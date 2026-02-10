Astronauta chinês negou que Grande Muralha da China pudesse ser vista do espaço
Construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro Imperador da China, a história mostrou que, neste caso, não havia na época um risco iminente de invasões. Mas o imperador tinha obsessão por segurança e gostava de projetos grandiosos.Foto: Domínio público
Diversas muralhas foram erguidas e foram se juntando numa única Grande Muralha, que alcançou impressionantes 21.196 km de extensão.Foto: Imagem de MaiBaum27 por Pixabay
Tamanha imponência inspirou o mito de que a muralha seria a única construção feita por homens que podia ser vista do espaço.Foto: Imagem de MaiBaum27 por Pixabay
Mas, para decepção dos chineses, isso foi desmentido pelo astronauta Yang Liwei, o primeiro chinês a ficar em órbita na Terra em 2004.Foto: Shenzhou 5 wikimedia commons
MURALHA DE ADRIANO – Fica em Brampton, na Inglaterra, e conteve o avanço do Império Romano sobre a Grã-Bretanha, no ano 122. A barreira de 117 quilômetros, de pedra e madeira, é patrimônio mundial da Unesco.Foto: Adam Cuerden - Wikimédia Commons
Atualmente é um excelente percurso para caminhada,com magníficas paisagens. O nome Adriano foi escolhido para homenagear o imperador romano que ordenou sua construção.Foto: Oliver Dixon / Wikimedia Commons
FORTE NAHARGARH – Situado na Índia, foi encomendado pelo príncipe feudal Jai Singh, em 1734, no maciço de Aravalli, um pouco afastado da cidade de Jaipur. A “Morada dos Tigres”, como também é conhecida, foi residência de verão da família real e atualmente é um espetacular mirante.Foto: Adam Cuerden - Facebook Nahargarh Fort
ICHON-QALA – Fortaleza de barro que por séculos garantiu a segurança da cidade multimilenar de Khiva, no Uzbequistão. Uma das principais atrações da região ao lado de mesquitas.Foto: Flickr MY2200
MURALHAS DE STON – Com 5,5 km, estão entre as mais extensas da Europa e podem ser percorridas a pé por causa de sua boa preservação. Esta fortaleza foi erguida no século 14 para proteger o porto situado no sul da Croácia.Foto: Anto (talk) - Wikimédia Commons
ALBARRACÍN – Fica em Terruel, na Espanha. Possui um sistema de defesa constituído por três castelo – o principal, o do Andador e o de Doña Blanca – além de dois espaços com imponentes paredões que cercam este município,banhado pelo rio Guadalaviar.Foto: FRANCIS RAHER - Wikimédia Commons
MURALHA DE SIGHISOARA – A cidade medieval de Sighisoara, na Romênia, fica no centro da Transilvânia. Criada pela tribo germânica dos saxões, no século 12, mantém parte da muralha que a contorna, construída para sua proteção entre os séculos 14 e 15, após a invasão tártara.Foto: Txllxt TxllxT - Wikimédia Commons
CARCASSONE -A vila medieval de Carcassone é cercada por dois muros. O local ficou abandonado a partir do século 17 e estava em degradação. Mas, no século 19, o arquiteto Viollet Le Duc foi o responsável por sua restauração.Foto: Chensiyuan - Wikimédia Commons
NIK AN – Na região desértica do norte do Peru, muralhas de barro protegem o palácio Nik An, na cidade de Chan Chan, que chegou a ter uma população de 60 mil habitantes e uma área de 20 km², 600 anos atrás. Essas estruturas cercavam diversas galerias, salas e pátios cerimoniais ao redor de uma extensa praça.Foto: Facebook Visit Peru
ALCABAZA DE ALMERÍA – Fica na Espanha e começou a ser construída no século 9. É um monumento árabe no país, já que foi erguido no decorrer do domínio muçulmano na Península Ibérica.Foto: ANE - Wikimédia Commons
GRANDE ZIMBABUE – É uma construção tão importante que deu seu nome ao país africano onde está localizada. Referência do povo bantu, responsável por erguer esses muros de granito que alcançam 11 metros de altura. Também simboliza o progresso atingido pela África antiga.Foto: Flickr EW Cordon
KREMLIN DE KAZAN – Situado no encontro dos rios Volga e Kazanka, foi erguido durante reinado do imperador russo (czar) Ivan, o Terrível, no século 16. Trata-se da cidade histórica mais relevante da República do Tartaristão, na Rússia. As torres e a muralha de proteção se destacam.Foto: UNESCO
MURALHA DE ÁVILA – É constituída por nove portões e 87 torres largas, que cercam essa cidade histórica na Espanha. Inclusive, está aberta a visitação em um trecho de três quilômetros. A construção passou por diversas restaurações, ampliações e reconstruções.Foto: Flickr Galeria Arautos
BUNDI – Fica na região de Hadot, no estado de Rajastão, no noroeste da Índia, a uma altitude de 268 metros e perto de um desfiladeiro. O lugar é contornado por uma fortaleza com quatro portões de acesso do século 18.Foto: Daniel VILLAFRUELA - Wikimédia Commons
DUBROVNIK – A cidade fica na costa sul da Croácia e é cercada por imponentes muralhas em bom estado de conservação. A mistura de arquitetura medieval, renascentista e barroca se junta às belíssimas paisagens do Mar Adriático para tornar esse local um grande centro turístico no país.Foto: Daniel Ortmann - Wikimédia Commons
LUGO – Essa cidade de origem celta e romana é a mais antiga da Galiza. No fim do século II, a instabilidade política na Espanha – com ataques de tribos bárbaras – motivou a construção de um muro de 2.200 metros de extensão. Hoje é um ponto turístico de onde se veem belas paisagens.Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez - Wikimédia Commons
SACSAYHUAMAN – Com origem Inca, fica ao norte de Cusco, a 3.700 metros de altitude. A estrutura é formada por diversos blocos de pedra, com um encaixe ideal, simulando um quebra-cabeça. Considera-se que esta fortaleza de natureza militar tenha sido erguido entre os séculos 14 e 15.Foto: Diego Delso - Wikimédia Commons
SHIRAZ – Fica no sul do Irã próximo às ruínas de Persépolis. É conhecida por ser a cidade das flores e dos poetas. Desde o século 18 é protegida por altos muros de tijolos, com quatro torres largas. Outros pontos a serem visitados são o bazar, o portão do Alcorão e a Mesquita Rosa.Foto: Eigen werk - Wikimédia Commons
MONTE SAINT-MICHEL – É uma ilha rochosa, cerca por muralhas, na região da Normandia, na França. No decorrer da Guerra dos Cem anos foi uma defesa impenetrável, pois todas as tentativas inglesas de tomá-la foram fracassadas. Assim, virou um símbolo do nacionalismo francês e foi utilizada como prisão durante a Revolução Francesa.Foto: Amaustan - Wikimédia Commons
MONSARAZ – Situada na região do Alentejo, em Portugal, tem uma muralha erguida entre 1640 e 1668, período da Guerra da Restauração Portuguesa, quando houve diversos embates armados entre o reino português e a monarquia espanhola.Foto: Rosino - Wikimédia Commons
MURALHAS AURELIANAS – O imperador Aurélio pediu que muros fossem erguidos contornando Roma no ano de 270 devido às ameaças de ataques dos bárbaros. As ‘muralhas aurelianas’, com 12 dos seus 18 quilômetros preservados, podem ser percorridas a pé. Estão entre os principais monumentos da Roma Imperial.Foto: Lalupa - Wikimédia Commons
ACROCORINTO – A acrópole da antigo Corinto, na Grécia Antiga, mantinha três divisões de defesas levantadas ao longo do Império Bizantino. Situada em enorme rochedo, a fortaleza era considerada praticamente intransponível. As primeiras estruturas datam do século 7 a.C.Foto: MM - Wikimédia Commons
No contexto atual, diz respeito a uma das maiores atrações de Corinto, uma das cidades mais conhecidas da península de Peloponeso, no sul da Grécia. Na parte mais alta da colina, de 575 metros, encontram-se ruínas do templo de Afrodite, que já foi uma igreja e até mesquita.Foto: William Neuheisel / Wikimedia Commons
FORTALEZA NA COREIA DO SUL – Nas redondezas de Seul, capital da Coreia do Sul, há uma fortaleza criada em 1396, com o intuito de garantir a segurança da cidade. Tal edificação atinge até oito metros de altura e conservou 10 quilômetros de extensão, além de seis portões.Foto: KO BYUNGSUK - Wikimédia Commons
MORELLA – A cidade com aspecto medieval de Morella, na Espanha, conta com uma muralha que é vista como uma das mais relevantes do Mediterrâneo. A estrutura é composta por sete portões e 10 torres, em 2,5 km de extensão.Foto: Kriegerkalle - Wikimédia Commons
Sua construção ocorreu entre os séculos 14 e 15, beneficiando-se da rocha natural. Teve uma alteração feita no século 18.Foto: Millars / Wikimedia Commons
XIAM – Esta cidade no centro da China é uma das poucas restantes do período antigo. Tem uma fortaleza erguida no século 14, no decorrer da dinastia Ming, com 14 km de extensão e 12 metros de altura, contornando o centro da metrópole.Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
Além disso, integra estruturas militares de defesa, como uma ponte suspensa e torres de vigilância. É possível circular pelo muro a pé ou de bicicleta, em um trajeto que proporciona belíssimas paisagens de Xiam.Foto: xiquinhosilva / Wikimedia Commons