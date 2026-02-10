Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Scarlett Johansson se une a celebridades de Hollywood em campanha contra uso de IA; entenda

RF
Redação Flipar
  • <p>Entre os principais envolvidos estão nomes como Cate Blanchet e Scarlett Johansson.</p>

    Entre os principais envolvidos estão nomes como Cate Blanchet e Scarlett Johansson.

     Foto: Divulgação
  • <p>O caso de Johansson, aliás, foi um dos mais emblemáticos, ao ter sua voz — consagrada no filme “<em data-start=Ela”, de 2013 — supostamente copiada pela OpenAI para uma ferramenta chamada “Sky”.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/04/andrew-neel-hZkOZGtlA5w-unsplash.jpg" width="1114" height="626">

    O caso de Johansson, aliás, foi um dos mais emblemáticos, ao ter sua voz — consagrada no filme “Ela”, de 2013 — supostamente copiada pela OpenAI para uma ferramenta chamada “Sky”.

     Foto: Andrew Neel/Unsplash
  • <p>Em maio de 2024, a atriz acusou a empresa de violar seus direitos ao reproduzir um timbre idêntico sem permissão ou pagamento; após reação pública e ameaça de processo, a voz acabou sendo retirada do ChatGPT.</p>

    Em maio de 2024, a atriz acusou a empresa de violar seus direitos ao reproduzir um timbre idêntico sem permissão ou pagamento; após reação pública e ameaça de processo, a voz acabou sendo retirada do ChatGPT.

     Foto: Emiliano Vittoriosi/Unsplash
  • <p>Em 2025, Johansson se tornou a atriz mais rentável da história de Hollywood após o sucesso de “Jurassic World: Recomeço”. O filme arrecadou cerca de US$ 870 milhões no mundo todo.</p>

    Em 2025, Johansson se tornou a atriz mais rentável da história de Hollywood após o sucesso de “Jurassic World: Recomeço”. O filme arrecadou cerca de US$ 870 milhões no mundo todo.

     Foto: Divulgação
  • <p>Nascida em 22 de novembro de 1984, em Nova York, Scarlett Ingrid Johansson é filha de um arquiteto dinamarquês e de uma produtora de cinema. Desde pequena demonstrou interesse por atuação e começou a fazer testes ainda na infância.</p>

    Nascida em 22 de novembro de 1984, em Nova York, Scarlett Ingrid Johansson é filha de um arquiteto dinamarquês e de uma produtora de cinema. Desde pequena demonstrou interesse por atuação e começou a fazer testes ainda na infância.

     Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
  • <p>Durante a adolescência, participou de filmes independentes e foi ganhando destaque por sua voz marcante e presença enigmática. Em 2003, conquistou fama internacional com “Encontros e Desencontros”, de Sofia Coppola.</p>

    Durante a adolescência, participou de filmes independentes e foi ganhando destaque por sua voz marcante e presença enigmática. Em 2003, conquistou fama internacional com “Encontros e Desencontros”, de Sofia Coppola.

     Foto: Divulgação
  • <p>A década de 2000 consolidou sua carreira em Hollywood, com filmes como “A Moça com Brinco de Pérola”, “Vicky Cristina Barcelona” e “Match Point”, todos elogiados por suas performances.</p>

    A década de 2000 consolidou sua carreira em Hollywood, com filmes como “A Moça com Brinco de Pérola”, “Vicky Cristina Barcelona” e “Match Point”, todos elogiados por suas performances.

     Foto: Reprodução
  • <p>Johansson se tornou uma das favoritas dos diretores Woody Allen e Luc Besson. Versátil, transitou entre drama, ação, ficção científica e comédia romântica.</p>

    Johansson se tornou uma das favoritas dos diretores Woody Allen e Luc Besson. Versátil, transitou entre drama, ação, ficção científica e comédia romântica.

     Foto: Divulgação
  • <p>Em 2010, Johansson estreou no universo da Marvel interpretando a Viúva Negra em “Homem de Ferro 2”. A personagem se tornaria uma das mais populares do MCU.</p>

    Em 2010, Johansson estreou no universo da Marvel interpretando a Viúva Negra em “Homem de Ferro 2”. A personagem se tornaria uma das mais populares do MCU.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ela reprisou o papel em diversos filmes dos Vingadores, elevando seu status global como estrela de ação e ícone cultural. A personagem ganhou seu filme solo em 2021.</p>

    Ela reprisou o papel em diversos filmes dos Vingadores, elevando seu status global como estrela de ação e ícone cultural. A personagem ganhou seu filme solo em 2021.

     Foto: Divulgação
  • <p>Além dos blockbusters, Johansson também buscou papéis autorais, como o já mencionado “Ela”, de 2013, e “Sob a Pele”, elogiado por sua atuação minimalista e densa.</p>

    Além dos blockbusters, Johansson também buscou papéis autorais, como o já mencionado “Ela”, de 2013, e “Sob a Pele”, elogiado por sua atuação minimalista e densa.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ela também se aventurou no teatro, vencendo um Tony por sua atuação na peça “A View from the Bridge”, exibida na Broadway em 2010.</p>

    Ela também se aventurou no teatro, vencendo um Tony por sua atuação na peça “A View from the Bridge”, exibida na Broadway em 2010.

     Foto: Youtube/BBC Radio 1
  • <p>Fora das telas, Johansson é ativista por igualdade salarial e causas sociais, incluindo apoio à educação infantil e direitos das mulheres.</p>

    Fora das telas, Johansson é ativista por igualdade salarial e causas sociais, incluindo apoio à educação infantil e direitos das mulheres.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Em 2020, casou-se com o comediante Colin Jost, com quem teve dois filhos. Sua vida pessoal é discreta, embora ocasionalmente comente sobre maternidade e equilíbrio entre carreira e família.</p>

    Em 2020, casou-se com o comediante Colin Jost, com quem teve dois filhos. Sua vida pessoal é discreta, embora ocasionalmente comente sobre maternidade e equilíbrio entre carreira e família.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Com “Jurassic World: Recomeço”, ela ultrapassou nomes como Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson em arrecadação total de bilheteria, com mais de 14,8 bilhões de dólares.</p>

    Com “Jurassic World: Recomeço”, ela ultrapassou nomes como Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson em arrecadação total de bilheteria, com mais de 14,8 bilhões de dólares.

     Foto: Divulgação
  • <p>Além de atriz, Johansson também se aventurou na música. Em 2008, seu álbum “Anywhere I Lay My Head”, com releituras de canções de Tom Waits, dividiu a crítica, mas chamou atenção pelo estilo experimental e produção sofisticada.</p>

    Além de atriz, Johansson também se aventurou na música. Em 2008, seu álbum “Anywhere I Lay My Head”, com releituras de canções de Tom Waits, dividiu a crítica, mas chamou atenção pelo estilo experimental e produção sofisticada.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Em 2009, lançou “Break Up”, em parceria com Pete Yorn, inspirado nos duetos dos anos 1960. Sua voz suave e melancólica contribuiu para o clima intimista do álbum, que teve boa recepção entre fãs alternativos.</p>

    Em 2009, lançou “Break Up”, em parceria com Pete Yorn, inspirado nos duetos dos anos 1960. Sua voz suave e melancólica contribuiu para o clima intimista do álbum, que teve boa recepção entre fãs alternativos.

     Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay