muito tempo longe da família, conciliando trabalhos em Hollywood e a vida em Madri.Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado; CC-BY-SA