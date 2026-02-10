Após completar 57 anos, Alejandro Sanz termina namoro com atriz espanhola
Alejandro Sánchez Pizarro, conhecido artisticamente como Alejandro Sanz, nasceu em Madri em 18 de dezembro de 1968 e se tornou um dos nomes mais conhecidos da música espanhola e latina nas últimas décadas.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz
Ainda jovem, aprendeu a tocar violão e a compor, sob influência da música flamenca.Foto: Reprodução do Flickr Noticias y Farándula
No fim da adolescência, chegou a lançar um disco experimental, mas foi apenas no início dos anos 1990 que sua carreira ganhou contornos definitivos.Foto: LivePict.com/Wikimédia Commons
O reconhecimento veio com o álbum “Viviendo Deprisa”, lançado em 1991, que apresentou ao público um cantor romântico, sensível e com forte apelo popular.Foto: Reprodução do Flickr Edu Defferrari
A partir dali, Alejandro Sanz passou a figurar entre os principais nomes da música espanhola, emplacando canções que rapidamente se tornaram hits e ampliando sua base de fãs.Foto: Reprodução do Flickr Edu Defferrari
O sucesso se intensificou ao longo da década com discos como “Si Tú Me Miras” e “Más”, este último considerado um divisor de águas em sua trajetória e um dos álbuns mais vendidos da história da música espanhola.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz
Ao longo dos anos, Sanz construiu uma carreira internacional sólida, especialmente na América Latina, onde conquistou enorme popularidade.Foto: Reprodução do Flickr ALEJANDRO SANZ
Sua capacidade de dialogar com diferentes culturas musicais e de renovar sua sonoridade permitiu colaborações com artistas de diversos estilos e nacionalidades, ampliando ainda mais seu alcance global.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz
Nos anos 2000, Alejandro Sanz intensificou sua projeção mundial ao gravar álbuns que reforçaram sua maturidade artística e lírica.Foto: Wikimedia Commons/livepict.com
Trabalhos como “El Alma al Aire” e “No Es Lo Mismo” evidenciaram um artista mais reflexivo, disposto a explorar temas como identidade, amor, solidão e conflitos internos, sem abrir mão do apelo popular.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz
Essa fase rendeu inúmeros prêmios, incluindo 24 Grammys Latinos e 4 Grammys Awards, consolidando-o como um dos artistas mais premiados da música em língua espanhola.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz
Ao longo da vida, Sanz também enfrentou desafios pessoais que influenciaram sua obra, incluindo momentos de crise emocional.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz
Nas últimas décadas, Sanz continuou se reinventando, dialogando com novas gerações e incorporando elementos contemporâneos à sua música sem perder a essência que o consagrou.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz
Ao completar 57 anos, Alejandro Sanz celebra não apenas uma longa trajetória de sucesso, mas também um legado artístico marcado pela sensibilidade, pela autenticidade e pela conexão profunda com o público.Foto: Reprodução do Instagram @alejandrosanz