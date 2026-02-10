Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Nova adaptação de ‘Cabo do Medo’, série da Apple TV+ destaca Javier Bardem como vilão; confira!

RF
Redação Flipar
  • <p>Nascido em 1º de março de 1969, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Bardem vem de uma família profundamente ligada às artes. Sua mãe, Pilar Bardem, foi uma atriz respeitada.</p>

    Nascido em 1º de março de 1969, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Bardem vem de uma família profundamente ligada às artes. Sua mãe, Pilar Bardem, foi uma atriz respeitada.

     Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
  • <p>Antes de se consolidar no cinema, jogou rugby na seleção espanhola e estudou artes plásticas. Com 11 anos, já atuava ao lado da mãe em algumas produções.</p>

    Antes de se consolidar no cinema, jogou rugby na seleção espanhola e estudou artes plásticas. Com 11 anos, já atuava ao lado da mãe em algumas produções.

     Foto: Reprodução
  • <p>Nos anos 1990, Bardem já faturou diversos prêmios de atuação na Europa, antes de ganhar destaque no cinema hollywoodiano.</p>

    Nos anos 1990, Bardem já faturou diversos prêmios de atuação na Europa, antes de ganhar destaque no cinema hollywoodiano.

     Foto: Reprodução
  • <p>Em 1992, contracenou pela primeira vez com sua futura esposa, Penélope Cruz, na comédia romântica “Jamón, jamón”.</p>

    Em 1992, contracenou pela primeira vez com sua futura esposa, Penélope Cruz, na comédia romântica “Jamón, jamón”.

     Foto: Reprodução Papo de Cinema
  • <p>Um de seus primeiros papéis que tiveram um reconhecimento maior foi em “Carne Trêmula”, de 1997, dirigido por Pedro Almodóvar.</p>

    Um de seus primeiros papéis que tiveram um reconhecimento maior foi em “Carne Trêmula”, de 1997, dirigido por Pedro Almodóvar.

     Foto: Reprodução
  • <p>Em 2000, brilhou ao interpretar o escritor cubano Reynaldo Arenas em “Antes do Anoitecer” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator.</p>

    Em 2000, brilhou ao interpretar o escritor cubano Reynaldo Arenas em “Antes do Anoitecer” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator.

     Foto: Reprodução
  • <p>A consagração veio em 2008, quando conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel o icônico vilão Anton Chigurh em “Onde os Fracos Não Têm Vez”.</p>

    A consagração veio em 2008, quando conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel o icônico vilão Anton Chigurh em “Onde os Fracos Não Têm Vez”.

     Foto: Reprodução
  • <p>Antes disso, Bardem se destacou em outros filmes como “Colateral” e “Mar Adentro”, ambos lanÃ§ados em 2004.</p>

    Antes disso, Bardem se destacou em outros filmes como “Colateral” e “Mar Adentro”, ambos lanÃ§ados em 2004.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Dreamworks
  • <p>Outros papéis marcantes incluem o vilão Raoul Silva em “007 – Operação Skyfall”, de 2012, e Juan Antonio na comédia romântica “Vicky Cristina Barcelona”, de 2008.</p>

    Outros papéis marcantes incluem o vilão Raoul Silva em “007 – Operação Skyfall”, de 2012, e Juan Antonio na comédia romântica “Vicky Cristina Barcelona”, de 2008.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2010, Bardem viveu Uxbal no drama “Biutiful”, papel que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator.</p>

    Em 2010, Bardem viveu Uxbal no drama “Biutiful”, papel que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator.

     Foto: Divulgação
  • <p>Mais recentemente, interpretou Stilgar na saga de ficção científica “Duna”, de 2021, e “Duna: Parte 2”, de 2024.</p>

    Mais recentemente, interpretou Stilgar na saga de ficção científica “Duna”, de 2021, e “Duna: Parte 2”, de 2024.

     Foto: Divulgação
  • <p>Bardem e Penélope Cruz são casados desde 2010. Eles tiveram dois filhos juntos, Leo e Luna.</p>

    Bardem e Penélope Cruz são casados desde 2010. Eles tiveram dois filhos juntos, Leo e Luna.

     Foto: Youtube Canal The List
  • <p>Além do cinema, Bardem é engajado politicamente e já defendeu publicamente causas como os direitos palestinos.</p>

    Além do cinema, Bardem é engajado politicamente e já defendeu publicamente causas como os direitos palestinos.

     Foto: Reprodução
  • <p>Atualmente, o ator mantém uma rotina rígida para não ficar muito tempo longe da família, conciliando trabalhos em Hollywood e a vida em Madri.</p>

    Atualmente, o ator mantém uma rotina rígida para não ficar muito tempo longe da família, conciliando trabalhos em Hollywood e a vida em Madri.

     Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado; CC-BY-SA
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay