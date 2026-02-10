Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Jornal New York Times coloca Inhotim na lista de lugares ‘imperdíveis’ para conhecer em 2026

RF
Redação Flipar
  • <p>A escolha coincide com a celebração dos 20 anos de abertura do museu ao público.</p>

    A escolha coincide com a celebração dos 20 anos de abertura do museu ao público.

     Foto: Paulo Nabas/Divulgac?a?o
  • <p>Considerado um dos maiores museus a céu aberto do planeta, o espaço reúne mais de 1.800 obras de arte contemporânea. </p>

    Considerado um dos maiores museus a céu aberto do planeta, o espaço reúne mais de 1.800 obras de arte contemporânea.

    Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Elas ficam distribuídas em um vasto jardim com 4 mil espécies de plantas, unindo cultura e natureza em uma experiência imersiva.</p>

    Elas ficam distribuídas em um vasto jardim com 4 mil espécies de plantas, unindo cultura e natureza em uma experiência imersiva.

     Foto: Reproduc?a?o/Facebook
  • <p>Reconhecido por proporcionar contato direto com as obras e pelo caráter sensorial da visita, o museu se consolidou como referência mundial em arte e ecoturismo, atraindo visitantes do Brasil e do exterior.</p>

    Reconhecido por proporcionar contato direto com as obras e pelo caráter sensorial da visita, o museu se consolidou como referência mundial em arte e ecoturismo, atraindo visitantes do Brasil e do exterior.

     Foto: Wikimedia Commons/Otávio Nogueira
  • <p>Em 2025, o Instituto atingiu sua maior marca histórica, com cerca de 361 mil visitantes.</p>

    Em 2025, o Instituto atingiu sua maior marca histórica, com cerca de 361 mil visitantes.

     Foto: Divulgação/Inhotim
  • <p>O espaço funciona de quarta a sexta (das 09h30 às 16h30); e sábados, domingos e feriados (das 09h30 às 17h30). Em janeiro e julho, abre também às terças-feiras.</p>

    O espaço funciona de quarta a sexta (das 09h30 às 16h30); e sábados, domingos e feriados (das 09h30 às 17h30). Em janeiro e julho, abre também às terças-feiras.

     Foto: Wikimédia Commons/Vinicius Depizzul
  • <p>Os ingressos custam R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia). Todas as quartas-feiras e no último domingo de cada mês a entrada no museu é gratuita. </p>

    Os ingressos custam R$ 65,00 (inteira) e R$ 32,50 (meia). Todas as quartas-feiras e no último domingo de cada mês a entrada no museu é gratuita.

    Foto: Wikimedia Commons/Eduardo Oliveira
  • <p>Como o Instituto fica localizado em Brumadinho, há opções de ônibus saindo de Belo Horizonte com passagens a partir de R$ 60,00.</p>

    Como o Instituto fica localizado em Brumadinho, há opções de ônibus saindo de Belo Horizonte com passagens a partir de R$ 60,00.

     Foto: Reproduc?a?o/Facebook
  • <p>O Inhotim surgiu a partir de um projeto idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz. </p>

    O Inhotim surgiu a partir de um projeto idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz.

    Foto: Divulgac?a?o/CasaCor
  • <p>Essa transformaÃ§Ã£o culminou na abertura ao pÃºblico em 2006, quando o local passou a funcionar como um museu a cÃ©u aberto e jardim botÃ¢nico.</p>

    Essa transformaÃ§Ã£o culminou na abertura ao pÃºblico em 2006, quando o local passou a funcionar como um museu a cÃ©u aberto e jardim botÃ¢nico.

     Foto: Wikimedia Commons/Bernadete Amado
  • <p>Hoje, o Instituto Inhotim é uma entidade sem fins lucrativos mantida por doações, incentivo cultural e bilheteria.</p>

    Hoje, o Instituto Inhotim é uma entidade sem fins lucrativos mantida por doações, incentivo cultural e bilheteria.

     Foto: Pedro Vilela/Mtur
  • <p>Seu território de visitação tem mais de 140 hectares, integrando jardins paisagísticos, fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado, lagos e trilhas. </p>

    Seu território de visitação tem mais de 140 hectares, integrando jardins paisagísticos, fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado, lagos e trilhas.

    Foto: Wikimedia Commons/Oswalney Costa Galvão
  • <p>A coleÃ§Ã£o Ã© formada por milhares de obras de artistas brasileiros e internacionais â?? incluindo nomes como HÃ©lio Oiticica, Yayoi Kusama, Cildo Meireles, Olafur Eliasson e muitos outros. </p>

    A coleÃ§Ã£o Ã© formada por milhares de obras de artistas brasileiros e internacionais â?? incluindo nomes como HÃ©lio Oiticica, Yayoi Kusama, Cildo Meireles, Olafur Eliasson e muitos outros.

    Foto: Divulgac?a?o/Breno da Matta
  • <p>As obras foram produzidas desde a década de 1960 até os dias de hoje e podem ser apreciadas tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre.</p>

    As obras foram produzidas desde a década de 1960 até os dias de hoje e podem ser apreciadas tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>O passeio completo costuma durar um dia inteiro ou pode ser estendido, dependendo do ritmo do visitante e do interesse em explorar cada canto do parque.</p>

    O passeio completo costuma durar um dia inteiro ou pode ser estendido, dependendo do ritmo do visitante e do interesse em explorar cada canto do parque.

     Foto: Rafael Muniz/Divulgac?a?o
  • <p>Inhotim também oferece programas educativos e sociais, com visitas guiadas, atividades voltadas para escolas e projetos que aproximam a comunidade de Brumadinho da arte e do meio ambiente.</p>

    Inhotim também oferece programas educativos e sociais, com visitas guiadas, atividades voltadas para escolas e projetos que aproximam a comunidade de Brumadinho da arte e do meio ambiente.

     Foto: Wikimédia Commons/JMárcio Cruz
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay