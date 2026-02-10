Scarlett Johansson se une a celebridades de Hollywood em campanha contra uso de IA; entenda
-
Entre os principais envolvidos estão nomes como Cate Blanchet e Scarlett Johansson.Foto: Divulgação
-
Ela”, de 2013 — supostamente copiada pela OpenAI para uma ferramenta chamada “Sky”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/04/andrew-neel-hZkOZGtlA5w-unsplash.jpg" width="1114" height="626">
O caso de Johansson, aliás, foi um dos mais emblemáticos, ao ter sua voz — consagrada no filme “Ela”, de 2013 — supostamente copiada pela OpenAI para uma ferramenta chamada “Sky”.Foto: Andrew Neel/Unsplash
-
Em maio de 2024, a atriz acusou a empresa de violar seus direitos ao reproduzir um timbre idêntico sem permissão ou pagamento; após reação pública e ameaça de processo, a voz acabou sendo retirada do ChatGPT.Foto: Emiliano Vittoriosi/Unsplash
-
Em 2025, Johansson se tornou a atriz mais rentável da história de Hollywood após o sucesso de “Jurassic World: Recomeço”. O filme arrecadou cerca de US$ 870 milhões no mundo todo.Foto: Divulgação
-
-
Nascida em 22 de novembro de 1984, em Nova York, Scarlett Ingrid Johansson é filha de um arquiteto dinamarquês e de uma produtora de cinema. Desde pequena demonstrou interesse por atuação e começou a fazer testes ainda na infância.Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
-
Durante a adolescência, participou de filmes independentes e foi ganhando destaque por sua voz marcante e presença enigmática. Em 2003, conquistou fama internacional com “Encontros e Desencontros”, de Sofia Coppola.Foto: Divulgação
-
A década de 2000 consolidou sua carreira em Hollywood, com filmes como “A Moça com Brinco de Pérola”, “Vicky Cristina Barcelona” e “Match Point”, todos elogiados por suas performances.Foto: Reprodução
-
-
Johansson se tornou uma das favoritas dos diretores Woody Allen e Luc Besson. Versátil, transitou entre drama, ação, ficção científica e comédia romântica.Foto: Divulgação
-
Em 2010, Johansson estreou no universo da Marvel interpretando a Viúva Negra em “Homem de Ferro 2”. A personagem se tornaria uma das mais populares do MCU.Foto: Divulgação
-
Ela reprisou o papel em diversos filmes dos Vingadores, elevando seu status global como estrela de ação e ícone cultural. A personagem ganhou seu filme solo em 2021.Foto: Divulgação
-
-
Além dos blockbusters, Johansson também buscou papéis autorais, como o já mencionado “Ela”, de 2013, e “Sob a Pele”, elogiado por sua atuação minimalista e densa.Foto: Divulgação
-
Ela também se aventurou no teatro, vencendo um Tony por sua atuação na peça “A View from the Bridge”, exibida na Broadway em 2010.Foto: Youtube/BBC Radio 1
-
Fora das telas, Johansson é ativista por igualdade salarial e causas sociais, incluindo apoio à educação infantil e direitos das mulheres.Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Em 2020, casou-se com o comediante Colin Jost, com quem teve dois filhos. Sua vida pessoal é discreta, embora ocasionalmente comente sobre maternidade e equilíbrio entre carreira e família.Foto: Reprodução/Instagram
-
Com “Jurassic World: Recomeço”, ela ultrapassou nomes como Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson em arrecadação total de bilheteria, com mais de 14,8 bilhões de dólares.Foto: Divulgação
-
Além de atriz, Johansson também se aventurou na música. Em 2008, seu álbum “Anywhere I Lay My Head”, com releituras de canções de Tom Waits, dividiu a crítica, mas chamou atenção pelo estilo experimental e produção sofisticada.Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Em 2009, lançou “Break Up”, em parceria com Pete Yorn, inspirado nos duetos dos anos 1960. Sua voz suave e melancólica contribuiu para o clima intimista do álbum, que teve boa recepção entre fãs alternativos.Foto: Reprodução/YouTube