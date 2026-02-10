Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Indianos conquistam prêmio da ONU por inventarem geladeira que funciona com sal

RF
Redação Flipar
  • <p>Chamada Thermavault, a invenção foi pensada com o objetivo de ajudar milhares de pessoas, especialmente em regiões carentes da Índia.</p>

    Chamada Thermavault, a invenção foi pensada com o objetivo de ajudar milhares de pessoas, especialmente em regiões carentes da Índia.

     Foto: Imagem de A MH por Pixabay
  • <p>A minigeladeira ajuda a manter vacinas e medicamentos refrigerados, além de órgãos para transplante durante o transporte e uso em hospitais.</p>

    A minigeladeira ajuda a manter vacinas e medicamentos refrigerados, além de órgãos para transplante durante o transporte e uso em hospitais.

     Foto: Divulgação/Nexxto
  • <p>Inspirados pela atuação dos pais na área da saúde, inicialmente os jovens buscaram soluções de baixo custo para conservar vacinas contra a Covid-19 em temperatura adequada. </p>

    Inspirados pela atuação dos pais na área da saúde, inicialmente os jovens buscaram soluções de baixo custo para conservar vacinas contra a Covid-19 em temperatura adequada.

    Foto: Mufid Majnun/Pixabay
  • <p>A invenção utiliza um processo de resfriamento com sal e água, mantendo uma temperatura entre 2°C e 6°C (35°F a 43°F), ideal para muitas vacinas.</p>

    A invenção utiliza um processo de resfriamento com sal e água, mantendo uma temperatura entre 2°C e 6°C (35°F a 43°F), ideal para muitas vacinas.

     Foto: Torsten Simon/Pixabay
  • <p>Os estudantes testaram 150 sais antes de chegar a uma fórmula eficiente que necessita de apenas 20.</p>

    Os estudantes testaram 150 sais antes de chegar a uma fórmula eficiente que necessita de apenas 20.

     Foto: Marian Florinel Condruz/Unsplash
  • <p>A inovação rendeu ao trio o Prêmio Campeões da Terra 2025 da ONU, com um valor de US$ 12.500 (cerca de R$ 70.000), destinado à construção de 200 unidades para testes em 120 hospitais.</p>

    A inovação rendeu ao trio o Prêmio Campeões da Terra 2025 da ONU, com um valor de US$ 12.500 (cerca de R$ 70.000), destinado à construção de 200 unidades para testes em 120 hospitais.

     Foto: Reprodução/AOL
  • <p>Pritesh Vyas, cirurgião ortopédico que testou o Thermavault no hospital V One em Indore, confirmou a eficácia do dispositivo, que manteve vacinas refrigeradas de 10 a 12 horas. </p>

    Pritesh Vyas, cirurgião ortopédico que testou o Thermavault no hospital V One em Indore, confirmou a eficácia do dispositivo, que manteve vacinas refrigeradas de 10 a 12 horas.

    Foto: Reprodução
  • <p>A expectativa é que a geladeira a sal facilite o transporte seguro de suprimentos médicos em locais com infraestrutura limitada, como em áreas remotas.</p>

    A expectativa é que a geladeira a sal facilite o transporte seguro de suprimentos médicos em locais com infraestrutura limitada, como em áreas remotas.

     Foto: Flickr - Tony Webster
  • <p>A invenção da geladeira revolucionou a forma como a humanidade conserva e armazena alimentos, trazendo impactos profundos na saúde, na economia e no cotidiano das pessoas.</p>

    A invenção da geladeira revolucionou a forma como a humanidade conserva e armazena alimentos, trazendo impactos profundos na saúde, na economia e no cotidiano das pessoas.

     Foto: Centre for Ageing Better/Unsplash
  • <p>Antes de existir geladeira, os seres humanos dependiam de métodos rudimentares para manter os alimentos frescos, como o uso de sal, fumaça, vinagre ou gelo natural armazenado em porões.</p>

    Antes de existir geladeira, os seres humanos dependiam de métodos rudimentares para manter os alimentos frescos, como o uso de sal, fumaça, vinagre ou gelo natural armazenado em porões.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>O desenvolvimento da refrigeração artificial começou no século 18, mas foi no século 19 que surgiram os primeiros sistemas práticos. </p>

    O desenvolvimento da refrigeração artificial começou no século 18, mas foi no século 19 que surgiram os primeiros sistemas práticos.

    Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1988-0325-009 / Grimm, Peer / CC-BY-SA 3.0
  • <p>O norte-americano Jacob Perkins foi quem criou o primeiro sistema de refrigeração por compressão de vapor, patenteado em 1834.</p>

    O norte-americano Jacob Perkins foi quem criou o primeiro sistema de refrigeração por compressão de vapor, patenteado em 1834.

     Foto: Domínio Público
  • <p>No entanto, foi apenas no início do século 20 que a geladeira doméstica começou a ganhar espaço nas residências.</p>

    No entanto, foi apenas no início do século 20 que a geladeira doméstica começou a ganhar espaço nas residências.

     Foto: Wikimedia Commons/Helsingin kaupunginmuseo
  • <p>A General Electric (GE) foi uma das primeiras a ingressar nesse ramo e lançou seu modelo doméstico em 1927.</p>

    A General Electric (GE) foi uma das primeiras a ingressar nesse ramo e lançou seu modelo doméstico em 1927.

     Foto: Wikimedia Commons/Infrogmation of New Orleans
  • <p>A refrigeração tornou possível o transporte e o comércio de alimentos frescos entre diferentes regiões e países, o que influenciou diretamente o desenvolvimento da indústria alimentícia global.</p>

    A refrigeração tornou possível o transporte e o comércio de alimentos frescos entre diferentes regiões e países, o que influenciou diretamente o desenvolvimento da indústria alimentícia global.

     Foto: Pixabay
  • <p>Nas décadas seguintes, as geladeiras ganharam designs mais compactos e eficientes. A partir dos anos 1950 e 1960, surgiram recursos como freezers embutidos, degelo automático e prateleiras ajustáveis, aumentando a praticidade.</p>

    Nas décadas seguintes, as geladeiras ganharam designs mais compactos e eficientes. A partir dos anos 1950 e 1960, surgiram recursos como freezers embutidos, degelo automático e prateleiras ajustáveis, aumentando a praticidade.

     Foto: Dev Benjamin/Unsplash
  • <p>Nos anos 2000 e 2010, o foco passou a ser a eficiência energética, com o surgimento de modelos inverter, que ajustam o funcionamento do compressor de forma inteligente, economizando eletricidade e mantendo a temperatura mais estável. </p>

    Nos anos 2000 e 2010, o foco passou a ser a eficiência energética, com o surgimento de modelos inverter, que ajustam o funcionamento do compressor de forma inteligente, economizando eletricidade e mantendo a temperatura mais estável.

    Foto: Wikimedia Commons/ FASTILY
  • <p>A tecnologia trouxe ainda as geladeiras inteligentes, equipadas com telas touchscreen, conexão Wi-Fi, monitoramento de alimentos e até assistentes virtuais.</p>

    A tecnologia trouxe ainda as geladeiras inteligentes, equipadas com telas touchscreen, conexão Wi-Fi, monitoramento de alimentos e até assistentes virtuais.

     Foto: Divulgação/Samsung
  • <p>Hoje, seja simples ou supertecnológicas, as geladeiras se tornaram objeto de decoração e praticidade, presentes em quase todos os lares ao redor do mundo.</p>

    Hoje, seja simples ou supertecnológicas, as geladeiras se tornaram objeto de decoração e praticidade, presentes em quase todos os lares ao redor do mundo.

     Foto: Pexels/Max Vakhtbovycn
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay